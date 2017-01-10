 После публикации Савченко списка заложников процесс их обмена замедлится, - Безсмертный

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии "112 Украина" высказал экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный.
Он допустил, что Савченко, совершая этот поступок, возможно, рукодствовалась добрыми намерениями. "Но не всегда, когда хочешь сделать хорошо, получается добро", - отметил он.
"Вы представьте, что сейчас может произойти после выброса такой информации? Очевидно, что будет замедлен этот процесс (обмена пленными, - ред.), это как минимум, и такие вещи не ускоряют этот процесс. Они внесут дополнительную конфликтность во все эти процессы. А Кремль займет позицию, - "как в Украине порядка не было, и нет в этом отношении", - отметил Бессмертный.
Говоря о том, что заинтересован в таких действиях нардепа, он заявил, что такие лица есть и внутри Украины, и в Кремле.
Сегодня Савченко опубликовала списки пленных украинцев, которые незаконно содержатся у боевиков на Донбассе, в России, а также оккупированном ею Крыму. Кроме того, нардеп показала списки лиц, которых требуют выдать боевики "ЛДНР". В качестве формулы для обмена она предложила использовать "42 на 256" соответственно пленных украинцев и запрашиваемых боевиками лиц.
Боевики "ДНР" предложенную Савченко формулу обмена назвали неприемлемой.
Еще до публикации в СБУ выступили против такого действия и пообещали провести с Савченко разъяснительную работу.
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Но присмотревшись к ее словам, поступкам, манерам поведения, проанализировав всю направленность действий Савченко похоже на то, что Гадя это хорошо обученный кремлевский агент с очень хорошими волевыми качествами и актерской игрой.
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