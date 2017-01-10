 Журналист Бобровников, расследовавший расстрел "группы Эндрю", покинул Украину: "Мне начали поступать угрозы физической расправы"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Алексей Бобровников, передает Цензор.НЕТ.
"Месяц назад я уехал из Украины. Я не объявлял об этом до последнего момента, так как ждал поступления еще некоторой информации, которая позволила бы мне сформулировать это заявление более четко и обоснованно. Я нуждался в нескольких дополнительных документальных материалах, возможно, проливающих свет на дело Галущенко и последовавшую за ним серию смертей, по всей видимости, связанных между собой и ставших, в конечном итоге, причиной моего отъезда", - заявил он.
"В то же время, изложение цепочки событий, которые могли уничтожить меня (в физическом смысле не в меньшей степени, чем меня пытались уничтожить профессионально) неразрывно связаны с делом Эндрю Галущенко, убитого 2 сентября 2015 года неподалеку от города Счастье в Луганской области. Андрей был моим главным источником информации в вопросах исследования "серой зоны" (полоски земли между подконтрольными боевикам оккупированными территориями и украинскими землями), где ведется активная нелегальная или полулегальная торговля с военизированными формировании оккупированного Донбасса и квазиправительственными структурами территорий, над которыми Украина потеряла контроль.
Рассказать собственную историю не изложив некоторые, ранее не обнародованные, детали этого дела, мне не представляется возможным", - добавил журналист.
"Объясню для начала причины своего отъезда. С первых дней расследования, посвященного "серой зоне", а точней, за два дня до убийства Андрея Галущенко, мне начали поступать угрозы физической расправы. Они приходили как в дружеской форме с похлопыванием по плечу, так и в форме угроз с оружием в руках. Подобные угрозы получали и другие люди, задействованные в изучении процессов торговли с оккупированными территориями. Единственное, что делает мою историю отличной от других - это сфокусированность на обстоятельствах данной конкретной трагедии и связанной с ней деятельности круга лиц, потенциально причастных к серии убийств в луганском секторе и за его пределами. Вероятно, именно поэтому угрозы в свой адрес я продолжал получать даже после того, как прекратил активную работу в "серой зоне", - пояснил Бобровников.
"Первое предупреждение, которое можно квалифицировать как угрозу, поступило за двое суток до гибели Андрея Галущенко и Дмитрия Жарука - членов мобильной группы в городе Счастье (Луганская область). Автором предупреждения был человек, представившийся именем Иван, о встрече с которым меня настоятельно попросила одна из журналисток, работавших на луганском фронте. Молодой человек назвался бывшим бойцом 92 бригады и во время довольно пространного разговора о ситуации с контрабандой в "серой зоне", заявил буквально следующее: "я надеюсь, ты не будешь беспочвенно обвинять бригаду в контрабанде. Потому что иначе тебе придется долго извиняться перед всей 92-й". В ходе разговора он предложил организовать съемки контрабандных потоков, крышуемых пограничниками неподалеку от Харькова, -- вдали от зоны, в которой на тот момент оперировала 92 омбр. Итак, едва лишь начав вникать в вопросы "серой зоны", я получил предложение снять сюжет вдали от территории, прилегающей к городу Счастье в Луганской области, где базировались наиболее активная группа антиконтрабандистов, возглавляемая Андреем "Эндрю" Галущенко (бывшим военнослужащим и волонтером, работавшим под прикрытием спецслужб) а также 92 отдельная механизированная бригада, контролировавшая весь прилегающий сектор. Однако гибель "Эндрю" через двое суток после вышеописанного разговора; гибель его в том самом месте, которого мне настоятельно рекомендовал избегать человек, представившийся бывшим военнослужащим 92 омбр, кардинально изменила мои планы. С этого момента я решил сфокусироваться исключительно на расследовании обстоятельств данной конкретной трагедии и выявлению людей, так или иначе причастных к гибели моего источника информации. Любопытная деталь: через несколько часов после ликвидации группы Галущенко человек, предостерегавший меня от излишнего интереса к деятельности представителей 92 омбр, перестал отвечать на звонки с моего мобильного телефона", - добавил он.
"Важно отметить, что лидер счастьинской группы Андрей Галущенко был мозгом, стоявшим за аналитической и оперативной работой по контролю над торговыми потоками во всей Луганской области и, отчасти, территорий, граничащих непосредственно с Российской федерацией. Наработки Галущенко, переданные им за несколько недель до смерти в военно-гражданскую администрацию Луганской области и включавшие в себя информацию о разнообразных нарушениях и криминальных преступлениях, бесследно исчезли. Георгий Тука, тогдашний губернатор Луганщины, сказал своим подчиненным, что не помнит, кому именно были переданы документы, а фельдъегерская служба губернатора не обнаружила документальных свидетельств об их дальнейшем передвижении по официальным каналам связи", - подчеркнул журналист.
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Відновили подачу води в Луганськ ... така "АТО" може 100 років тривати ...
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Или я что-то путаю???
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Остальные наблюдающие?????
так к слову-)))))
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То, что бойцы активно защищали свою бригаду - тоже не удивительно.
Не скажу, что Тука меня напрягает как-то, но то, что он выступил против блокады контрабанды, меня слегка насторожило.
А вообще, вся эта кутерьма здорово ударила по 92, одно время мне казалось, что это политическое что-то.
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