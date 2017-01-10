EN|RU|UK
Темы дня:

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

 Политика Украины
  1233  25
Все про:допрос (1014) Пашинский (460) прокуратура (2522) расследование (1798) стрельба (2083) хулиганство (229)

 Квалификацию дела по инциденту с Пашинским могут изменить, - прокуратура

Допрос народного депутата (НФ) Сергея Пашинского в прокуратуре продолжается, проводятся следственные действия.

Об этом сообщил на брифинге журналистам прокурор киевской области Дмитрий Чибисов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы проводим следственные действия с целью тщательного установления всех обстоятельств. Квалификация дела та же, что и была в начале. Это статья 296 - хулиганство. Но квалификация может изменяться в зависимости от того, что будет установлено в ходе расследования производства", - сказал прокурор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Между нардепом Пашинским и вторым участником инцидента Химикусом в случае необходимости будет проведена очная ставка, - прокуратура. ВИДЕО

Вместе с тем, он не сказал, как долго продлится сегодняшний допрос народного депутата.

Чибисов уточнил, что с мужчиной, который получил ранение, в данное время не проводятся следственные действия на территории прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Иду на допрос в прокуратуру в отношении печально известного инцидента", - Пашинский

Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм.

"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.

10 января Сергей Пашинский был допрошен в прокуратуре Киевской области.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шо вы там измените - вы все точно такие же негодяи,как и Пашинский !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От хулихан ногу отстрелил чуваку..хорошо шо в морду не дал АТО по статье "Умышленное нанесение тяжких телесных.."
 показать весь комментарий
Ответить
 
дуже велика ймовірність що пашинський вже сидить на чемоданах.
багато де плєшивий засвітився в недобрих справах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пашинскому так поперло, что он почву под ногами потерял. австрапопитек решил, что наконец то стал человеком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Изменят на пашинский святой и канонизируют......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пашинский мог бы и не стрелять,останавливаться не нужно было...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кому етот цирк устраивает прокурватура! заранее всё известно пока при власти Барыжники....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот на кой хер ему оружие? ему по башке дали не как депутату, похоже, а как быдлу, которое начало куями укрывать закрывших ему проезд... да вот чел был не трус, похоже, сиделец ранее, и попер на ствол легко. жаль, не наказал до конца плешиво-шепелявую мразь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно могут изменить!
Терпиле вменить покушение на жизнь выдающегося государственного деятеля современности.Назвать терпилу ахентом крымля и влепить терпиле вышку!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто то в европарламенте сегодня сказал "Посадите Пашинского за беспридел,а мы вам безвиз через 10 лет дадим".
 показать весь комментарий
Ответить
 
было бы дозволено оружие всем - петушинский бы свой пистолет не доставал, 100%!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Квалификацию дела по инциденту с Пашинским могут изменить

Не понял.
Пашинского посадят за вооруженное нападение или разбой ?
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Применение огнестрела - инцидент, хулиганство (по депутатски)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
[Сергей Пашинский: казнокрад с историей • Портал «КОМПРОМАТ1»]: Посмотри! http://kompromat1.info/articles/49945-sergej_pashinskij_kaznokrad_s_istoriej
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там уже есть нанесение телесных средней тяжести, какое хулиганство???
 показать весь комментарий
Ответить
 
" Закони " України дозволяють народним депутатам України і ментам на Майдані безкарно відстрілювати громадян України
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКвалификацию дела по инциденту с Пашинским могут изменить, - прокуратура
 Облако тегов
Brexit адвокат Антитеррористическая операция армия РФ боевик Великобритания военнослужащие выборы Грабовский Юрий ГФС Донбасс задержание киберпреступление Киев Крым Нацполиция обстрел Пашинский пограничники разведка расследование Россия санкции СБУ суд США убийство хакер Харьков электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти