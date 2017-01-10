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 Американский штат Нью-Гэмпшир рассматривает вопрос введения собственных санкций против России

Сенатор от штата Нью-Гэмпшир предложил запретить продажу российской водки, так как торговля алкоголем регулируется властями штата, а также повлиять на пенсионные фонды в вопросе инвестирования в российскую экономику.

Штат Нью-Гэмпшир может ввести свои собственные санкции против России в ответ на ее "вмешательство в американскую демократическую систему", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сенатор от штата Джефф Вудберн предложил приостановить или полностью запретить продажу российской водки. Торговля алкогольными напитками регулируется властями штата.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От Трампа требуют смягчить пророссийскую риторику, - Reuters

Сенатор заявил также о возможности законодательным путем заставить пенсионные фонды пересмотреть практику инвестиций в российские компании.
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А у нас уроды из НБУ в первую очередь спасают российские банки, рефенансируя их, а те потом на эти деньги скупают доллар и выводят в кацапстан . Они в куражах, а у нас курс бакса зашкаливает . Где результаты расследования по записям переговоров Рожковой ( зам.главы НБУ ) с российскими банкирами, в которых она открытым текстом озвучивает все схемы по отмыву наших денег кацапскими банками ?
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Пипец, у захаровой падучая начнётся. Доведут пиндоские садисты, что хуло повесилось.
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Спасибо . Жаль , что США не едины в этом вопросе .
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Вот странные эти американцы. Прежде . чем вводить санкции или , вообще, что то решать, могли бы посоветоваться с кремлем. Правда.Могли ж ведь ?
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Типа как Петя? Кремль запретил Пете запрещать продажу разейских товаров а так же работу разейских банков в Украине, как и выдворять разейских послов из Украины.
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Вам много известно. Вы не Ляшко, случаем?
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Нет. Он эксперд с цензора. Здесь каждый второй эксперд во всех областях.
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Не хватайся за слова. Есть его зам и куча дипломатов...
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Будь точнее в формулировках , тогда не буду .
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Далекий сентаро которого никто особо не принуждает действовать явно в убыток себе борется как может с фашистами за тысячи км а тут ссуки....Мертвечуки с Пинчуками открыто гнобят Украину, водой и всеми электроблагами власть снабжает убийц и их гражданских почитателей....писец...
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ёпта пейте виски или замените любой другой водкой например українською горілкою
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Правильно. Употребление кацапского алкоголя приводит к ватизации головного мозга.
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Логично , научили кацапы на свою голову , если жэк Венеции может признать захват Крыма , то теперь каждый штат наперегонки будет принимать санкции против сколенвставании , сколько там штатов против Трампа голосовало ?
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Детские игры устраивают...Вместо того,чтобы вместе ,придушить агрессора.Пока он чего не начудил.
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Ну у нас и таких санкций не ввели против Разеи. Магазины Украины битком забиты разейским говном.
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Каким российским говном , хоть город пишите , у нас почти нет рассейского в магазинах .
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в Киеве. Епицентр и Ашан забиты разейскими товарами. В Ашане хоть на етикетках пишут что товар из Разеи, а Епицентр скрывает.
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Пишут в Эпицентре.Недавно плитку(кафель) присматривала там,видела парочку образцов кацапской.Было написано,что из козлостана,и цена в акции.Но при мне никто на неё не обращал внимания.Как с другим товаром не знаю,не смотрела
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для Алексей Носов d8330900 не ври, не забиты, попадаются, но почти все с этикетками
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человечность впитывается с молоком матери, а русские скрепы с водкой, респект меру.
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И всех этнических кацапов этапом в Кострому..
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А шо, у них водка кацапского производства продается? Я думал на месте делают по лицензии. Так это двойное унижение для кацапов - и экономическое, и удар по одной из главных скреп. Ага, и еще - водку поляки на самом деле придумали, кацапы кроме настойки на метиле, да еще брагульника из всякого говна придумать ничего не способны.
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На самом деле поляки придумали само слово "Водка"!
До этого в россии она называлась "Хлебным виномъ" и имела максимум 23 градуса...
Продавалась по 5 копеек за 0.5 и изначально только в прифабричных лавках...
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А когда кацапы ещё не знали водки они жрали сушёные мухоморы. В этом и заключается кацапская "культура пития" - лишняя хромосома требует удара мо мозгам. Именно поэтому они сегодня предпочитают стекломой, боярышник и подобное...
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А сам напиток до этого, производился практически во всех странах Европы и установить "первоизобретателя" просто не возможно!
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Первыми спирт выгнали арабы, оттого и называется - аль - коголь. Просто здесь речь идет о "русской водке", над ними и ржем.
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На счёт спирта (в целом) спорить особо не буду, но знаю один исторический факт!
Когда Англия ввела налог на каждую бочку поставляемого из франции виноградного вина, французские торговцы решили сэкономить и возить не вино, а перегнаный концентрат вина, что бы заплатить налогов с одной бочки, а по приезду развести его на х5...
Как оказалось, в разведённом состоянии это вино напоминало конскую мочу, но в концентрате, давало массу новых ощущений...
Так и появился коньяк...
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А еще остерегайтесь кацапских лосьонов для ван ...
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Авраам Лінкольн застерігає молодого Трампа, щоб той не плутався зі свинорусами !!!!


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для soren ...а ДФК подсказывает прислушиваться к советам развед.органов внешних и тем более внутренних
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То что надо!!!Ниодин кацап в этом штате не выживет!Нет кацапов-не проблем вообще никогда!
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Николя Коля ‏@1navil1 8 янв.
Сдается мне в 2017 году с россией хотят покончить. Судя по полит активности США, результат не за горами. Запасаемся попкорном...
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Точно!!!
А это идёт только 10-й день в этом году!!!

То ли еще будет ...
Даёшь каждый день (а их осталось всего лишь 355 ) санкций много и разных...
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о первая ласточка - скоро за слово россиянин - будут бить по лицу - в Америке))))
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Пора олимпиаду по санкциям провести. Какая страна круче?
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..... Сейчас попрут штаты наперегонки кто извращённее выи%$ет паРашку ...)
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Кто возрождал Крым в первые послевоенные годы?



«Не думаю, что «крымский вопрос» встанет когда-либо серьезно. Крым, что называется, полностью «завязан» на Украине, и его присоединение к России ‒ даже чисто гипотетически ‒ просто добьет российскую экономику». (Е. Гайдар, «Правда Украины», 1995 год)
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дурной пример заразительный...не за горами последний штат введет санкции.а там как снежный ком,,,монгольские улусы тоже начнут применять санкции...
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Толково придумал...)))
Подобного рода санкции снять будет куда сложнее)))
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Со штатами все понятно, а вот что сделал шоколадный цех в этом направлении?
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Нельзя чистить ружья кирпичем.

Собрал мысли в кучку. Попытаюсь изложить.
1) Проблема: Падение дисциплины в вооруженных силах.
Вопрос.
Когда у нас последний раз тренировали общевойсковую боевую готовность?
И почему идет третий год войны, а концепцию боевой готовности до сих пор не поменяли?
То, есть, по-прежнему нет боевой готовности, скажем, часовой.
Решение.
Необходимо поменять концепцию боевой готовности.
Отработать до автоматизма во всех родах войск.
2) Проблема: Ракетный щит.
Описание.
Противоракетная система России состоит из комплекса С-400 в связке с Панцирь-С.
Опасность Панцирь-С в том, что он может сопровождать колонны на марше, оснащен АСУ по типу примитивного ИИ и обладает довольно высокой эффективностью.
Другими словами, если ракета представляет собой простой носитель ВВ, она с высокой вероятностью будет сбита.
Решение.
Простейшие решения публиковались открыто в СМИ еще в 90-х годах.
Например, ракета может быть оснащена системой обнаружения противоракетной защиты.
В случае обнаружения модуль ракеты отстреливает "стержни" с высокой зеркальной способностью.
Кроме того, при массированом запуске ракет подобную функцию могут нести не все ракеты, а специальные.
3) Проблема: М16 (М4)
Описание.
Опыт второй мировой, когда вооружение менялось по ходу войны показывает, что Советская система была не достаточно эффективной в этом плане по сравнению с немецкой.
Немцы, разработав новое оружие, проводили серьезную работу в плане того, как это оружие эффективно применять.
После чего выпускали соответствующие инструкции и с немецкой скрупулезностью личный состав дрессировался по этим инструкциям до полного автоматизма.
Утверждение.
Поскольку в обороноспособности Украины огромную роль играет резерв, переводить армию на принципиально новый тип вооружения без соответствующей подготовки не просто опасно, а губительно.
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Самый главный товар который должен попасть под санкции в США это русское гвно в кабельных и спутниковых сетях
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Я лично тоже ввела санкции против рф.Не покупаю их товары,не обслуживаюсь в их банках,не общаюсь с ватанами.
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Vi dumaite ostaljnije sjtati zahocjet ostatsa po zadi, sjcjas nacjnjotsa, radi sjutki drug druga obgonjatj, vot toljko stradatj budet rasejani.
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Пример для Украины, каким должно быть местное самоуправление, независимое от государства.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАмериканский штат Нью-Гэмпшир рассматривает вопрос введения собственных санкций против России
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