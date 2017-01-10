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 От Трампа требуют смягчить пророссийскую риторику, - Reuters

Новоизбранный президент США Дональд Трамп оказался между двух огней: с одной стороны - его желание улучшить отношения с Россией, с другой - коллеги-республиканцы, требующие ужесточения реакции на участие Кремля в хакерских атаках во время президентской гонки.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

С одной стороны, сенаторы-республиканцы, в том числе Джон Маккейн и Линдси Грэхем, уже заявили о намерении представить закон об ужесточении санкций против России за вмешательство в президентские выборы в США. В воскресенье причастность Кремля к хакерским атакам против демократов признал даже будущий глава администрации Трампа Ринс Прибус.

"Это значит, что пространство для маневров Трампа, возможно, сужается", - пишет Reuters.

С другой стороны, Трамп, как и Москва, настойчиво отрицает причастность России к этим атакам.

Однако, на фоне подтверждения участия Кремля в кибератаках против США все большим количеством американских органов от Трампа будут требовать жестких военных, дипломатических, экономических и, возможно, даже скрытых контрмер против России после инаугурации 20 января.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США предлагают расследовать кибератаки России по образцу терактов 11 сентября

"Новой администрации США придется занять более жесткую позицию", - считает Найл Гардинер из Heritage Foundation, вашингтонского аналитического центра, имеющего большое влияние в команде Трампа.

Одним из защитников более жесткой риторики против России может выступить генерал Джеймс Мэттис, которого ожидают увидеть на посту министра обороны США в новой администрации. Reuters пишет, что в таком случае Мэттис окажется в конфронтации с советником Трампа по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенантом Майклом Флинном, у которого более теплые отношения с российскими властями, и Рексом Тиллерсоном, будущим госсекретарем, который в качестве СЕО ExxonMobil поддерживает тесные связи с Россией.

"Если Мэттис будет призывать к более жестким отношениям с Россией, это поддержит тех, кто выступает за усиление военного присутствия США в Европе, в том числе повышение количества войск в балтийских странах и Польше, считают аналитики", - передает Reuters.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп признал роль РФ в хакерских атаках и может принять против Москвы меры, - Прибус

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Трамп, как и любой президент США будет разговаривать с россией только с позиции силы.
В какую обертку это завернуть, - Трамп преподает как конфетку, которую россия усиленно заглатывает.
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))а вариант раздела Сросии между США и Китаем ты дядя совсем не рассматриваешь?
а это про между прочем ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ВСЕХ СТОРОН)))
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не думаю,что вашингтон захочет поглощения сибири китаем...думаю просто будет много хороших и разных народных республик.
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Вряд ли рашка с ее долбанутым и спитым населением нужна США. Помню конец 80-х начало 90-х. Рашку можно было голыми руками брать и население бы встретило любого желающего хлебом-солью. Но никто не позарился. Это как в анекдоте про состарившуюся проститутку, которая требовала с клиента номер в гостинице и сто рублей. А клиент ей предложит трешку и канаву. А здесь даже трешки с канавой предлагать не за что. Ради ресурсов? Не факт.
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А причем тут компромис с паРашей ?
Кто ему позволит пойти на компромис ?
И откуда ж вы лезете,
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TonyG

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свежевысранные троли, а ?
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Вряд ли.Для США это вопрос имиджа и силы.Ордынские фашисты никому не нравятся,особенно в штатах.Кроме лошары Трампа есть куча народу,которые понимают,что штаты давно хозяева мира и кацапня пытаются занять место штатов.Они будут максимально давить на Трампа,чтобы сберечь власть.К тому же кацапы уже давно на волоске в плане экономики.По сути это только территория и ничего больше.Очень подходящий момент покончить с ордой раз и навсегда.Не недооценивайте америкосов,они тоже свое не отдадут.Мы там поскольку постольку,а им жизненно важно удержать власть в мире и нагнуть орду раком.
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интересно а в Times знают что эту статью именно они опубликовали? :D
а то по поиску вылазят одни параша сми....
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Да не смешите вы людей ,Трамп россию уничтожит окончательно и навсегда ...
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трамп выберет деньги - а где самая большая дельта ,ну после наркотиков и проституции - правельно - на оружии - так шо вам цапам - зубы на полку и остается только гордиться, шо вы, в гонке вооружения 3 номер)))
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Трамп ничего не выберет, конгресс и сенат сейчас на стреме. Поэтому или Трамп сотрудничает с конгрессменами и сенаторами или импичмент и гудбай. Вместо него будет Пэнс, очень толковый, кстати дядька
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да ладно)) будет так как с Рейганом - актер ,актер - а развалил ссерию - а тута - миллиардер,миллиардер - развалил цапию до основания))
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И как же размен Украины поможет ему ослабить Китай?
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Ослабит Китай, ослабит и рашку. Так как, если экономика Китая сильно замедлится, спрос на нефть резко пойдет вниз вместе с ценой на нее
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Трампу не дадут "слить" Украину. Ни США, ни Канада, ни ЕС, ни Великобритания, ни Австралия - даже если он сейчас думает разменять Украину, у него это не выйдет. Да и с Путлером Трамп скорее всего очень быстро поссорится - как только его администрацию хоть раз "опустят", что Россия делает постоянно с США.
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Украину можно было слить в 2014, когда у Украины не было ничего, включая армии. Сейчас Украину с минимум 150000 тысячной армией бойцов, которые имеют боевой опыт слить не получится
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Мне тоже почему-то так сдается. И вся его говорильня - не что иное как усыпление бдительности противника. Ну не сбрендили же республиканцы все вдруг и разом, выдвигая кандидатуру Трампа - они же знают его как облупленного. По-моему, разыгрывается колоссальная коммедия, которая для хуйлуши закончится плохо.
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..."с другой - коллеги-республиканцы, требующие ужесточения реакции на участие Кремля в хакерских атаках во время президентской гонки."

Ну шо коллеги-республиканцы? Бачили очi, що брали, тепер iжте, хоч повилазьте..
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США самодурством не займешься. схлопочешь по рогам.
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Мне кажется ему как то пох..... на другие мнения. У него есть свое сформировавшиеся мнение.
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оно дурное как Савченко, пока по голове не стукнешь не поймет.
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Вот что ждет нас от администрации Трампа.
Офицер США объяснил, почему Трамп поддержит снятие санкций, Порошенко требует санкций которые сам не соблюдает.
"Вот в Украине боятся, что Трамп санкции снимет. Во-первых, американские санкции особо ни на что не влияют. И все же: почему Трамп не должен снимать санкции? Он задастся этим вопросом, когда выделит 20 минут на Украину. Все хотят, чтобы американцы оставили или даже усилили санкции против России. А сама Украина не ввела санкции. Российские банки, российский бизнес, которые не имеют право работать на Западе, прекрасно чувствуют себя в Украине. Украинцы хотят, чтобы Запад как следует наказал Россию за ее действия, но сама Украина заключает экономические договоры и инвестирует в Россию. Это сюрреализм", - отметил Табах.
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Он прав когда запретят работать банкам, компаниям с российским акционерным капиталом в Украине, нам врут что от этого упадет вся наша банковская система, но ведь Приват национализировали, заставьте русских убрать свой бизнес с Украины и тогда требуйте санкций от запада!!!
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а примеры инвестиций можешь привести.пропагандон?ну,кроме липетцкой фабрички...и еще как то раздели инвестиции и оплату товаров.бо это разные вещи.
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Тут два варианта : естественная смерть или импичмент .
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Решает все не Трамп.Есть довольно серьезные люди,которые двигают фигуры на мировой шахматной доске.Они в тени.Участь росии предрешена.И это не желание помочь Украине,а личная безопасность. А Трамп-пешка.если плохо будет справляться с ролью-импечмент.
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Согласен на 100%!Выше то же самое писал.От фашистов-кацапов давно ничего не зависит.Дело даже не в Украине.Для штатов жизненно важно разобраться с Фашистской Педирацией.
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Странный этот Трамп.На Западе люди прямые.А этот непонятный.
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Трамп тертый калач, выкрутится
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приблизно так буде виглядати війна рогатих московітів проти США
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в отличии от х#йлостана, в США Президент всего лишь - чиновник и будет делать то кто его видвинул - республиканци
а єто - Вьетнам, Афганистан, Корея, Маккейн, Ромни, Рейган, флон НАТО в Черном море против агресси кацапов в Грузии и многое другое ..
и ничего хорошего кацапам не светит и не отломится
блеф и понти х#йла и его кгбшной шайки закончатся очень скоро .. будете видеть
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цапы,а цапы - гонка вооружений началась - так шо затягивайте пояса,сами не можете,мы поможем))
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и желательно шоб пояс на шее был...так мучений меньше
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да я же скромный - постеснялся - мне конечно томагавком привычней,но шо для них не сделаешь))
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фирма ТрампДональдс закупает Боярышник в негораниченном количестве.Заявки отправлять : г.Уошингтон,Белый дом.Директору РАБссии Трамбону
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Паладины в Польше (фото)
Не могу сказать, что это кошмар российских ура-патриотов, ведь все эти годы они мечтали о том, что бы НАТО и США таки начали шевелиться. Задирались, провоцировали, проливали кровь и захватывали. В общем - дождались.
На фото прибытие САУ M109 Paladin 3-го батальона 29-го полка полевой артиллерии 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии Армии США в Польшу, Дравско-Поморске. И это лишь небольшая часть того, что будет размещено в Восточной Европе в ближайшие дни, недели, месяцы… В прочем, это уже самое большое единовременное перемещение военной техники Армии США в Европе со времен окончания Второй мировой войны, что говорит о многом.
И возникает лишь один вопрос к ватноголовому стаду… Ещё три года назад США практически полностью уходили из Европы, НАТО находилось в состоянии глубокого анабиоза… но, вам нужен был внешний враг, вам нужно было дразнить быка своей зассаной, трехцветной тряпкой. У вас получилось. И что дальше? Вы готовы к тому, о чём каждый вечер в пьяном угаре спорили с соседом на провонявшейся сигаретным дымом кухоньке в 5 квадратов? А ведь они близко как никогда… А вы всё так же спорите о величие в пьяном угаре, хотя, на самом деле, пора уже давно стирать тряпку.
Переиграли!

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Та Трампа і свої ж трампануть..Питання часу. Тут вже і до трампа не ходи..Але ж піндосів і трафив шляк так трампанутися з тим фарбований клоуном..😕😕😕
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Вот положение - врагу не пожелаешь. Либо признать, что получил место с минимальным перевесом благодаря врагу и отплатить ему за услугу черной неблагодарностью, либо не признать, и тогда черной неблагодарностью отплатят собственные однопартейцы. Интересно, чей опыт трампампампу покажется убедительней - Кеннеди или Бронштейна?
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блок НАТО собирались распустить к 2015 году,но Путлер не захотел распада НАТО и ЕС..
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да чего там говорить - песта русне. уйдут козломордые опять на болота мокши прятаться от бомбардировок.
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Нельзя чистить ружья кирпичем.

Собрал мысли в кучку. Попытаюсь изложить.
1) Проблема: Падение дисциплины в вооруженных силах.
Вопрос.
Когда у нас последний раз тренировали общевойсковую боевую готовность?
И почему идет третий год войны, а концепцию боевой готовности до сих пор не поменяли?
То, есть, по-прежнему нет боевой готовности, скажем, часовой.
Решение.
Необходимо поменять концепцию боевой готовности.
Отработать до автоматизма во всех родах войск.
2) Проблема: Ракетный щит.
Описание.
Противоракетная система России состоит из комплекса С-400 в связке с Панцирь-С.
Опасность Панцирь-С в том, что он может сопровождать колонны на марше, оснащен АСУ по типу примитивного ИИ и обладает довольно высокой эффективностью.
Другими словами, если ракета представляет собой простой носитель ВВ, она с высокой вероятностью будет сбита.
Решение.
Простейшие решения публиковались открыто в СМИ еще в 90-х годах.
Например, ракета может быть оснащена системой обнаружения противоракетной защиты.
В случае обнаружения модуль ракеты отстреливает "стержни" с высокой зеркальной способностью.
Кроме того, при массированом запуске ракет подобную функцию могут нести не все ракеты, а специальные.
3) Проблема: М16 (М4)
Описание.
Опыт второй мировой, когда вооружение менялось по ходу войны показывает, что Советская система была не достаточно эффективной в этом плане по сравнению с немецкой.
Немцы, разработав новое оружие, проводили серьезную работу в плане того, как это оружие эффективно применять.
После чего выпускали соответствующие инструкции и с немецкой скрупулезностью личный состав дрессировался по этим инструкциям до полного автоматизма.
Утверждение.
Поскольку в обороноспособности Украины огромную роль играет резерв, переводить армию на принципиально новый тип вооружения без соответствующей подготовки не просто опасно, а губительно.
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Чувство "величия" неполноценных



Киссинджер является автором книги "Мировой порядок". В ней главную роль блюстителя порядка во всех странах выполняет США. По его мнению, без вмешательства Америки каждая страна обречена на потерю стабильности и устойчивости. А какую роль отвёл Киссинджер рф? "В новом мировом порядке США России не существует", - пишет он.

В 2012 году Киссинджер говорил о том, что Штаты стараются уменьшить влияние России и Китая на мировое сообщество, постепенно отодвигая их на второй план. "Мы позволили Китаю нарастить свой военный потенциал, дали России время, чтобы прийти в себя после советизации, дали им ложное чувство превосходства, однако вкупе всё это ускорит их гибель", - сказал экс-госсекретарь США.
Что означают эти слова? Да то, что ребята в финансовой разведке США, ЦРУ прекрасно понимают что можно и нужно делать в отношении России и что нельзя. Русские, вы хотите считать себя великими? Да, вы очень великие, вы превосходные! Вы говорите что вас все боятся? Да, вас все боятся, считайте так, весь мир потерпит пока вы, напившись боярышника, бесконечно кричите о русском величии на бесконечных ток-шоу... Только из Афганистана пришлось уйти без вразумительного ответа - зачем положили 16000 солдат... Только СССР развалился без единого выстрела... Только из Сирии Отмирал Кузнецов уходит утопив 100 миллионов долларов и опять без вразумительного ответа - зачем... Только 86 процентов вас, русских, живет без вразумительного ответа - зачем вам ЭТО ВЕЛИЧИЕ ?...
http://oleg-leusenko.livejournal.com/6051227.html
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Мистеру Трампу пора забыть слово Россия и вспомнить слово Америка. США впервые получила президента которому нельзя доверить государственные секреты - может чего доброго в твитере разболтать.По всему Россию он хочет использовать в борьбе с Китаем -сложив совместно яйца для Китайского омлета.
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Война с пидорасией будет вестись не Абрамсами и Палладинами,а нефте вышками!
Пока кацапы отстояли поставки жижи в Европу.Сирия пока за кацапами.
Но весь вопрос куда ударит администрация Трампа.А уделать педирацию можно только ценой на нефть в районе 20 у.е за бочку жижи и желательно ниже.Плюс санкции и привет козломордые.А то что Трамп клянется в любви хуйлу?Так Рэйган горбатого не иначе как другом называл.Где совок?Нетути.
Так что слова о дружбе и партнерстве,от Трампа,какцапов больше должны насторожить,чем приободрить!
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Якщо Трям крутий бiзнесмАн i менеджер, то йому конче потрiбно зливати пуцю. За великим рахунком, пуця розв'язав своi руки через грошi - аби контролювати всi газовi потоки в Европу. Трям, сланцевий газ - дешевший! Думай, Трям...
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Бывали времена не самых плохих отношений и у СССР с США...

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОт Трампа требуют смягчить пророссийскую риторику, - Reuters
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