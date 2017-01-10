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Все про:обмен (504) плен (1647) Савченко (2375)

 Террористы "ДНР" отказались менять заложников на условиях Савченко

Оккупационные "власти" Донецка считают неприемлемыми предложения по обмену, озвученные ранее народным депутатом Украины Надеждой Савченко, и настаивают на обмене "всех на всех".

"Мы ведем переговоры с однозначной позиции об обмене всех подтвержденных лиц пофамильно на всех. Таким образом, мы добиваемся возвращения нам 527 лиц, удерживаемых Киевом, в обмен на находящихся в наших местах заключения 42 граждан Украины", - заявила во вторник так называемая "уполномоченная по правам человека" в "ДНР" Дарья Морозова, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели.

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При этом предложения Савченко по обмену были отвергнуты. "Савченко еще раз озвучила ранее звучавшие из Киева предложения отдать нам всего половину от общего числа удерживаемых Киевом лиц, то есть 256 человек. То есть речь идет даже не о пофамильном обмене, а просто о некоем решении украинских властей вернуть лишь половину удерживаемых лиц, что неприемлемо", - сказала Морозова.

Ранее Савченко, вопреки просьбам СБУ не делать этого, опубликовала списки пленных и пропавших без вести в Донбассе. По словам народного депутата, Украиной разыскивается 494 без вести пропавших.


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Шо ?недала?? или дала но не тем? или тем дала а этим нет??
Ой я запутался(
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нада надюхе езжать на лугандон!, чайку попить, договорится с местными орками, мож шо и прокатит!
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Какой чаек? Только боярышник спасет гиганта мысли...
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Сявченко і списки видала.і обмін зірвала.Що скажеш,сявченко
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Как так? Она же агент кремля. Как же она выдвинула не приемлемую для орков позицию? Или надо Минстецю теперь методички менять?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы "ДНР" отказались менять заложников на условиях Савченко
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