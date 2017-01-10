 Отец Героя Украины Устыма Голоднюка в суде по Майдану: "Это был просто расстрел... Митингующие угрозы не представляли"

Как сообщает Цензор.НЕТ, на заседании дает показания отец Устыма - Владимир Голоднюк.
По словам отца погибшего, когда он поднялся к площадке возле "Жовтневого", где перед этим находились спецподразделения силовиков, он обнаружил там множество гильз от патронов для автомата Калашникова и от патронов для помповых ружей. Среди гильз Владимир обнаружил и пулю от автомата Калашникова.
"7, 62. Я сейчас могу квалифицировать, потому что я знаю разницу между гильзами - 7,62 х 39", - рассказал Владимир Голоднюк о параметрах обнаруженных им гильз на месте преступления.
Относительно места обнаружения пули от Калашникова Владимир заявил: "Это было дерево, под которым погиб Игорь Костенко (активист Майдана, - ред.). Это дерево, которое стоит на углу "Жовтневого" дворца... Я пересмотрел массу видео с Майдана. Я не привязываю эту пулю к гибели Костенко, но я четко знаю, где он погиб. Он погиб возле Устыма. Это есть на видео. Устым помогал его выносить".
Владимир также засвидетельствовал, что пуля, которую он нашел, была с пятнами крови. "Они вытерлись со временем, потому что она (пуля, - ред.) была в кармане... Так как я изучал баллистику, если вас это интересует, есть каемка сзади пули, в которой может находится остатки ткани и крови. Эта пуля не была деформирована, но на ней были следы прохождения через ствол".
Отец Голоднюка, который имел 14-летний стаж работы в правоохранительных органах, также в ходе судебного заседания прокомментировал действия силовиков на Майдане. На вопрос судьи, как он воспринимает действия правоохранителей в отношении протестующих на Майдане, Владимир Голоднюк заявил: "Как угрозу жизни и здоровью. С моей точки зрения, это был просто расстрел... Из того, что я видел, могу утверждать единственное: люди (силовики, - ред.) находились в укрытии, у них было оружие. Против них были простые митингующие, у которых в руках оружия не было. Угрозы они (митингующие, - ред.)" не представляли".
Голоднюк сообщил также подробности о смерти еще одного героя "Небесной сотни" Виктора Чмиленко. "На видео четко видно, как в него попадает пуля. Подчеркиваю, Ваша честь, что он прибежал с носилками, чтобы вынести раненого и был тоже там расстрелян".
Напомним, во время трагических событий на Майдане 20 февраля 2014 года Устым помогал вытаскивать раненых, когда снайпер попал в него. Посмертно Устым был награжден звездой Героя Украины.
Заседание Святошинского суда проходит при усиленных мерах безопасности - возле здания дежурят несколько автобусов с правоохранителями.
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Прибывшие на место правоохранители обнаружили в подвальном помещении многоэтажки изуродованное взрывом тело. Личность погибшего установлена - оказался ранее судимый местный 26-летний житель.
По словам Серновки, причиной взрыва, скорее всего, стала граната.
В то же время портал ЧаРівне.інфо уточняет, что граната взорвалась у мужчины в руках.
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кто ответит за убийство?..
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Источник: http://censor.net.ua/n422699
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