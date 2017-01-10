 Мининфраструктуры начало масштабную реформу морской отрасли. На этой неделе будет назначен новый и.о. АМПУ - латвиец Райвис Вецкаганс, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры, об этом сообщил глава ведомства Владимир Омелян.
По словам министра, ключевой в этом процессе является реформа ГП "АМПУ"(Администрация морских портов Украины. - Ред.).
"Несмотря на неоднократные попытки правительства и Министерства инфраструктуры Украины нормализовать деятельность АМПУ, государственное предприятие остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений. Возникает много вопросов и по поводу управляемости АМПУ. Кроме того, такого сопротивления со стороны руководства предприятия на любые предложения министерства по упорядочению его работы не было, пожалуй, нигде. Все наши решения блокируются или игнорируются. Поэтому мы меняем руководство АМПУ, что станет первым шагом в масштабной реформе морской отрасли", - подчеркнул Владимир Омелян.
Он заявил, что соответствующие изменения были анонсированы им еще в начале декабря 2016: "возможно, именно это побудило руководство, которое мы сейчас меняем, выписать себе премии за декабрь в размере от 700 тыс гривен до 1,5 млн гривен на человека. И это только официальные премии. Можно только представить масштабы злоупотреблений на государственном предприятии ", - подчеркнул Министр инфраструктуры.
Он также заявил, что с целью нормализации работы предприятия Министерство назначило и.о. Председателя ГП "АМПУ" Сергея Гронского: "Это - временная мера с целью установления нормального рабочего диалога между Министерством и АМПУ, а также остановки злоупотреблений, которые осуществляются на предприятии. Уже на этой неделе будет назначен новый и.о. руководителя АМПУ - Райвис Вецкаганс".
Кроме того министр отметил, что смена руководства АМПУ - один из этапов реформуванння морской отрасли: "Полноценная реформа предусматривает создание Морской администрации, которая возьмет на себя все задачи АМПУ. Также будет проведена существенная оптимизация структуры и персонала предприятия. Итак, вопрос номер один - изменение руководства, реформа и параллельно с этим - корпоратизация, как этого требует украинское законодательство".
Райвис Вецкаганс - гражданин Латвии, имеет более 16 лет успешной деятельности в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Занимал должности члена правления, вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии "Rigas Centralais Terminals", председателя правления ООО "Riga Container Terminal".
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"Коломойский сейчас уже другой. Не из-за того, что случилось с "ПриватБанком", а потому, что он хочет конкуренции в небе", - Омелян(38)
"Самая большая проблема Саакашвили, что он не создал сильной команды, которую имел в Грузии", - Омелян(53)
"Бальчун вместо работы занимается не тем, чем нужно", - Омелян недоволен темпами реформ "УЗ"(59)
Платные дороги в Украине появятся не ранее, чем через два-три года, - Омелян(30)
Реформи: потреба маленького, простого, але важливого кроку. ФОТО(0)
В бюджете на 2017 год предусмотрено порядка 30-35 млрд грн на ремонт дорог, - Омелян(30)
"Мы должны быть уверены, что человек работает на государство, а не на личный интерес", - министр Омелян о госсекретаре(29)
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Собрал мысли в кучку. Попытаюсь изложить.
1) Проблема: Падение дисциплины в вооруженных силах.
Вопрос.
Когда у нас последний раз тренировали общевойсковую боевую готовность?
И почему идет третий год войны, а концепцию боевой готовности до сих пор не поменяли?
То, есть, по-прежнему нет боевой готовности, скажем, часовой.
Решение.
Необходимо поменять концепцию боевой готовности.
Отработать до автоматизма во всех родах войск.
2) Проблема: Ракетный щит.
Описание.
Противоракетная система России состоит из комплекса С-400 в связке с Панцирь-С.
Опасность Панцирь-С в том, что он может сопровождать колонны на марше, оснащен АСУ по типу примитивного ИИ и обладает довольно высокой эффективностью.
Другими словами, если ракета представляет собой простой носитель ВВ, она с высокой вероятностью будет сбита.
Решение.
Простейшие решения публиковались открыто в СМИ еще в 90-х годах.
Например, ракета может быть оснащена системой обнаружения противоракетной защиты.
В случае обнаружения модуль ракеты отстреливает "стержни" с высокой зеркальной способностью.
Кроме того, при массированом запуске ракет подобную функцию могут нести не все ракеты, а специальные.
3) Проблема: М16 (М4)
Описание.
Опыт второй мировой, когда вооружение менялось по ходу войны показывает, что Советская система была не достаточно эффективной в этом плане по сравнению с немецкой.
Немцы, разработав новое оружие, проводили серьезную работу в плане того, как это оружие эффективно применять.
После чего выпускали соответствующие инструкции и с немецкой скрупулезностью личный состав дрессировался по этим инструкциям до полного автоматизма.
Утверждение.
Поскольку в обороноспособности Украины огромную роль играет резерв, переводить армию на принципиально новый тип вооружения без соответствующей подготовки не просто опасно, а губительно.
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Самое плохое, нет, даже самое хреновое, что у нас подавляющее большинство людей обсуждают проблемы на которые не влияют. Вот совсем не влияют. От Трампа и макроэкономики, до стратегии ведения войны. Но почти никто не хочет влиять на то, на что может повлиять. В любых реальных вещах, пусть даже в самых маленьких.
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Как ранее писал Db.lv, LK пытается взыскать с 15 бывших и нынешних членов правления и совета компенсацию убытков в размере 9,88 млн. латов. В качестве ответчиков фигурируют Имант Сармулис, Андрис Линужс, Райвис Вецкаганс, Гайлис, Карлис Болдишевиц, Гунтис Лочмелис, Улдис Пумпурс, Ольга Петерсоне, Владимир Соломатин, Ансис Сормулис, Нормундс Станевич, Микс Экбаумс, Владимир Кошкуль и др.
Cjto ja jesjcjo dolzjen skazatj - nu smotrite, kto vidvigal uspesjnogo rukovoditelja, ot tuda i nacjinaite smotretj -pocjemu i s kakim umisllom.
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