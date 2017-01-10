 Пьяный до беспамятства боевик "ДНР" в собственных руках взорвал гранату на детской площадке, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте группы "Информационное сопротивление".
"Один из террористов, по некоторым данным, принадлежащий к "славным рядам 5-й омсбр", находясь в одном из районов Донецка, пьяным до беспамятства на детской площадке умудрился взорвать у себя в руках гранату (любимое занятие, кстати в молодых "республиках")", - сказано в сообщении.
Отмечается, что "любитель фейерверков и опасных игр" не выжил.
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испортил, гад, площадку!
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По моему это самое суровое наказание боевику ДНР. Никому не нужный обрубок без средств к существованию.
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П.С. Транслит читать неудобно, что копи-пасте на транслит.ру уже отменили или просто лень копировать если уж русской клавы нет?
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Для лугандонца.
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Жопа в Медведково, яйца - в Чертаново...
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