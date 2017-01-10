 Квалификацию дела по инциденту с Пашинским могут изменить, - прокуратура

Об этом сообщил на брифинге журналистам прокурор киевской области Дмитрий Чибисов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы проводим следственные действия с целью тщательного установления всех обстоятельств. Квалификация дела та же, что и была в начале. Это статья 296 - хулиганство. Но квалификация может изменяться в зависимости от того, что будет установлено в ходе расследования производства", - сказал прокурор.
Вместе с тем, он не сказал, как долго продлится сегодняшний допрос народного депутата.
Чибисов уточнил, что с мужчиной, который получил ранение, в данное время не проводятся следственные действия на территории прокуратуры.
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.
Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм.
"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
10 января Сергей Пашинский был допрошен в прокуратуре Киевской области.
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багато де плєшивий засвітився в недобрих справах.
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Терпиле вменить покушение на жизнь выдающегося государственного деятеля современности.Назвать терпилу ахентом крымля и влепить терпиле вышку!
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Не понял.
Пашинского посадят за вооруженное нападение или разбой ?
.
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