 "Он убит потому, что видел третьего участника убийства Грабовского", - адвокат Боряк об исчезнувшем помощнике Соколовской

Такое мнение "Цензор.НЕТ" высказала адвокат сестры Юрия Грабовского Анна Боряк.
В частности она сказала: "Сергей пропал аккурат после того, как группа адвокатов, которая представляет потерпевшую, собрались взять у него подробные пояснения по его опознанию третьего убийцы. Его покрывает прокуратура. Он убит не потому, что видел Юру Грабовского последним, а потому, что видел третьего участника убийства! И это он заявил на следствии".
Напомним, сегодня адвокат Оксана Соколовская сообщила, что опознала тело своего помощника Сергея Федосенко. Он - последний, кто видел убитого адвоката Юрия Грабовского, защищавшего в суде российского спецназовца Александра Александрова. Тело со следами насильственной смерти было найдено в Одессе.
На уточняющий вопрос, уверена ли она, что найденный труп - это тело Сергея Федосенко, Анна Боряк ответила: "Я не сомневаюсь, что его убрали, но в том, что это его труп, утверждать не могу".
Напомним, 31 октября 2016 года Соколовская сообщила о том, что исчез ее помощник - Сергей Федосенко. Он проходил свидетелем по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского, который защищал в суде одного из двух российских ГРУшников Александра Александрова. Юрий Грабовский исчез в начале марта 2016. На второй день после исчезновения Юрий Грабовский в сопровождении неизвестных мужчин приехал в свой офис, где как раз и находился помощник Соколовской Сергей Федосенко. Позже он был убит. К концу марта были задержаны двое подозреваемых в его убийстве (дело об убийстве Грабовского сейчас в закрытом режиме слушается в Шевченковском суде Киева).
29 марта 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос обнародовал видео, на котором Юрий Грабовский, находясь якобы под воздействием каких-то препаратов, заявляет, что отказывается защищать Александра Александрова.
Александр Александров и Евгений Ерофеев были захвачены в бою под Счастьем. Они сознались, что являются военнослужащими Главного разведуправления Генштаба РФ. Их обвинили в совершении теракта, в результате которого погиб украинский военнослужащий Вадим Пугачев.
Голосеевский районный суд приговорил их к 14 годам лишения свободы. После чего Ерофеев и Александров были обменяны на Надежду Савченко.
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вот такой бизнес у медиков
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