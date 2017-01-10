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Все про:адвокат (777) убийство (4542) Грабовский Юрий (50)

 "Он убит потому, что видел третьего участника убийства Грабовского", - адвокат Боряк об исчезнувшем помощнике Соколовской

Помощник Соколовской Сергей Федосенко был убит из-за того, что видел третьего убийцу адвоката Юрия Грабовского.

Такое мнение "Цензор.НЕТ" высказала адвокат сестры Юрия Грабовского Анна Боряк.

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В частности она сказала: "Сергей пропал аккурат после того, как группа адвокатов, которая представляет потерпевшую, собрались взять у него подробные пояснения по его опознанию третьего убийцы. Его покрывает прокуратура. Он убит не потому, что видел Юру Грабовского последним, а потому, что видел третьего участника убийства! И это он заявил на следствии".

Напомним, сегодня адвокат Оксана Соколовская сообщила, что опознала тело своего помощника Сергея Федосенко. Он - последний, кто видел убитого адвоката Юрия Грабовского, защищавшего в суде российского спецназовца Александра Александрова. Тело со следами насильственной смерти было найдено в Одессе.

На уточняющий вопрос, уверена ли она, что найденный труп - это тело Сергея Федосенко, Анна Боряк ответила: "Я не сомневаюсь, что его убрали, но в том, что это его труп, утверждать не могу".

Напомним, 31 октября 2016 года Соколовская сообщила о том, что исчез ее помощник - Сергей Федосенко. Он проходил свидетелем по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского, который защищал в суде одного из двух российских ГРУшников Александра Александрова. Юрий Грабовский исчез в начале марта 2016. На второй день после исчезновения Юрий Грабовский в сопровождении неизвестных мужчин приехал в свой офис, где как раз и находился помощник Соколовской Сергей Федосенко. Позже он был убит. К концу марта были задержаны двое подозреваемых в его убийстве (дело об убийстве Грабовского сейчас в закрытом режиме слушается в Шевченковском суде Киева).

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29 марта 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос обнародовал видео, на котором Юрий Грабовский, находясь якобы под воздействием каких-то препаратов, заявляет, что отказывается защищать Александра Александрова.

Александр Александров и Евгений Ерофеев были захвачены в бою под Счастьем. Они сознались, что являются военнослужащими Главного разведуправления Генштаба РФ. Их обвинили в совершении теракта, в результате которого погиб украинский военнослужащий Вадим Пугачев.

Голосеевский районный суд приговорил их к 14 годам лишения свободы. После чего Ерофеев и Александров были обменяны на Надежду Савченко.

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Он убит потому ,что в Украине нет правоохранительных органов а есть вороохранительные ,он убит потому,что законы есть только для простых людей ,он убит потому,что всякая мразь видя полное бездействие силовиков и чувствуя свою полнейшую безнаказанность перешли уже все границы !!
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понаплодили депутатов, их помощников и помощников помощников депутатов.У всех неприкосновенность, прям не в кого стрельнуть.Придется взрывать пачками.
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