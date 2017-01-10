 "Белый дом проявляет недостойную мстительность", - МИД РФ о новых санкциях США

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Четвертый менее чем за три недели враждебный выпад уходящего руководства США, вновь расширившего 9 января санкции против России, можно было бы оставить совсем без комментария: неадекватность вашингтонских деятелей, впавших в "санкционную манию", очевидна всем. Но все же несколько слов сказать, наверное, стоит. За последние годы администрация Барака Обамы испробовала множество способов, как попытаться навредить нам. В последнее время к ее дурным манерам и откровенному русофобству примешиваются злоба за проигранные ее кандидатом президентские выборы и стремление искать виновных в своем поражении где угодно, но только не у себя", - отметил чиновник.
"Белый дом проявляет недостойную мстительность, стараясь ударить по нам, хотя прекрасно понимает тщетность и обреченность этих усилий. Понятно, что за оставшиеся десять дней своего существования администрация Обамы может наломать еще немало дров, в том числе чтобы максимально затруднить дальнейшую работу тем, кто придет после нее. Такое поведение просто позорно", - добавил он.
Напомним, 9 января Минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. В список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.
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Это будет рекорд!!
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ДА ВАС МЕДЛЕННО И ВЕРНО ДУШАТ ДО СМЕРТИ! )))))))
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Недостойная мстительность это когда по утру радио России траурным голосом сообщит что армия Ичкерии оснащённая крылатыми ракетами требует признать независимость Ичкерии. И ей обязуется помочь армия имерата Дагестан.
И для начала первая сотня тысяч гробиков примите Рязань и Кострома. Это только для начала.
Так что не гневите кацапы Трампа. Лучше пишите ему молитву как Вове
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- кто не понял,поймет.
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