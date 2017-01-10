 Один оккупант убит, девять ранены, - в ГУР Минобороны сообщили об очередных потерях ВС РФ на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на традиционном брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на данные ГУР Минобороны.
"Подтвержденные потери противника за 2-8 января: 1 оккупант ликвидирован, 9 - ранены", - сообщил он.
Как сообщалось ранее, что в зоне проведения АТО на Донбассе за минувшие сутки, 9 января 2017 года, в результате боевых действий ранены пятеро украинских военнослужащих, погибших нет.
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