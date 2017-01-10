EN|RU|UK
Темы дня:

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

 Политика Украины
  178  5
Материалы по теме:
Все про:электронное декларирование (380) НАПК (165)

 НАПК проверяет 100 госслужащих по факту несвоевременной подачи деклараций, - замглавы агентства Радецкий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит проверку 100 государственных служащих по факту несвоевременной подачи декларации.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя агентства Руслан Радецкий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"Более 100 человек мы сейчас начали проверять", - сказал он.

Радецкий отметил, что субъекты декларирования приглашаются в НАПК для дачи пояснений по имеющимся к ним вопросам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": НАПК повторно передаст в Минюст доработанный порядок проверки е-деклараций, - замглавы агентства Радецкий. ВИДЕО

Напоминаем, что 17 ноября Бюро зарегистрировало первые три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в электронной декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и один - представителя судебной ветви власти.

В декабре НАБУ начало расследование еще семи уголовных производств. 6 января 2017 года стало известно, что открыты новые дела против нардепа, двух глав РГА по результатам проверки их е-деклараций.




 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Недоторканність не скасували,але штрафи платити повинні всі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ахренеть можно,их надо в первую очередь сажать за то ,что они там надеклалировали ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нельзя чистить ружья кирпичем.

Собрал мысли в кучку. Попытаюсь изложить.
1) Проблема: Падение дисциплины в вооруженных силах.
Вопрос.
Когда у нас последний раз тренировали общевойсковую боевую готовность?
И почему идет третий год войны, а концепцию боевой готовности до сих пор не поменяли?
То, есть, по-прежнему нет боевой готовности, скажем, часовой.
Решение.
Необходимо поменять концепцию боевой готовности.
Отработать до автоматизма во всех родах войск.
2) Проблема: Ракетный щит.
Описание.
Противоракетная система России состоит из комплекса С-400 в связке с Панцирь-С.
Опасность Панцирь-С в том, что он может сопровождать колонны на марше, оснащен АСУ по типу примитивного ИИ и обладает довольно высокой эффективностью.
Другими словами, если ракета представляет собой простой носитель ВВ, она с высокой вероятностью будет сбита.
Решение.
Простейшие решения публиковались открыто в СМИ еще в 90-х годах.
Например, ракета может быть оснащена системой обнаружения противоракетной защиты.
В случае обнаружения модуль ракеты отстреливает "стержни" с высокой зеркальной способностью.
Кроме того, при массированом запуске ракет подобную функцию могут нести не все ракеты, а специальные.
3) Проблема: М16 (М4)
Описание.
Опыт второй мировой, когда вооружение менялось по ходу войны показывает, что Советская система была не достаточно эффективной в этом плане по сравнению с немецкой.
Немцы, разработав новое оружие, проводили серьезную работу в плане того, как это оружие эффективно применять.
После чего выпускали соответствующие инструкции и с немецкой скрупулезностью личный состав дрессировался по этим инструкциям до полного автоматизма.
Утверждение.
Поскольку в обороноспособности Украины огромную роль играет резерв, переводить армию на принципиально новый тип вооружения без соответствующей подготовки не просто опасно, а губительно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Брехуни і злодії створили схеми , по яким можна безкарно грабити і вбивати громадян України . Громадяни України повинні створити схеми , по яким брехуни , злодії і вбивці отримають покарання
 показать весь комментарий
Ответить
 
НАПК заинтересовалось бизнесом Порошенко в х#йлостане
"Он, имея имущественные и бизнес интересы в стране, с которой, судя по его же заявлению, ведет войну и которой объявил экономические санкции, не сообщил об этом НАПК"
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК проверяет 100 госслужащих по факту несвоевременной подачи деклараций, - замглавы агентства Радецкий
 Облако тегов
Brexit адвокат Антитеррористическая операция армия РФ боевик Великобритания военнослужащие выборы Грабовский Юрий ГФС Донбасс задержание киберпреступление Киев Крым Нацполиция обстрел Пашинский пограничники разведка расследование Россия санкции СБУ суд США убийство хакер Харьков электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти