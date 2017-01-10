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Все про:памятник (1991) память (661) повреждение (86) Нацполиция (5398) Польша (3554) уголовная ответственность (370) уголовное дело (2178)

 Полиция открыла уголовное дело по факту повреждения памятника погибшим полякам на Львовщине

Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения памятника полякам, погибшим от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута-Пеняцкая Бродовского района на Львовщине.

Об этом сегодня, 10 января, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области генерал полиции третьего ранга Валерий Середа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Напомним, сегодня утром, 10 января, в Ивановский отдел полиции поступила информация о том, что в селе Гута Пеняцкая поврежден памятный знак жертвам трагических событий 1944 года.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Памятник погибшим от рук гитлеровцев полякам осквернен вандалами на Львовщине. ВИДЕО

На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят первоочередные оперативные мероприятия и выясняют когда именно и каким образом поврежден памятник, а также причастных к этому лиц.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее неизвестные вандалы повредили памятник убитым полякам, которые погибли от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута-Пеняцкая Бродовского района на Львовщине.

Также читайте: Польша готовит ноту Украине из-за разрушенного вандалами памятника на Львовщине, - посол Пекло

Украинский историк, председатель Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович считает уничтожение памятника в Гуте-Пеняцкой провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений, выгодной третьей стороне.

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Да этот тролль-сосун с паРаши!Замаскировался сосун украинским флажком и думает какой он "хитрый" ...
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У відповідь на пропутінські акції задля розбрату України та Польщі СБУ має негайно арештувати всіх учасників промосковських організацій та рухів по всій Україні! Якщо СБУ цього не робить, то СБУ разом ФСБ кришує цих покидьків!
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Будь я правым украинским радикалом, изрыгающим желчь на поляков -- первым делом осквернял бы памятники, могилы АК и им помогавшим , которых хватает в тех краях, на крайняк другим польским военным. Ну ни как ни памятник мирным жителям погибшим от немецких фашистов. Да ещё так тупо с флагами и СС...
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Патриот-фанатик нужен только для прыжков на амбразуру. Так же они только вредят Украине.
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Це стасується всіх наці,незалежно від національності,не плутати з націоналістами )))))
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Отдать уродов (когда естественно поймают) Правому Сектору или Свободе.И поляки сами убедятся КАКОЕ у украинцев отношение к этим путинским наймитам и провокаторам.
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А если это окажется какая нибудь радикальная организация от "Правого Сектора" или "Свободы"?
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Не окажется однозначно!Я лично знаю этих ребят.И знаю насколько большое значение придают союзу Украины и Польши.Жизненно важному союзу!Единственное,что могу допустить-это проникновение в их ряды путинских провокаторв.В таком случае я этим провокаторам не завидую!ПС и Свобода обойдутся с ними куда менее гуманно,чем украинская Фемида.
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Это пропагандоны с НТВ наверное намекают,что замерзающие от нехватки Тверская и Ленинградская области уже Украина ???
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Поищите в российском консульстве во Львове,будто бы не знают где рассадник провокаций
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Надеюсь выйдет оттуда лет через 10... С порванной на немецкий крест жопой .
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кацаПсинский полицай убил 50 женщин и сознался в этом..ужОс.
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