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Все про:МИД РФ (880) Обама (1590) Россия (64585) санкции (5770) США (11611)

 "Белый дом проявляет недостойную мстительность", - МИД РФ о новых санкциях США

Новые санкции США в отношении российских чиновников - это очередная попытка навредить РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Четвертый менее чем за три недели враждебный выпад уходящего руководства США, вновь расширившего 9 января санкции против России, можно было бы оставить совсем без комментария: неадекватность вашингтонских деятелей, впавших в "санкционную манию", очевидна всем. Но все же несколько слов сказать, наверное, стоит. За последние годы администрация Барака Обамы испробовала множество способов, как попытаться навредить нам. В последнее время к ее дурным манерам и откровенному русофобству примешиваются злоба за проигранные ее кандидатом президентские выборы и стремление искать виновных в своем поражении где угодно, но только не у себя", - отметил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американский штат Нью-Гэмпшир рассматривает вопрос введения собственных санкций против России

"Белый дом проявляет недостойную мстительность, стараясь ударить по нам, хотя прекрасно понимает тщетность и обреченность этих усилий. Понятно, что за оставшиеся десять дней своего существования администрация Обамы может наломать еще немало дров, в том числе чтобы максимально затруднить дальнейшую работу тем, кто придет после нее. Такое поведение просто позорно", - добавил он.

Напомним, 9 января Минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. В список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.


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Жалібне скавчання кацапського МЗС мені подобається..
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Skuljozj azj v inostranih SMI obsuzjdajetsa, nikto zje neznal, sjto oni takije dutimi bili.
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Тю дурні кацапи!Санкції накладає Конгрес із республіканською більшістю!Саме республіканський кандидат і переміг на виборах!А санкції за Крим
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мені теж, як і гучні розриви ватнопуканів з за парєбріка
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a vedj toljko razegrevajet Trumpa, a tot parenj prostoi, sjto respublikansi skazjet, tak i zdelajet.
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и зачем было столько вони поднимать из-за "тщетных и обреченных усилий?"
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Действительно. Ведь Искандеры хохочут, сиськи Семенович опять же. А не все так просто
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Фсё обвисло - сиськи не стоят , Искандеры не хохочут ... ((

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- Третий день ищу вас, чтобы сказать, как вы мне глубоко безразличны.)))
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Они же не могут всё на Обаму расстрелять. Не понятно ещё, что от Трампа прилетит. Вот тогда и озаботятся..
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Недостойно было бы не ответить ,а мстительность это достойно
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а шо за 10 дней можно похоронить казлостан????
Это будет рекорд!!
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Кацапы истерят как шлюхи, столько пользы от санкций привалило, а они недовольны
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"Белый дом проявляет недоСТАТОЧНУЮ мстительность", - МИД РФ о новых санкциях США
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мстительность???????
ДА ВАС МЕДЛЕННО И ВЕРНО ДУШАТ ДО СМЕРТИ! )))))))
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РФ продолжают публично пороть, а РФ нечем ответить. Страна для битья и вытирания ног. Ну могут запретить Обаме и Мелькель посещать общественный сортир и все.
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Если бы.

Недостойная мстительность это когда по утру радио России траурным голосом сообщит что армия Ичкерии оснащённая крылатыми ракетами требует признать независимость Ичкерии. И ей обязуется помочь армия имерата Дагестан.
И для начала первая сотня тысяч гробиков примите Рязань и Кострома. Это только для начала.

Так что не гневите кацапы Трампа. Лучше пишите ему молитву как Вове
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Должны быть благодарны Обаме,ведь санкции только на пользу...Или не на пользу?опять врали?
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и откровенному русофобству - vot etogo tocjno nekogda nevidel, sjto ignor ruskih i jihnego nedorostka, da videl, no cjtob bojalsa - nikogda ne videl.
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Ломать дрова надо было раньше. Россиянам эти дрова (санкции ) только на пользу.
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Обама ответил миду рф:
- кто не понял,поймет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Белый дом проявляет недостойную мстительность", - МИД РФ о новых санкциях США
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