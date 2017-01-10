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Все про:реформы (2332) Мининфраструктуры (410) Омелян (174) АМПУ (3)

 Мининфраструктуры начало масштабную реформу морской отрасли. На этой неделе будет назначен новый и.о. АМПУ - латвиец Райвис Вецкаганс, - Омелян

Министерство инфраструктуры Украины начало реформу морской отрасли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры, об этом сообщил глава ведомства Владимир Омелян.

По словам министра, ключевой в этом процессе является реформа ГП "АМПУ"(Администрация морских портов Украины. - Ред.).

"Несмотря на неоднократные попытки правительства и Министерства инфраструктуры Украины нормализовать деятельность АМПУ, государственное предприятие остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений. Возникает много вопросов и по поводу управляемости АМПУ. Кроме того, такого сопротивления со стороны руководства предприятия на любые предложения министерства по упорядочению его работы не было, пожалуй, нигде. Все наши решения блокируются или игнорируются. Поэтому мы меняем руководство АМПУ, что станет первым шагом в масштабной реформе морской отрасли", - подчеркнул Владимир Омелян.

Он заявил, что соответствующие изменения были анонсированы им еще в начале декабря 2016: "возможно, именно это побудило руководство, которое мы сейчас меняем, выписать себе премии за декабрь в размере от 700 тыс гривен до 1,5 млн гривен на человека. И это только официальные премии. Можно только представить масштабы злоупотреблений на государственном предприятии ", - подчеркнул Министр инфраструктуры.

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Он также заявил, что с целью нормализации работы предприятия Министерство назначило и.о. Председателя ГП "АМПУ" Сергея Гронского: "Это - временная мера с целью установления нормального рабочего диалога между Министерством и АМПУ, а также остановки злоупотреблений, которые осуществляются на предприятии. Уже на этой неделе будет назначен новый и.о. руководителя АМПУ - Райвис Вецкаганс".

Кроме того министр отметил, что смена руководства АМПУ - один из этапов реформуванння морской отрасли: "Полноценная реформа предусматривает создание Морской администрации, которая возьмет на себя все задачи АМПУ. Также будет проведена существенная оптимизация структуры и персонала предприятия. Итак, вопрос номер один - изменение руководства, реформа и параллельно с этим - корпоратизация, как этого требует украинское законодательство".

Райвис Вецкаганс - гражданин Латвии, имеет более 16 лет успешной деятельности в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Занимал должности члена правления, вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии "Rigas Centralais Terminals", председателя правления ООО "Riga Container Terminal".
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Ну это тоже неплохая шутка для 95го Квартала .....
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Та какая ж это шутка? Реформу финансовой системы провели, назначив украинку Гонтареву, реформу системы международных отношений провели, назначив украинца Климкина, реформа тарифов и ценообразования тоже удалась благодаря украинцу Гойсману. Чем теперь Вецкаганс хуже. Если бы был Вальцкаганс, то мог бы и в президенты метить
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С зарплатой в три миллиона гринов. Вот это я понимаю масштабная реформа!!!
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Нельзя чистить ружья кирпичем.

Собрал мысли в кучку. Попытаюсь изложить.
1) Проблема: Падение дисциплины в вооруженных силах.
Вопрос.
Когда у нас последний раз тренировали общевойсковую боевую готовность?
И почему идет третий год войны, а концепцию боевой готовности до сих пор не поменяли?
То, есть, по-прежнему нет боевой готовности, скажем, часовой.
Решение.
Необходимо поменять концепцию боевой готовности.
Отработать до автоматизма во всех родах войск.
2) Проблема: Ракетный щит.
Описание.
Противоракетная система России состоит из комплекса С-400 в связке с Панцирь-С.
Опасность Панцирь-С в том, что он может сопровождать колонны на марше, оснащен АСУ по типу примитивного ИИ и обладает довольно высокой эффективностью.
Другими словами, если ракета представляет собой простой носитель ВВ, она с высокой вероятностью будет сбита.
Решение.
Простейшие решения публиковались открыто в СМИ еще в 90-х годах.
Например, ракета может быть оснащена системой обнаружения противоракетной защиты.
В случае обнаружения модуль ракеты отстреливает "стержни" с высокой зеркальной способностью.
Кроме того, при массированом запуске ракет подобную функцию могут нести не все ракеты, а специальные.
3) Проблема: М16 (М4)
Описание.
Опыт второй мировой, когда вооружение менялось по ходу войны показывает, что Советская система была не достаточно эффективной в этом плане по сравнению с немецкой.
Немцы, разработав новое оружие, проводили серьезную работу в плане того, как это оружие эффективно применять.
После чего выпускали соответствующие инструкции и с немецкой скрупулезностью личный состав дрессировался по этим инструкциям до полного автоматизма.
Утверждение.
Поскольку в обороноспособности Украины огромную роль играет резерв, переводить армию на принципиально новый тип вооружения без соответствующей подготовки не просто опасно, а губительно.
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на этом и закончиться, как с УЗ, поменяли на поляка и всё, только цены взвинтили.
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Дак у нас все реформы которые называются МАСШТАБНЫМИ начинались с назначения, преимущественно иностранцев. На том правда они и заканчивались.
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Роман Донік
Самое плохое, нет, даже самое хреновое, что у нас подавляющее большинство людей обсуждают проблемы на которые не влияют. Вот совсем не влияют. От Трампа и макроэкономики, до стратегии ведения войны. Но почти никто не хочет влиять на то, на что может повлиять. В любых реальных вещах, пусть даже в самых маленьких.
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принимаем ставки: на сколько хватит прибалта...
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А шо такое? Литовцы с грузинами закончились? Или не соглашаются мол - нема дурних прикрывать воровство тех, чью нацию нельзя называть, шоб не вызвать межнациональной розни.
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Райвис Вецкаганс - гражданин Латвии, имеет более 16 лет успешной деятельности в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг - jesli proval projektov scjitajetsa uspesjnim, to dazje ne navrali, tak sjto, uzj izvoljte, procjol o njom v Dienas Bizness - nu neznaju, to sjto jestj, otbrosiv zakaznije, to ne kakoi on ne uspesjnij, tak sjto, uvi, hotj on i latisj, a ne latvijec, kak napisano v zaglavije, no po jevo deiteljnosti to podtverditj sjto udacjnij vibor, - nemogu.
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Cjtob ne govorili, sjto ja bla bla bla - procjtite naprimer eto - uspesjnogo rukovoditelja sudili, no po juridicjeskim neuvjazkam viskocjili oni ot otvetstvennosti

Как ранее писал Db.lv, LK пытается взыскать с 15 бывших и нынешних членов правления и совета компенсацию убытков в размере 9,88 млн. латов. В качестве ответчиков фигурируют Имант Сармулис, Андрис Линужс, Райвис Вецкаганс, Гайлис, Карлис Болдишевиц, Гунтис Лочмелис, Улдис Пумпурс, Ольга Петерсоне, Владимир Соломатин, Ансис Сормулис, Нормундс Станевич, Микс Экбаумс, Владимир Кошкуль и др.

Cjto ja jesjcjo dolzjen skazatj - nu smotrite, kto vidvigal uspesjnogo rukovoditelja, ot tuda i nacjinaite smotretj -pocjemu i s kakim umisllom.
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Не правильно потоки бабла распределены? Кононенко не получает столько, сколько хотел?
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скромно то как - премии за декабрь в размере от 700 тыс гривен до 1,5 млн гривен на человека. всего один контракт капитана((
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Я вижу вы там вообще берега и страх Омелян в своём Кабмине потеряли,пора вас уродиков на ближайший фонарный столб тащить
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Ну если заговорили о "рехформе" и назначили очередного заробитчанина, то следует ожидать масштабное воровство. Нет робята, над вами суд будет уже дорогое удовольствие и излишество - вырыть один большой котлован и всем гамузом туда утрамбовывая после бульдозером.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМининфраструктуры начало масштабную реформу морской отрасли. На этой неделе будет назначен новый и.о. АМПУ - латвиец Райвис Вецкаганс, - Омелян
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