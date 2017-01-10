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 Один оккупант убит, девять ранены, - в ГУР Минобороны сообщили об очередных потерях ВС РФ на Донбассе

В течение недели, со 2 по 8 января 2017 года, на Донбассе был убит один боевик, еще 9 ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на традиционном брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на данные ГУР Минобороны.

"Подтвержденные потери противника за 2-8 января: 1 оккупант ликвидирован, 9 - ранены", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После расстрела командиром отделения подчиненного значительно участились случаи дезертирства в рядах боевиков, - ГУР

Как сообщалось ранее, что в зоне проведения АТО на Донбассе за минувшие сутки, 9 января 2017 года, в результате боевых действий ранены пятеро украинских военнослужащих, погибших нет.

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