EN|RU|UK
Темы дня:

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

 Политика Украины
  1345  65
Материалы по теме:
Все про:адвокат (777) Порошенко (10331) Фейгин (357) Сущенко (193)

 "За Вас переживает вся страна", - Порошенко написал письмо Сущенко в российское СИЗО. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко написал письмо украинскому политзаключенному Роману Сущенко в СИЗО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал российский адвокат Сущенко Марк Фейгин.

"Президент Украины Петр Порошенко написал моему подзащитному, журналисту Роману Сущенко в тюрьму", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского политзаключенного Сущенко перевели в другую камеру, к русскому националисту, - адвокат Фейгин

сущенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение 2016 года Украина направила РФ более 200 дипломатических нот, - МИД

Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тільки Хуйло від цього листа буде зловтішатися
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От же падла,не мог даже десять строчек от руки написать,это говорит только о том что Вальцману глубоко насрать на Сущенко,а малява для галочки,видать никак с запоя Пецюня выйти не может,больше двух предложений писать не осиливает
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да ты шо - Зато он единственный кто смог поздравить с Рождеством и Новым Годом ВСУ в зоне АТО, когда псевдопатриоты с вилами и косами загорали на Мальдивах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага переживает как за Надю Сонячко наше а вышло как у Петлюры
 показать весь комментарий
Ответить
 
Петя жжёт , так-как больше ни фига у него не выходит,только и остаётся,что письма писать ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не должен на Мальдивах загарать как твои кумиры с косами и вилами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да те шо с косами и вилами ,по сравнению с петей просто мелкие жулики ,хотя безусловно тоже должны сидеть или ещё лучше висеть ,как и офшорно-липецко-испанский жулик !
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сколько люля и вила перечислили на АТО? Украинцы Порошенка выбирали, тогда когда у него было больше денег чем сейчас, поэтому твоя блевотина в твою же морду и попала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это он сам тебе сказал,сколько у него было денег и сколько стало ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
И опять у зрадофила закончились аргументы - Вы зрадофилы лучше подготавливайтесь прежде чем что либо писать, а то с вами уже и не интересно. Существует такая организация как Forbes, которая ведет учет финансового состояния самых богатых людей на планете и она предоставляет информацию о которой каждый желающий может посмотреть в свободном доступе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так, как тебе форс посчитает украденную наличку и спрятанное бабло в офшорах, как он посчитает картины,драгоценности,слитки,яхты,самолёты,вертолёты записанные на подставных лиц,форбс оценивает стоимость легальных активов и не более того ,ну ты или тупой,как валенок сибирский или просто тебе за эту ахинею копеечку доплачивают воры !
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так смейся зрадофил - делай улыбку дебила и смейся так как тебе ничего и не остается как по дебильному смеяться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так ты ещё расскажи,какой петя молодец ,как он бедолага обнищал и я с удовольствием ещё посмеюсь ,ты кстати тем кто тебе 30 серебрянников платит,скажи,что когда народ кричит и ругается,возмущается и топает ногами,это ещё ничего а вот когда люди начинают с власти исключительно смеяться ,то это уже трындец полный !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, правильно, что письмо. А то по телефону Петя уже с кем только не разговаривал всем на потеху..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
воно, то кашешно)) добре, але згадаймо надюху, теж елемент локшини?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почерк бабский. Субъект имеет склонность к вранью,кокетству и брехливости.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не, бабы, бабушки - это на паРаше. ботоскные бабы с неявно выраженными половыми признаками дедушки ))


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для меня что то,что другое,гавно.Как и для 95 % украинцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скажите как правильно человеку реагировать на это???
 показать весь комментарий
Ответить
 
книжки питруше читать есть когда,а письмо по-человечески написать видать нету...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та даааа.... Он нє толька чітатєль а і пісатєль...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дык он и книжки типа так читал...Написал на первой странице "Шановний авторе, глибоко выражений..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Где же люлька, вила, сраченко и остальная быдлопихота путинская? Только один Порошенко думает об том как поздравить АТОвцев и поддержать пленных...
 показать весь комментарий
Ответить
 
это не бланк прикольный это совести у человека нет. Заготовка только фамилии вставляй а вместо подписи штамп с имитацией бо рука устает расписываться каждый раз, сволочи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как то мне не очень.Нужно было писать либо полностью от руки либо печатать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В ватный плен попал человек - вернут надежду .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты откуда вылезло, чудо? это всяко лучше вот таких вот писем ботокных буйнопомешаных


 показать весь комментарий
Ответить
 
Моё чудо тебе в рот не поместится ! А ты давай лижи офшорному, лижи, не останавливайся !!! Э,,,,,,,,,как тебя там ,,,,,, можефраер !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Моё чудо тебе в рот не поместится



не льсти себе, убогий)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никто не переживает за идиота поехавшего с радостью и добровольно к рашистам и имевшем глупость попасться...Пиар не удался😂😂😂 За Балуха крымского фермера схваченного фашистами - настоящего патриота лучше б сказал пару слов, глядиш и заработал бы от людей немного кармы.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Скажет - Порошенко это не люля и не грали которым Мальдивы ближе к телу чем патриоты в АТО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Україна стрімко наближається до Венесуели - думка
10.01.2017, 13:44 • 71 • 0

Багато хто пише, що Порошенко та його банда вже навіть не приховують своїх намірів знищити середній клас. Нічого дивного, вони давно це замислили.

Розрахунок простий: відібрати у людей всі заощадження, змусити їхати за кордон або терпіти злидні.

В ідеалі, залишиться байдужий, аполітичний, бідний прошарок, який не несе жодної загрози. Окремі небайдужі нічого не зможуть зробити - їм доведеться елементарно виживати.

Ми стрімко наближаємось до Венесуели. Не далі, як учора одіозний диктатор Мадуро урочисто оголосив про підвищення мінімальної зарплати. Але ніхто не зрадів - навпаки, венесуельці обурені та перелякані.

Читайте також: Природа "політичного впливу" в Україні

«Рятівник» забув уточнити, що, за умов жахливої інфляції та падіння курсу болівара, «покращення» насправді є фікцією. Всі це зрозуміли і приготувались до найгіршого.

Проте, масових протестів не очікується, а поодинокі спалахи не зупинять божевільного. Люди витрачають час на пошук базових продуктів харчування. Хто може, тікає до інших країн. Катастрофічний сценарій, чи не так? Але Мадуро все влаштовує, адже він утримує владу.

Читайте також: Дві політичні сили по суті узурпували владу в країні - нардеп Івченко

І Порошенка такий варіант влаштує, не сумнівайтесь.

Іларія ШЕВЧЕНКО
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Липецкая фабрика хороший источник доходов для нужд АТО - Только с липецкой фабрики Порошенко перечислил на АТО 400 миллионов грн - А что сделала люля?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ты шооооо??? Петя усрется в Церкви за три гривны. Он больше платит тролям, конченным и буогим как ты, обозначенным уран31, чтобы обеляли его пьяную морду.
Иди за дозой, убогий, а то ломка начнется - окочуришься.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну ты НацЕг, и за копейку в церкви всеришься ! Ты так славно поёшь в унисон с кремлём , что аж за душу берёт Порошенко каждый месяц перечисляет свою зарплату на армию , а ты , пятикопеечный , и копейки не дал на АТО !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сволочь ты последняя. Откуда ты знаешь сколько я даю, давал и буду давать денег? Я перечисляю и Дейнеге, и Касьянову, и "Сестрам пермоги", и в фонд братьев Кузьминых, создающим в Житомире центр реабилитации раненых.... Негодяй ты последний. Но это не значит, что я дожен любить за деньги, как ты, барыгу и вора, который вместе со своим менеджментом РОШЕН продолжает разворовывать страну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Факты перечисления на АТО с фабрики???? И мри чем тут твоя бабайуля???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Посмотри сколько Порошенко привез военной техники и военного оборудования в зону АТО На Новый год и прозрей что он это покупал за свои деньги. И это только за один визит, а теперь посчитай сколько Порошенко делал вот таких вот визитов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
[СПИСОК ПОРОШЕНКО на 10.12.16]: Посмотри! http://ua24ua.net/spisok_poroshenko_na_10_12_16/

Кушай сельодку три -четирє раза в дєнь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Во вчерашней программе «Шустер Live», Ты любишь дрочить на шустера?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ты шо, Онищенко? Так это тот кому по твоему нужно верить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
какого он хера в мацкву попёрся? Совсем у людей мозги потекли .По родственникам соскучился? Ну теперь пусть на свиданиях с ними общается если он идиот
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пеця ты не переживай а делай что нибудь...перекрой электро воду и коньрабас в лугандон и крым.....через неделю всех вернут....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ха.Как всё-таки правы криминалисты-почерковеды.Баба (не женщина) подписывала.Самовлюблённая,саморисующаяся,истеричная,лукавая.Ну или Петя-петушок с большими комплексами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда заканчиваются аргументы, зрадофилы бежат писать жалобы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какого хрена он расписывается за всю страну?
Ни я , ни члены моей семьи не переживают за Сущенко.
Так ему и надо. Потому, что все нормальные украинцы уже скоро три года, как не ездят в Мордор. Некоторые не верят, что Россия - Мордор. Ну так пусть выгребают....
А вот воинов мне действительно жалко. Но не таких, как савченко (специально с маленькой буквы) а реальных, готовые жизнь отдать за независмость и свободу своих соплеменников.
Такие как сущенко и савченко весьма важные субъекты для Барыги, поскольку представляют дополнительное основание для его пиара.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а тем временем, под новостью с опубликованными списками пленных от Савченко, забанено 3 страницы комментов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Саченко - тварь конченая. ЕЕ просили не публиковать. Это условие боевиков. И продиктовано иными, нравственными соображениями. Но тварь - есть тварь....
Представьте себе, что у одной убитой горем матери сын пропал без вести (пусть меня простит Бог - разнесло снарядом).... А эта тварь опубликовала его фамилию и дала матери надежду, что он жив. Как она сможет еще раз пережить "смерть" сына? И сможет ли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да потому что завтра , нарисуется какая - то тварь к родителям этих бойцов и потребует выкуп за освобождение сына , да ещё и под дулом автомата ! Савченко конченная тварь и подстилка Захаренко !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лёгкое дежа вю... За одну лысую абу-граибщицу уже переживала "вся страна"...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"За Вас переживает вся страна", - Порошенко написал письмо Сущенко в российское СИЗО. ФОТО
 Облако тегов
Brexit адвокат Антитеррористическая операция армия РФ боевик Великобритания военнослужащие выборы Грабовский Юрий ГФС Донбасс задержание киберпреступление Киев Крым Нацполиция обстрел Пашинский пограничники разведка расследование Россия санкции СБУ суд США убийство хакер Харьков электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти