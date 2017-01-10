 "За Вас переживает вся страна", - Порошенко написал письмо Сущенко в российское СИЗО. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал российский адвокат Сущенко Марк Фейгин.
"Президент Украины Петр Порошенко написал моему подзащитному, журналисту Роману Сущенко в тюрьму", - написал он.
Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
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не льсти себе, убогий)
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10.01.2017, 13:44 • 71 • 0
Багато хто пише, що Порошенко та його банда вже навіть не приховують своїх намірів знищити середній клас. Нічого дивного, вони давно це замислили.
Розрахунок простий: відібрати у людей всі заощадження, змусити їхати за кордон або терпіти злидні.
В ідеалі, залишиться байдужий, аполітичний, бідний прошарок, який не несе жодної загрози. Окремі небайдужі нічого не зможуть зробити - їм доведеться елементарно виживати.
Ми стрімко наближаємось до Венесуели. Не далі, як учора одіозний диктатор Мадуро урочисто оголосив про підвищення мінімальної зарплати. Але ніхто не зрадів - навпаки, венесуельці обурені та перелякані.
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«Рятівник» забув уточнити, що, за умов жахливої інфляції та падіння курсу болівара, «покращення» насправді є фікцією. Всі це зрозуміли і приготувались до найгіршого.
Проте, масових протестів не очікується, а поодинокі спалахи не зупинять божевільного. Люди витрачають час на пошук базових продуктів харчування. Хто може, тікає до інших країн. Катастрофічний сценарій, чи не так? Але Мадуро все влаштовує, адже він утримує владу.
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І Порошенка такий варіант влаштує, не сумнівайтесь.
Іларія ШЕВЧЕНКО
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Иди за дозой, убогий, а то ломка начнется - окочуришься.
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Кушай сельодку три -четирє раза в дєнь!
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Ни я , ни члены моей семьи не переживают за Сущенко.
Так ему и надо. Потому, что все нормальные украинцы уже скоро три года, как не ездят в Мордор. Некоторые не верят, что Россия - Мордор. Ну так пусть выгребают....
А вот воинов мне действительно жалко. Но не таких, как савченко (специально с маленькой буквы) а реальных, готовые жизнь отдать за независмость и свободу своих соплеменников.
Такие как сущенко и савченко весьма важные субъекты для Барыги, поскольку представляют дополнительное основание для его пиара.
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Представьте себе, что у одной убитой горем матери сын пропал без вести (пусть меня простит Бог - разнесло снарядом).... А эта тварь опубликовала его фамилию и дала матери надежду, что он жив. Как она сможет еще раз пережить "смерть" сына? И сможет ли?
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