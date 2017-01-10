 Полиция открыла уголовное дело по факту повреждения памятника погибшим полякам на Львовщине

Об этом сегодня, 10 января, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области генерал полиции третьего ранга Валерий Середа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.
Напомним, сегодня утром, 10 января, в Ивановский отдел полиции поступила информация о том, что в селе Гута Пеняцкая поврежден памятный знак жертвам трагических событий 1944 года.
На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят первоочередные оперативные мероприятия и выясняют когда именно и каким образом поврежден памятник, а также причастных к этому лиц.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от пяти до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее неизвестные вандалы повредили памятник убитым полякам, которые погибли от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута-Пеняцкая Бродовского района на Львовщине.
Украинский историк, председатель Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович считает уничтожение памятника в Гуте-Пеняцкой провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений, выгодной третьей стороне.
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