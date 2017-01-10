 От Трампа требуют смягчить пророссийскую риторику, - Reuters

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
С одной стороны, сенаторы-республиканцы, в том числе Джон Маккейн и Линдси Грэхем, уже заявили о намерении представить закон об ужесточении санкций против России за вмешательство в президентские выборы в США. В воскресенье причастность Кремля к хакерским атакам против демократов признал даже будущий глава администрации Трампа Ринс Прибус.
"Это значит, что пространство для маневров Трампа, возможно, сужается", - пишет Reuters.
С другой стороны, Трамп, как и Москва, настойчиво отрицает причастность России к этим атакам.
Однако, на фоне подтверждения участия Кремля в кибератаках против США все большим количеством американских органов от Трампа будут требовать жестких военных, дипломатических, экономических и, возможно, даже скрытых контрмер против России после инаугурации 20 января.
"Новой администрации США придется занять более жесткую позицию", - считает Найл Гардинер из Heritage Foundation, вашингтонского аналитического центра, имеющего большое влияние в команде Трампа.
Одним из защитников более жесткой риторики против России может выступить генерал Джеймс Мэттис, которого ожидают увидеть на посту министра обороны США в новой администрации. Reuters пишет, что в таком случае Мэттис окажется в конфронтации с советником Трампа по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенантом Майклом Флинном, у которого более теплые отношения с российскими властями, и Рексом Тиллерсоном, будущим госсекретарем, который в качестве СЕО ExxonMobil поддерживает тесные связи с Россией.
"Если Мэттис будет призывать к более жестким отношениям с Россией, это поддержит тех, кто выступает за усиление военного присутствия США в Европе, в том числе повышение количества войск в балтийских странах и Польше, считают аналитики", - передает Reuters.
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В какую обертку это завернуть, - Трамп преподает как конфетку, которую россия усиленно заглатывает.
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а это про между прочем ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ВСЕХ СТОРОН)))
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Кто ему позволит пойти на компромис ?
И откуда ж вы лезете,
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TonyG
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свежевысранные троли, а ?
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а то по поиску вылазят одни параша сми....
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Ну шо коллеги-республиканцы? Бачили очi, що брали, тепер iжте, хоч повилазьте..
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Офицер США объяснил, почему Трамп поддержит снятие санкций, Порошенко требует санкций которые сам не соблюдает.
"Вот в Украине боятся, что Трамп санкции снимет. Во-первых, американские санкции особо ни на что не влияют. И все же: почему Трамп не должен снимать санкции? Он задастся этим вопросом, когда выделит 20 минут на Украину. Все хотят, чтобы американцы оставили или даже усилили санкции против России. А сама Украина не ввела санкции. Российские банки, российский бизнес, которые не имеют право работать на Западе, прекрасно чувствуют себя в Украине. Украинцы хотят, чтобы Запад как следует наказал Россию за ее действия, но сама Украина заключает экономические договоры и инвестирует в Россию. Это сюрреализм", - отметил Табах.
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а єто - Вьетнам, Афганистан, Корея, Маккейн, Ромни, Рейган, флон НАТО в Черном море против агресси кацапов в Грузии и многое другое ..
и ничего хорошего кацапам не светит и не отломится
блеф и понти х#йла и его кгбшной шайки закончатся очень скоро .. будете видеть
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Не могу сказать, что это кошмар российских ура-патриотов, ведь все эти годы они мечтали о том, что бы НАТО и США таки начали шевелиться. Задирались, провоцировали, проливали кровь и захватывали. В общем - дождались.
На фото прибытие САУ M109 Paladin 3-го батальона 29-го полка полевой артиллерии 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии Армии США в Польшу, Дравско-Поморске. И это лишь небольшая часть того, что будет размещено в Восточной Европе в ближайшие дни, недели, месяцы… В прочем, это уже самое большое единовременное перемещение военной техники Армии США в Европе со времен окончания Второй мировой войны, что говорит о многом.
И возникает лишь один вопрос к ватноголовому стаду… Ещё три года назад США практически полностью уходили из Европы, НАТО находилось в состоянии глубокого анабиоза… но, вам нужен был внешний враг, вам нужно было дразнить быка своей зассаной, трехцветной тряпкой. У вас получилось. И что дальше? Вы готовы к тому, о чём каждый вечер в пьяном угаре спорили с соседом на провонявшейся сигаретным дымом кухоньке в 5 квадратов? А ведь они близко как никогда… А вы всё так же спорите о величие в пьяном угаре, хотя, на самом деле, пора уже давно стирать тряпку.
Переиграли!
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Собрал мысли в кучку. Попытаюсь изложить.
1) Проблема: Падение дисциплины в вооруженных силах.
Вопрос.
Когда у нас последний раз тренировали общевойсковую боевую готовность?
И почему идет третий год войны, а концепцию боевой готовности до сих пор не поменяли?
То, есть, по-прежнему нет боевой готовности, скажем, часовой.
Решение.
Необходимо поменять концепцию боевой готовности.
Отработать до автоматизма во всех родах войск.
2) Проблема: Ракетный щит.
Описание.
Противоракетная система России состоит из комплекса С-400 в связке с Панцирь-С.
Опасность Панцирь-С в том, что он может сопровождать колонны на марше, оснащен АСУ по типу примитивного ИИ и обладает довольно высокой эффективностью.
Другими словами, если ракета представляет собой простой носитель ВВ, она с высокой вероятностью будет сбита.
Решение.
Простейшие решения публиковались открыто в СМИ еще в 90-х годах.
Например, ракета может быть оснащена системой обнаружения противоракетной защиты.
В случае обнаружения модуль ракеты отстреливает "стержни" с высокой зеркальной способностью.
Кроме того, при массированом запуске ракет подобную функцию могут нести не все ракеты, а специальные.
3) Проблема: М16 (М4)
Описание.
Опыт второй мировой, когда вооружение менялось по ходу войны показывает, что Советская система была не достаточно эффективной в этом плане по сравнению с немецкой.
Немцы, разработав новое оружие, проводили серьезную работу в плане того, как это оружие эффективно применять.
После чего выпускали соответствующие инструкции и с немецкой скрупулезностью личный состав дрессировался по этим инструкциям до полного автоматизма.
Утверждение.
Поскольку в обороноспособности Украины огромную роль играет резерв, переводить армию на принципиально новый тип вооружения без соответствующей подготовки не просто опасно, а губительно.
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Киссинджер является автором книги "Мировой порядок". В ней главную роль блюстителя порядка во всех странах выполняет США. По его мнению, без вмешательства Америки каждая страна обречена на потерю стабильности и устойчивости. А какую роль отвёл Киссинджер рф? "В новом мировом порядке США России не существует", - пишет он.
В 2012 году Киссинджер говорил о том, что Штаты стараются уменьшить влияние России и Китая на мировое сообщество, постепенно отодвигая их на второй план. "Мы позволили Китаю нарастить свой военный потенциал, дали России время, чтобы прийти в себя после советизации, дали им ложное чувство превосходства, однако вкупе всё это ускорит их гибель", - сказал экс-госсекретарь США.
Что означают эти слова? Да то, что ребята в финансовой разведке США, ЦРУ прекрасно понимают что можно и нужно делать в отношении России и что нельзя. Русские, вы хотите считать себя великими? Да, вы очень великие, вы превосходные! Вы говорите что вас все боятся? Да, вас все боятся, считайте так, весь мир потерпит пока вы, напившись боярышника, бесконечно кричите о русском величии на бесконечных ток-шоу... Только из Афганистана пришлось уйти без вразумительного ответа - зачем положили 16000 солдат... Только СССР развалился без единого выстрела... Только из Сирии Отмирал Кузнецов уходит утопив 100 миллионов долларов и опять без вразумительного ответа - зачем... Только 86 процентов вас, русских, живет без вразумительного ответа - зачем вам ЭТО ВЕЛИЧИЕ ?...
http://oleg-leusenko.livejournal.com/6051227.html
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Пока кацапы отстояли поставки жижи в Европу.Сирия пока за кацапами.
Но весь вопрос куда ударит администрация Трампа.А уделать педирацию можно только ценой на нефть в районе 20 у.е за бочку жижи и желательно ниже.Плюс санкции и привет козломордые.А то что Трамп клянется в любви хуйлу?Так Рэйган горбатого не иначе как другом называл.Где совок?Нетути.
Так что слова о дружбе и партнерстве,от Трампа,какцапов больше должны насторожить,чем приободрить!
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