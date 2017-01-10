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Все про:журналистика (2274) контрабанда (1592) Луганщина (3555) расстрел (334) Донбасс (11781) Тука (423) Галущенко (21)

 Журналист Бобровников, расследовавший расстрел "группы Эндрю", покинул Украину: "Мне начали поступать угрозы физической расправы"

Журналист связывает угрозы в его адрес с расследованием им контрабанды на Донбассе, а также расстрела мобильной группы Андрея (Эндрю) Галущенко под Счастьем.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Алексей Бобровников, передает Цензор.НЕТ.

"Месяц назад я уехал из Украины. Я не объявлял об этом до последнего момента, так как ждал поступления еще некоторой информации, которая позволила бы мне сформулировать это заявление более четко и обоснованно. Я нуждался в нескольких дополнительных документальных материалах, возможно, проливающих свет на дело Галущенко и последовавшую за ним серию смертей, по всей видимости, связанных между собой и ставших, в конечном итоге, причиной моего отъезда", - заявил он.

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"В то же время, изложение цепочки событий, которые могли уничтожить меня (в физическом смысле не в меньшей степени, чем меня пытались уничтожить профессионально) неразрывно связаны с делом Эндрю Галущенко, убитого 2 сентября 2015 года неподалеку от города Счастье в Луганской области. Андрей был моим главным источником информации в вопросах исследования "серой зоны" (полоски земли между подконтрольными боевикам оккупированными территориями и украинскими землями), где ведется активная нелегальная или полулегальная торговля с военизированными формировании оккупированного Донбасса и квазиправительственными структурами территорий, над которыми Украина потеряла контроль.
Рассказать собственную историю не изложив некоторые, ранее не обнародованные, детали этого дела, мне не представляется возможным", - добавил журналист.

"Объясню для начала причины своего отъезда. С первых дней расследования, посвященного "серой зоне", а точней, за два дня до убийства Андрея Галущенко, мне начали поступать угрозы физической расправы. Они приходили как в дружеской форме с похлопыванием по плечу, так и в форме угроз с оружием в руках. Подобные угрозы получали и другие люди, задействованные в изучении процессов торговли с оккупированными территориями. Единственное, что делает мою историю отличной от других - это сфокусированность на обстоятельствах данной конкретной трагедии и связанной с ней деятельности круга лиц, потенциально причастных к серии убийств в луганском секторе и за его пределами. Вероятно, именно поэтому угрозы в свой адрес я продолжал получать даже после того, как прекратил активную работу в "серой зоне", - пояснил Бобровников.

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"Первое предупреждение, которое можно квалифицировать как угрозу, поступило за двое суток до гибели Андрея Галущенко и Дмитрия Жарука - членов мобильной группы в городе Счастье (Луганская область). Автором предупреждения был человек, представившийся именем Иван, о встрече с которым меня настоятельно попросила одна из журналисток, работавших на луганском фронте. Молодой человек назвался бывшим бойцом 92 бригады и во время довольно пространного разговора о ситуации с контрабандой в "серой зоне", заявил буквально следующее: "я надеюсь, ты не будешь беспочвенно обвинять бригаду в контрабанде. Потому что иначе тебе придется долго извиняться перед всей 92-й". В ходе разговора он предложил организовать съемки контрабандных потоков, крышуемых пограничниками неподалеку от Харькова, -- вдали от зоны, в которой на тот момент оперировала 92 омбр. Итак, едва лишь начав вникать в вопросы "серой зоны", я получил предложение снять сюжет вдали от территории, прилегающей к городу Счастье в Луганской области, где базировались наиболее активная группа антиконтрабандистов, возглавляемая Андреем "Эндрю" Галущенко (бывшим военнослужащим и волонтером, работавшим под прикрытием спецслужб) а также 92 отдельная механизированная бригада, контролировавшая весь прилегающий сектор. Однако гибель "Эндрю" через двое суток после вышеописанного разговора; гибель его в том самом месте, которого мне настоятельно рекомендовал избегать человек, представившийся бывшим военнослужащим 92 омбр, кардинально изменила мои планы. С этого момента я решил сфокусироваться исключительно на расследовании обстоятельств данной конкретной трагедии и выявлению людей, так или иначе причастных к гибели моего источника информации. Любопытная деталь: через несколько часов после ликвидации группы Галущенко человек, предостерегавший меня от излишнего интереса к деятельности представителей 92 омбр, перестал отвечать на звонки с моего мобильного телефона", - добавил он.

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"Важно отметить, что лидер счастьинской группы Андрей Галущенко был мозгом, стоявшим за аналитической и оперативной работой по контролю над торговыми потоками во всей Луганской области и, отчасти, территорий, граничащих непосредственно с Российской федерацией. Наработки Галущенко, переданные им за несколько недель до смерти в военно-гражданскую администрацию Луганской области и включавшие в себя информацию о разнообразных нарушениях и криминальных преступлениях, бесследно исчезли. Георгий Тука, тогдашний губернатор Луганщины, сказал своим подчиненным, что не помнит, кому именно были переданы документы, а фельдъегерская служба губернатора не обнаружила документальных свидетельств об их дальнейшем передвижении по официальным каналам связи", - подчеркнул журналист.
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Чего и следовало ожидать, война - прибыльный бизнес.
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Темна й каламутна справа.. Тука спочатку говорив , потім якось раптово затих..Сумнівно, що винні будуть знайдені й понесуть кару за скоєне..
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Эшелоны с контрабасом под властной крышей сделали свое дело и поломали жизнь многим.
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Нема ніякого контрабасу - є офіційна торгівля з ОРДЛО ... тільки вести її можуть лише наближені до трона ...
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Да ВСЁ понятно ,в Украине творится полнейший беспредел ,который может закончится очень плачевно ,как для его творящих,так увы и для страны !!!
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Это да,но по всему миру с ним идёт борьба а у нас увы его лелеют и взращивают ...УВЫ ...
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Спорный вопрос кто из нас придурок. А в Белоруссии конечно порядок я забыл, за бабки россии. Или вы на своем трикотаже так поднялись?
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Ваня, сразу киздуй в спам, кацапездол лишнехромосомный ! "Белоруссия"...
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А Тука "не помнит".... Отшибло память... долларами, видать
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Торгівля йде цілодобово - вугілля , ліс , харчі - спокійно пересуваються ешелонами ...
Відновили подачу води в Луганськ ... така "АТО" може 100 років тривати ...
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Летом отдыхал в Хмельнику, так там почти половина с оккупированных территорий. Вечером то и слышится в парке о украх и бандеровцах. Вот суки.
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А чого їм боятися - їх же ніхто не чіпає ? От вони і почувають себе тут вільно ...
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Поправьте меня: ранее была информация 2014 года, что Порошенко скромно пожертвовал 300млн. грн. именно на 92 бригаду.
Или я что-то путаю???
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ось так шановні і ТОРНАДО зробили насильниками і бандитами....
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контробас ,мать его. Кому война, кому мать родна. Этот конфликт многим выгоден, кто то получает навар, а кто то похоронки...
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Те кто крышует торговлю с ДНР,ничем не лучше сепаратистов и россиян- террористов,если торговля идет,ниточки ведут в кабмин и администрацию порошенко,за это с них спросят,придет время.
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Насиров за всем следит лично. Ни копейки мимо не пройдет. Всё в копилку, личную.
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Вот жеж, и почему я верю, тому что здесь написано? И даже нет никакого желания усомниться в том, что Тука если не контролировал, то по крайней мере был в курсе контрабандных потоков.
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черговий доказ того. що цей мільярдний бізнес на крові буде тривати доти. доки ми самі це не зупинимо.Страшно читати що в цьому бізнесі замішані і самі військовослужбовці.якось не певно засинати під таким "надійним захистом"...який за сотку зелені може прийти разом з ворогом і постукати в двері твоєї домівки
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всегда умиляло......"посетителей" на сайте 15-19 тыс.,а постят мах.200-300 чел.
Остальные наблюдающие?????
так к слову-)))))
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и чо,многие мои друзья и даже жена читает.но не зарегена и ни разу не комментировала.это и есть посетители.
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ну сказал журналист...и чо?где факты,где фамилии,раз уж он уехал-можно было бы как то и высветить дело...но нет,просто тень на неугодных,и молчок...а ведь прекрасно знает,что лучшая безопасность-это сразу обнародовать.но-молчит.значит нет никакой опасности,очередная брехня гэбнявая
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шо не так?зрада срывается? гэбня,ты бы хоть прокси украинские использовал?или засвечен там уже,не впускают?
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урезают в финансировании, даже клаву без кирилицы выдали
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Скорее всего Туке сделали предложение, от которого он не может отказаться.
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Чтобы понимать, о чем речь... если о контрабанде в районе Счастья - то это могло осуществляться только через единственный уцелевший там мост. Из того, что я знаю - это исключено.
То, что бойцы активно защищали свою бригаду - тоже не удивительно.
Не скажу, что Тука меня напрягает как-то, но то, что он выступил против блокады контрабанды, меня слегка насторожило.
А вообще, вся эта кутерьма здорово ударила по 92, одно время мне казалось, что это политическое что-то.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖурналист Бобровников, расследовавший расстрел "группы Эндрю", покинул Украину: "Мне начали поступать угрозы физической расправы"
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