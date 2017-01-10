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 Военный комиссар задержан на взятке в Днепре, - СБУ. ФОТО

Комиссар и главный специалист одного из районных военных комиссариатов Днепра задержаны на взятке Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Вымогатели требовали от предпринимателя талоны на топливо общей стоимостью 15 тысяч гривен за выдачу документов с отметкой о снятии с воинского учета транспорта частного предприятия.

Оперативники спецслужбы задержали взяточников во время получения неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия".

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взятка сбу

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На Лугандон отправить, пусть там взятки берёт.
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Если бы не Порошенко, сколько бы народу уже расстреляли!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенный комиссар задержан на взятке в Днепре, - СБУ. ФОТО
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