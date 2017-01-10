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Все про:запрет (993) кино (1059) Россия (64585) трансляция (46) фильмы (190) Госкино (53)

 Госкино запретило трансляцию российского сериала "Отель "Элеон"

Государственное агентство по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрации российского телесериала "Отель "Элеон".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, решение было принято в соответствии с пунктом 10 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов и на основании статьи 15-1 закона "О кинематографии", которой регламентировано, что запрет трансляции фильмов, которые произведены физическими и юридическими лицами государства-агрессора и не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные и / или впервые обнародованные (продемонстрированные) после 1 января 2014 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине запретили российский сериал "Человеческий фактор"

Напомним, в конце ноября 2016 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обнародовал перечень созданных в России аудиовизуальных произведений, трансляция которых в Украине запрещена.



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Радость великая ! Почему только это гавно ?А остальное дерьмо ? Мы ,что должны потреблять этот дешевый и низкокачественный продукт ? Да еще и оплачивать его ? Кто отвечает за это ?
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Можно вобще оставить один какнал,нет два!Первый национальный и пятый!
И обязательно отключить интернет.
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Пора запретить Тихий Дон,Москва слезам не верит,Девчата,Весна на заречной улице,Большая семья,Верные друзья ,а сими в это время догрести ВСЁ что осталось и свалить .....
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Ага ещё и 17 мгновений,и Собачье сердце.Бриллиантовая рука! Ну написал! Ты шелуху с зерном не путай! А то поставил в один ряд Отель Элеон и Шолохова... Хоть ватный мозг ионгда чисти от боярышника!
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вот ты сейчас ляпнул, а он пойдет и незамерзайкой почистит!
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Ты дядя просто пардон дурак ,ну как можно запретить ,что-либо смотреть в 21 веке ? Есть интернет и ВСЁ это делается жуликами с одной целью ,показать какие они патриоты и отвлечь внимание людей от реальных проблем, а на самом деле они патриоты только собственного кармана и не более того !
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далеко не каждая бабулька в селе имеет тырнет, а основной споживач этого дерьма- пожилые люди на периферии
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Так пожилые люди посчитав сои пенсии и сходя в аптеку,магазин,на рынок и получит платёжки ,проголосуют,за Бойко,Рабиновича ,за Януковича ,даже за путина ,независимо от того ,какое им покажут по ящику кино - глупость это и тупизм ,зла от этого будет гооораздо больше чем пользы ....
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так шо, давайте побольше рашкинских сериалов закупать? "они же ни на что не влияют"
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Нет конечно ,пропагандистские фильмы безусловно нужно запрещать ,но вот пример-сериал ,кажется он называется "Дело было в Ростове",про то ,как при совдепии перебили людей вышедших на протест ,его какого хрена запрещать ,тут должен быть взвешенный и умный подход а не дебилизм по парубийски и кириленковски ,бо так скоро запретят сказки Пушкина ,романы Достоевского ,запретят "Войну и Мир" Толстого ,запретят Мусорского и Чайковского ,Прокофьева и Шишкина ,Айвазовского и Глинку ,так мы можем очень далеко ,заехать ,так делеко,что уже и не выберемся !
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да не надо нам ничего "ихнего", под личиной "хорошего" очень легко не заметить, как начнут навязывать "рюзьке мир". Смотрите европейское, канадийское, американское, чего вы на той раше зациклились? Нет их, забудьте, вообще, про этого соседа, забудьте их "культуру", она приносит только войну
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Ну если вы считаете,что "Щелкунчик" ,"Лебединое Озеро" ,"Руслан и Людмила" , сказка о Золотом Петушке приносит нам войну ......... то боюсь вам нужен специалист другого направления .....
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а, что ваш "специалист" уже запретил смотреть балет? "Лебединое озеро" запрещать никак нельзя, оно нам возвестит о кончине х"йла...!
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Лучше бы они запретили в Украине нищету,коррупцию,поднятие цен и тарифов а запретить сериал,то оно много ума не надо !
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фу..тихий дон- дерьмо. вонючие кацапские кизяки недорезаные
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Фильмы 70-х? Почему бы и нет, если они стоящие? и ещё. В мире полно прекрасных фильмов, сериалов и программ, которые на голову превосходят россосийский шлак.
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70-х, 80-х, 90-х, 00-х, 10-х и не только американские
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Так в нем Фреймут снималась и чудачек с Дизель шоу , нельзя все запрещать .... Как тогда можно различить где ГМО а где нормально кино ... Северная Корея тоже "чемпион мира по футболу "....я смотрю что эта власть стала боятся шуток и смеха ( печально ) лучше смотреть Отель" Элеон " чем Шестер или слушать радио "Вести "..... Это не нужно надо мыть мозги политикой ...
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Еще пореченкова можно с пулеметом посмотреть , для смеха и шуток .
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Лучше смотри Кисилева! Это твоё.родное...совковое,лапотное... А ком в топку! он АМЕРИКАНЦАМИ РАЗРАБОТАН!
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За 25 лет Украина не смогла снять,хотя бы жалкого подобия,на самый националистический и патриотический фильм,который был снят при коммунистах.И честно говоря непонятно каким образом попал в прокат,.Фильм 1972 года "Утерянная грамота"!Это гениальный фильм!
Так вот снимите хотя бы подобие!
Но госкино идет по пути запретить.Вы сделайте что то!
За 25 лет одна единственная передача,"Свит навыворит",которая конкурентно способна и достойна уважения,остальное полова и унылое Г.
Достали запреты,хотя это говно и так не смотрел бы!
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Так из-за того, что в Украине нет своего качественного теле-кинопродукта нам продолжать хлебать россосийские помои?

А Выне задумывались, что может потому и нет своего, что дешевле было затариться говносериалами или говнофильмами у "старшего брата", чем снимать своё?
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Не потому!
Нет потому что нет!
А те что есть,это полова,такая же как у кацапов,только качеством еще пониже.
Специально посмотрел пару новых наших сериалов,рвотное чувство,мерзость.
Если быть кратким,то рэмиксы на говномусарские сериалы кацапидусов,и говно юморные сериалы,с надоевшими звездами местного пошиба,где Украину и украинцев обсерают и сами от этого млеют!Бл нх,плохое слово из прошлого,но не иначе,как вредительство это кино не назовешь!
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Так эти наши "новые" поделки вовы зеленского и кАнала рината ахметова. Какие же они должны получаться?

Но потому такие и получаются, что зачем снимать что-то получше, ежели стадо полтора десятилетия хавает россосийские помои. Нахрен для стада снимать "Шерлока", "Убийство" или тех же "Викингов", если им россосийских мусоров и россосийских Золушек подавай. Вот вофа с ринатовскими и не напрягаются.
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При развитой IPTV, все эти запреты напоминают указы короля из Маленького Принца (Экзюпери)
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Не все так просто , есть категория людей которые принципиально не пользуются компами ( моя мама например ) , и они все голосуют , и думают что россия в телевизоре это настоящее а не то унылое говно что расползлось по 1\7 планеты .
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как это верно Ватсон! А то насмотрятся фильмов типа Интерны,хоть фильм то не плох,но думают что в Рассеи так выглядят БЮДЖЕТНЫЕ БОЛЬНИЦЫ!
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Вот у Хунто-Жидо-Бандеровца Андрика возник один Вопрос!
- А как ватники могут снимать "кино" про Отели? Если в орде даже про "чайные" не помнят то?!!!
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«Отель Элеон» - российско-украинский комедийный сериал, спин-офф ситкома «Кухня». Производством сериала занимаются компании Yellow, Black and White, Sister's Production и Keystone Production. Сериал повествует о разных комических и драматических ситуациях внутри коллективов пятизвёздочного бутик-отеля Eleon и ресторана Victor.
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"российско-украинский комедийный сериал", опять "мышебратья" впаривают?
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В комедийных сериалах тема дружбы народов это основа основ!
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То есть даже мультики типа "Смешариков" и "Маша и медведь" запретят?
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не не так! да здравствует РНДР! (рассейская народно-демократическая республика)
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интересно, во войни в США или Великобритании тоже шли фильми и передачи с участием артистов нацисткой Германии?
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Не уверен, но вряд ли был какой-то комитет по запретам. Кстати, а торговля между ними велась?
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Президент Порошенко объявил войну ? Ввел ВП и разорвал дипотношения ? Идет АТО...
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эх, не увидят в Украине голую фреймут в постели ...

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А давайте запретим все ТВ,Кроме первого национального,и конечно пятого.И запретим интернет!
Во будет патриотично!
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Кацапское кино УГ!Тут спору нет!
Но я за то что бы делать что то свое нормальное,а не все огульно запрещать.
Кстати кацапских ситкомов,наподобии этого Элеона,на укр каналах дох и дальше и вроде,как не запрещают,а этот запретили?Вам не кажется странной такая выборочность.
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А я даже поддержу начинания )) Вместо "буржуйских"...сорри "россейских" сериалов можно запилить очередное дибильное ток-шоу...ну или прямые репортажи с заседаний Рады.Ура товарищи !!!...

Зы. Власть хочет совсем похерить тв.
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ТВ как раз и похерено россосийскими помоями, которые называются сериалами. Нет уж. Теперь сами их хлебайте. Ну с беларусами и казахами, пока они в вашей орбите ещё.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГоскино запретило трансляцию российского сериала "Отель "Элеон"
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