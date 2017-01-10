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Все про:Безсмертный (257) заложник (1020) обмен (505) плен (1648) Савченко (2376)

 После публикации Савченко списка заложников процесс их обмена замедлится, - Безсмертный

Публикация народным депутатом Надеждой Савченко списка пленных украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированном Донбассе, Крыму и в России, замедлит процесс обмена ими.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии "112 Украина" высказал экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный.

Он допустил, что Савченко, совершая этот поступок, возможно, рукодствовалась добрыми намерениями. "Но не всегда, когда хочешь сделать хорошо, получается добро", - отметил он.

"Вы представьте, что сейчас может произойти после выброса такой информации? Очевидно, что будет замедлен этот процесс (обмена пленными, - ред.), это как минимум, и такие вещи не ускоряют этот процесс. Они внесут дополнительную конфликтность во все эти процессы. А Кремль займет позицию, - "как в Украине порядка не было, и нет в этом отношении", - отметил Бессмертный.

Говоря о том, что заинтересован в таких действиях нардепа, он заявил, что такие лица есть и внутри Украины, и в Кремле.

Сегодня Савченко опубликовала списки пленных украинцев, которые незаконно содержатся у боевиков на Донбассе, в России, а также оккупированном ею Крыму. Кроме того, нардеп показала списки лиц, которых требуют выдать боевики "ЛДНР". В качестве формулы для обмена она предложила использовать "42 на 256" соответственно пленных украинцев и запрашиваемых боевиками лиц.

Боевики "ДНР" предложенную Савченко формулу обмена назвали неприемлемой.

Еще до публикации в СБУ выступили против такого действия и пообещали провести с Савченко разъяснительную работу.
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это уже состав преступления, сажайте дуру
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и свою группу на сепаров ,думаю,она спецом вывела
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Первое что приходит на ум, когда задумываешся о Савченко, - простая, недалекая, не очень умная дура.
Но присмотревшись к ее словам, поступкам, манерам поведения, проанализировав всю направленность действий Савченко похоже на то, что Гадя это хорошо обученный кремлевский агент с очень хорошими волевыми качествами и актерской игрой.
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по нее где-то есть статья в "Фактах" за 2009 (!) год...
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Официальный сайт британской королевской семьи разместил сообщение о смерти 90-летней королевы Елизаветы II.
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да заприте эту паскуду Савченко уже в кутузку. ее прибытие в Украину даже мутное. не было на флайтрадаре24 ни одного самолета из рашки ,когда ее встречали.
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у гади все по инструкции, думать головой ей вредно.
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Тимошенко набрала 5% за счет первого номера Савченко,прошла в Раду,а теперь эта дура воду мутит,пусть бы поменяла себя хотя бы на одного пленного.
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А , до цього , він просувався шаленими темпами ?! ...))
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Верните её педофилу вместе с Воной, а то не перестанут гадить.
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можно подумать Безсмертный был ускорителем процеса
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Хотела Гадя , как лучше , а вышло как всегда ! Дуре лечиться нужно , а она в Чехию собралась ехать!
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Кощей .а до цього часу процес летів як болід формули -1?
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Гаде лучше бы рот на замке держать, чем инфу персональную распространять... ведь реально же - выхлопа ноль будет, зачем ребят подставлять, им и так щас не фонтан в этих даунбасяцких буцегарнях
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Кучма, Медведчук, Бессмертный 3 года прожигают бабло в Минске и толку? А теперь козла отпущения хотят найти в виде Савченко. Противно коменты читать - верят всему, что пишут. А головой подумать слабо.
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предложение Р. Безсмертного? по сути, без просто сказать а контр -предложение как по-быстрее сделать обмен
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срочным образом этого медведчуцкого Кабла с пробуханными мозгами нужно лишать мандата и отправлять к хозяину в ПИДОрашу!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле публикации Савченко списка заложников процесс их обмена замедлится, - Безсмертный
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