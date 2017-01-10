 Военный комиссар задержан на взятке в Днепре, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Вымогатели требовали от предпринимателя талоны на топливо общей стоимостью 15 тысяч гривен за выдачу документов с отметкой о снятии с воинского учета транспорта частного предприятия.
Оперативники спецслужбы задержали взяточников во время получения неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия".
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