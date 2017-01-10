 Задержан пенсионер по подозрению в 98 ложных сообщениях о минировании в Киеве, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.
"Только в течение суток 67-летний киевлянин 16 раз звонил на номер "102" и сообщал об угрозе взрыва различных учреждений. В настоящее время уже установлено, что с октября прошлого года он сделал 106 звонков в полицию и в 98 случаях "минировал" различные помещения", - сказано в сообщении.
Против подозреваемого открыто производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Правоохранители также выяснили, что задержанный злоупотребляет алкогольными напитками, под воздействием которых постоянно звонит в полицию и другие учреждения.
Кроме этого, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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у нас в полиции после допросов следаков с пристрастием на себя и Кеннеди возьмешь (((
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