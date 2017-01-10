 Американский штат Нью-Гэмпшир рассматривает вопрос введения собственных санкций против России

Штат Нью-Гэмпшир может ввести свои собственные санкции против России в ответ на ее "вмешательство в американскую демократическую систему", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Сенатор от штата Джефф Вудберн предложил приостановить или полностью запретить продажу российской водки. Торговля алкогольными напитками регулируется властями штата.
Сенатор заявил также о возможности законодательным путем заставить пенсионные фонды пересмотреть практику инвестиций в российские компании.
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До этого в россии она называлась "Хлебным виномъ" и имела максимум 23 градуса...
Продавалась по 5 копеек за 0.5 и изначально только в прифабричных лавках...
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Когда Англия ввела налог на каждую бочку поставляемого из франции виноградного вина, французские торговцы решили сэкономить и возить не вино, а перегнаный концентрат вина, что бы заплатить налогов с одной бочки, а по приезду развести его на х5...
Как оказалось, в разведённом состоянии это вино напоминало конскую мочу, но в концентрате, давало массу новых ощущений...
Так и появился коньяк...
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Сдается мне в 2017 году с россией хотят покончить. Судя по полит активности США, результат не за горами. Запасаемся попкорном...
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А это идёт только 10-й день в этом году!!!
То ли еще будет ...
Даёшь каждый день (а их осталось всего лишь 355 ) санкций много и разных...
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«Не думаю, что «крымский вопрос» встанет когда-либо серьезно. Крым, что называется, полностью «завязан» на Украине, и его присоединение к России ‒ даже чисто гипотетически ‒ просто добьет российскую экономику». (Е. Гайдар, «Правда Украины», 1995 год)
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Подобного рода санкции снять будет куда сложнее)))
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Собрал мысли в кучку. Попытаюсь изложить.
1) Проблема: Падение дисциплины в вооруженных силах.
Вопрос.
Когда у нас последний раз тренировали общевойсковую боевую готовность?
И почему идет третий год войны, а концепцию боевой готовности до сих пор не поменяли?
То, есть, по-прежнему нет боевой готовности, скажем, часовой.
Решение.
Необходимо поменять концепцию боевой готовности.
Отработать до автоматизма во всех родах войск.
2) Проблема: Ракетный щит.
Описание.
Противоракетная система России состоит из комплекса С-400 в связке с Панцирь-С.
Опасность Панцирь-С в том, что он может сопровождать колонны на марше, оснащен АСУ по типу примитивного ИИ и обладает довольно высокой эффективностью.
Другими словами, если ракета представляет собой простой носитель ВВ, она с высокой вероятностью будет сбита.
Решение.
Простейшие решения публиковались открыто в СМИ еще в 90-х годах.
Например, ракета может быть оснащена системой обнаружения противоракетной защиты.
В случае обнаружения модуль ракеты отстреливает "стержни" с высокой зеркальной способностью.
Кроме того, при массированом запуске ракет подобную функцию могут нести не все ракеты, а специальные.
3) Проблема: М16 (М4)
Описание.
Опыт второй мировой, когда вооружение менялось по ходу войны показывает, что Советская система была не достаточно эффективной в этом плане по сравнению с немецкой.
Немцы, разработав новое оружие, проводили серьезную работу в плане того, как это оружие эффективно применять.
После чего выпускали соответствующие инструкции и с немецкой скрупулезностью личный состав дрессировался по этим инструкциям до полного автоматизма.
Утверждение.
Поскольку в обороноспособности Украины огромную роль играет резерв, переводить армию на принципиально новый тип вооружения без соответствующей подготовки не просто опасно, а губительно.
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