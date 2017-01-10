 Госкино запретило трансляцию российского сериала "Отель "Элеон"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, решение было принято в соответствии с пунктом 10 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов и на основании статьи 15-1 закона "О кинематографии", которой регламентировано, что запрет трансляции фильмов, которые произведены физическими и юридическими лицами государства-агрессора и не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные и / или впервые обнародованные (продемонстрированные) после 1 января 2014 года.
Напомним, в конце ноября 2016 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обнародовал перечень созданных в России аудиовизуальных произведений, трансляция которых в Украине запрещена.
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Единственно верный!
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И обязательно отключить интернет.
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Так вот снимите хотя бы подобие!
Но госкино идет по пути запретить.Вы сделайте что то!
За 25 лет одна единственная передача,"Свит навыворит",которая конкурентно способна и достойна уважения,остальное полова и унылое Г.
Достали запреты,хотя это говно и так не смотрел бы!
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А Выне задумывались, что может потому и нет своего, что дешевле было затариться говносериалами или говнофильмами у "старшего брата", чем снимать своё?
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Нет потому что нет!
А те что есть,это полова,такая же как у кацапов,только качеством еще пониже.
Специально посмотрел пару новых наших сериалов,рвотное чувство,мерзость.
Если быть кратким,то рэмиксы на говномусарские сериалы кацапидусов,и говно юморные сериалы,с надоевшими звездами местного пошиба,где Украину и украинцев обсерают и сами от этого млеют!Бл нх,плохое слово из прошлого,но не иначе,как вредительство это кино не назовешь!
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Но потому такие и получаются, что зачем снимать что-то получше, ежели стадо полтора десятилетия хавает россосийские помои. Нахрен для стада снимать "Шерлока", "Убийство" или тех же "Викингов", если им россосийских мусоров и россосийских Золушек подавай. Вот вофа с ринатовскими и не напрягаются.
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- А как ватники могут снимать "кино" про Отели? Если в орде даже про "чайные" не помнят то?!!!
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Во будет патриотично!
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Но я за то что бы делать что то свое нормальное,а не все огульно запрещать.
Кстати кацапских ситкомов,наподобии этого Элеона,на укр каналах дох и дальше и вроде,как не запрещают,а этот запретили?Вам не кажется странной такая выборочность.
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Зы. Власть хочет совсем похерить тв.
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