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Все про:боевик (17703) взрыв (3578) граната (469) Донецк (7222)

 Пьяный до беспамятства боевик "ДНР" в собственных руках взорвал гранату на детской площадке, - ИС

В "ДНР" новогодние праздники и Рождество прошли "громко".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте группы "Информационное сопротивление".

"Один из террористов, по некоторым данным, принадлежащий к "славным рядам 5-й омсбр", находясь в одном из районов Донецка, пьяным до беспамятства на детской площадке умудрился взорвать у себя в руках гранату (любимое занятие, кстати в молодых "республиках")", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ зафиксировала 177 взрывов на востоке Украины 6 января

Отмечается, что "любитель фейерверков и опасных игр" не выжил.
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Пуля-дура а граната в волохатых лапах обизъяна-МАЛАДЦА!!!
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смеялись-то смеялись - но как детишки там теперь будут играться?
испортил, гад, площадку!
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Выжил. Так пишут в пабликах. Оторвало руки. Когда его родственники обратились в "военкомат" за помощью им сказали что такого "бойца" у нас нет и никогда не было. То есть сами сами. А будете гавкать так попадёте со своим обрубком на подвал как диверсанты укропы.

По моему это самое суровое наказание боевику ДНР. Никому не нужный обрубок без средств к существованию.
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no gordostj u semji to kakoje, nado toljko medaljki prikupitj i na vokzal v prohode mesto zavojevatj
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Гордости у семьи? Это где вы такое прочитали? Т.е. чем они гордятся?
П.С. Транслит читать неудобно, что копи-пасте на транслит.ру уже отменили или просто лень копировать если уж русской клавы нет?
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А я уж надеялся, что хоть раз в жизни уроду пришлось пораскинуть мозгами. Хотя, "одна рука здесь, другая там" тоже наведут недоумка на правильные мысли.
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Согласен, жить безруким инвалидом в России - самое суровое наказание.
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Теперь в дыныре свой палач будет, как у Ксеркса в фильме "300 спартанцев".


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скорее всадник без головы как херой наваросии мотороллер
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Nu vot, a mozjesj govorit, skoljko hocjesj - ostonovite FANTOM , oni vedj mesjajet samolikvidirovatsa separam.
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а смешно ведь получилось, не как моторолла конечно, но все равно весело.
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ну теперь сепаров токо идти рукопашным боем учиться заниматься...
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Видно укровское ДРГ окружило. Зелёненькие такие, маленькие с рожками.
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Взрыв прогремел на улице Жданова -
Жопа в Медведково, яйца - в Чертаново...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный до беспамятства боевик "ДНР" в собственных руках взорвал гранату на детской площадке, - ИС
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