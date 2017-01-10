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 Посольство США исключает отзыв посла в Украине Йованович в связи с избранием Трампа Президентом, - источник "Украинских новостей"

Посольство США в Украине исключает отзыв посла в Украине Мари Йованович в связи с избранием Дональда Трампа Президентом США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил источник в посольстве.

"Есть два типа назначения дипломатов: политическое и карьерное. Мари Йованович является карьерным дипломатом, потому ее это не коснется", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в соответствии с указом изданным Трампом, все назначенные по политическим причинам послы США должны будут оставить свои должности до его инаугурации.

Подобных послов насчитывается около 50 человек, включая послов в 15 странах Европейского Союза и послов в ряде международных организаций, в частности в Организации Североатлантического договора (НАТО), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организации Объединенных Наций (ООН). Инаугурация Трампа состоится 20 января.

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Цены на нефть упадут до 10 долларов к 2025 году, - Engie
BuildingTech.com.ua

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Руководитель подразделения исследований, технологий и инноваций в компании Engie Тьерри Люпер рассказал в интервью Bloomberg, что в ближайшие восемь лет цены на нефть упадут до $10 под воздействием падения цен на солнечную энергию, аккумуляторные батареи и водород, а также увеличения продаж электромобилей и умных домов.
Об этом сообщает BuildingTech.com.ua.
«Солнечная энергия, аккумуляторы, автомобили на электротяге и водороде, подсоединенные к интернету устройства - рост всего этого сейчас отражает кривая в форме буквы J, - говорит Люпер. - Даже если спрос на нефть продолжит увеличиваться до 2025, цена на нее может упасть до $10, если рынки начнут предчувствовать резкое снижение спроса в дальнейшем».
Цена за баррель нефти марки Brent по данным на 29 декабря 2016 года составляет $57,15. Стоимость солнечной энергии, по мнению Люпера, также упадет до $10 за 1 мВт/ч в самых солнечных местах планеты. До настоящего момента самая низкая цена на энергию солнца была зафиксирована на аукционе в Абу-Даби - $24,2 за мВт/ч энергии, а до этого - на аукционе в Чили, где компания SunEdison предложила $29,1 за мВт/ч.
Согласно отчету американской исследовательской компании, энергия солнца и ветра в США уже сейчас стоит дешевле, чем ядерная, угольная и газовая, даже без учета государственных субсидий. По данным Lazard, стоимость солнечной энергии, добываемой на солнечных электростанциях, в 2016 году снизилась примерно на 11% по сравнению с предыдущи
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Наверное Порошенко в этом случае пригрозил Чалого в отставку отправить.
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Юго Восток 🇺🇦 ретвитнул(а)

Дональд Трамп ‏@DonaldJTrump71 11 нояб. 2016 г.

Тише! Замолчите! Сделайте полную тишину. Тише... Ещё тише... Прислушайтесь... Слышите частый шуршащий звук? Это ватники дрочат на меня!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосольство США исключает отзыв посла в Украине Йованович в связи с избранием Трампа Президентом, - источник "Украинских новостей"
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