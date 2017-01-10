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Все про:ложная тревога (40) минирование (523)

 Задержан пенсионер по подозрению в 98 ложных сообщениях о минировании в Киеве, - Нацполиция

Полиция задержала пенсионера, подозреваемого в 98 ложных сообщениях о минировании в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Только в течение суток 67-летний киевлянин 16 раз звонил на номер "102" и сообщал об угрозе взрыва различных учреждений. В настоящее время уже установлено, что с октября прошлого года он сделал 106 звонков в полицию и в 98 случаях "минировал" различные помещения", - сказано в сообщении.

Против подозреваемого открыто производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Правоохранители также выяснили, что задержанный злоупотребляет алкогольными напитками, под воздействием которых постоянно звонит в полицию и другие учреждения.

Кроме этого, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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С такими пенсиями неудивительно,что у людей крыши едут ...
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А на бухло, которое сейчас недешевое, денюжка находится.
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дайте ему ящик "боярышника" и отпустите с миром... Телефон не забудьте отобрать
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Хрыч придурошный, теперь под шконарём пускай поприкалывается.
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В Киеве "заминировали" психбольницу. Пациентов решили не эвакуировать, а поймали минера... - Психом больше, психом меньше...
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что в маразме дедушка.... может отпустить, пусть себе лук на огороде выращивает, ну не в мозгах же совсем... куда его садить в 67 лет, просто пояснить, что так нельзя поступать и отпустить с Богом, да и с запретом пользоваться телефоном
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Не такой он и старый ! Вон Трампу лет 70, а он в презики подался !
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То есть "минера" психа-алкаша полиция не могла найти с октября? Тогда не удивлюсь, если все звонки он делал со своего городского телефона.
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Умный пенсионер даже успел стать на учет в психоневрологический диспансер
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Сссучара конченная , этот писионер ! Пусть поведает теперь , кто услуги оплачивал !
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какой такой прокурор, Суворов-Поклонская, что ль?
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Надо бы перед расстрелом его в Гиннеса занести.
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Один раз дед прикололся и попался, а на него заодно повесили 96 висяков для статистики успеха реФФормы
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Скучно жить?Пусть возместит ущерб или отсидит,там весело будет.
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Сподіваюсь - поліція не спише на нього інцидент в Княжичах..
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Дедуля только прикидывается умалишённым,а "минировал" вполне по политическим ватанным российскопоклонным соображениям.
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даю гарантію що він один з тиз хто плаче по ковбасі за 2.20 і сталіну
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а вдруг это не он???
у нас в полиции после допросов следаков с пристрастием на себя и Кеннеди возьмешь (((
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЗадержан пенсионер по подозрению в 98 ложных сообщениях о минировании в Киеве, - Нацполиция
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