EN|RU|UK
Темы дня:

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

 Политика Украины, Происшествия, Фоторепортаж
  1974  18
Все про:Беркут (10303) Герой_Украины (227) майдан (4318) расстрел (333) суд (19816)

 Отец Героя Украины Устыма Голоднюка в суде по Майдану: "Это был просто расстрел... Митингующие угрозы не представляли"

На очередном заседании по делу относительно расстрелов 20 февраля 2014 года в Святошинском районном суде Киева рассматривают эпизод с убийством Героя Украины Устыма Голоднюка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на заседании дает показания отец Устыма - Владимир Голоднюк.

По словам отца погибшего, когда он поднялся к площадке возле "Жовтневого", где перед этим находились спецподразделения силовиков, он обнаружил там множество гильз от патронов для автомата Калашникова и от патронов для помповых ружей. Среди гильз Владимир обнаружил и пулю от автомата Калашникова.

"7, 62. Я сейчас могу квалифицировать, потому что я знаю разницу между гильзами - 7,62 х 39", - рассказал Владимир Голоднюк о параметрах обнаруженных им гильз на месте преступления.

Относительно места обнаружения пули от Калашникова Владимир заявил: "Это было дерево, под которым погиб Игорь Костенко (активист Майдана, - ред.). Это дерево, которое стоит на углу "Жовтневого" дворца... Я пересмотрел массу видео с Майдана. Я не привязываю эту пулю к гибели Костенко, но я четко знаю, где он погиб. Он погиб возле Устыма. Это есть на видео. Устым помогал его выносить".

Читайте также: Фактов применения "винтовки Пашинского" не установлено, владелец допрошен, - Горбатюк о расследованиях по Майдану

Владимир также засвидетельствовал, что пуля, которую он нашел, была с пятнами крови. "Они вытерлись со временем, потому что она (пуля, - ред.) была в кармане... Так как я изучал баллистику, если вас это интересует, есть каемка сзади пули, в которой может находится остатки ткани и крови. Эта пуля не была деформирована, но на ней были следы прохождения через ствол".

Отец Голоднюка, который имел 14-летний стаж работы в правоохранительных органах, также в ходе судебного заседания прокомментировал действия силовиков на Майдане. На вопрос судьи, как он воспринимает действия правоохранителей в отношении протестующих на Майдане, Владимир Голоднюк заявил: "Как угрозу жизни и здоровью. С моей точки зрения, это был просто расстрел... Из того, что я видел, могу утверждать единственное: люди (силовики, - ред.) находились в укрытии, у них было оружие. Против них были простые митингующие, у которых в руках оружия не было. Угрозы они (митингующие, - ред.)" не представляли".

Читайте также: На причастность к убийству "беркутовцев" на Майдане проверяются отдельные лица, а не организации, - Горбатюк

Голоднюк сообщил также подробности о смерти еще одного героя "Небесной сотни" Виктора Чмиленко. "На видео четко видно, как в него попадает пуля. Подчеркиваю, Ваша честь, что он прибежал с носилками, чтобы вынести раненого и был тоже там расстрелян".

Напомним, во время трагических событий на Майдане 20 февраля 2014 года Устым помогал вытаскивать раненых, когда снайпер попал в него. Посмертно Устым был награжден звездой Героя Украины.

Заседание Святошинского суда проходит при усиленных мерах безопасности - возле здания дежурят несколько автобусов с правоохранителями.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А пашинский то тоже заявил, что он считает себя правым, что применил оружие по отношению к безоружному и сделал бы это ещё раз, если потребуется. Скоты....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да. Оглядываясь назад, в 2014 год, сердце сжиматся от увиденного на Майдане,Банковой и Грушевского
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Ровно в магазине прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Инцидент произошел накануне, 9 января, в магазине на улице Степана Бандеры, сообщила спикер областной полиции Галина Серновка в прямом эфире 112 Украина.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили в подвальном помещении многоэтажки изуродованное взрывом тело. Личность погибшего установлена - оказался ранее судимый местный 26-летний житель.
По словам Серновки, причиной взрыва, скорее всего, стала граната.
В то же время портал ЧаРівне.інфо уточняет, что граната взорвалась у мужчины в руках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Погибшие есть , а палачей три года "ищем" .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никто их не ищет, при желании давно бы нашли и посадили - все известно : кто стрелял и как стрелял . Ты думаешь зря Садовника отпустили, или эта судья сама придумала его выпустить ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
отец мальчика в голубой каске...
кто ответит за убийство?..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заседание Святошинского суда проходит при усиленных мерах безопасности - возле здания дежурят несколько автобусов с правоохранителями.
Источник: http://censor.net.ua/n422699

Кто это прокомментирует ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Голоднюк мабуть не уявляє що судитися із злочинною владою то марта трата часу
 показать весь комментарий
Ответить
 
Брехуни і злодії створили схеми , по яким можна безкарно грабити і вбивати громадян України . Громадяни України повинні створити схеми , по яким брехуни , злодії і вбивці отримають покарання
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, это был расстрел. Путлер на все идет, гнида вонючая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
можно спросить людей бывших на майдане- мог ли янык физически разогнать майдан?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтец Героя Украины Устыма Голоднюка в суде по Майдану: "Это был просто расстрел... Митингующие угрозы не представляли"
 Облако тегов
Brexit адвокат Антитеррористическая операция армия РФ боевик Великобритания военнослужащие выборы Грабовский Юрий ГФС Донбасс задержание киберпреступление Киев Крым Нацполиция обстрел Пашинский пограничники разведка расследование Россия санкции СБУ суд США убийство хакер Харьков электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти