 Найден труп моего помощника, который последним перед убийством видел адвоката Грабовского, - Соколовская

Адвокат Оксана Соколовская опознала в нем своего помощника Сергея Федосенко, который последним из знакомых в Киеве перед убийством видел известного адвоката Юрия Грабовского, защищавшего в суде российского спецназовца Александра Александрова.
Об этом Соколовская рассказала "Цензор.НЕТ". "5 января мне позвонили из службы розыска людей, пригласили на опознание трупа. По фотографии я опознала Сергея. Уверена, что это он - лоб у него был специфический, ну и другие отличительные черты. Даю 99,9 процентов, что это он! Хотя меня смущает, что мама его отказывается ехать на опознание. Она рассказывает, что месяц назад выходила с ним на связь", - рассказала Оксана Соколовская.
Напомним, 31 октября 2016 года Соколовская сообщила о том, что исчез ее помощник - Сергей Федосенко. Он проходил свидетелем по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского, который защищал в суде одного из двух российских ГРУшников Александра Александрова. Юрий Грабовский исчез в начале марта 2016. На второй день после исчезновения Юрий Грабовский в сопровождении неизвестных мужчин приехал в свой офис, где как раз и находился помощник Соколовской Сергей Федосенко. Позже он был убит. К концу марта были задержаны двое подозреваемых в его убийстве (дело об убийстве Грабовского сейчас в закрытом режиме слушается в Шевченковском суде Киева).
29 марта 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос обнародовал видео, на котором Юрий Грабовский, находясь якобы под воздействием каких-то препаратов, заявляет, что отказывается защищать Александра Александрова.
Александр Александров и Евгений Ерофеев были захвачены в бою под Счастьем. Они сознались, что являются военнослужащими Главного разведуправления Генштаба РФ. Их обвинили в совершении теракта, в результате которого погиб украинский военнослужащий Вадим Пугачев.
Голосеевский районный суд приговорил их к 14 годам лишения свободы. После чего Ерофеев и Александров были обменяны на Надежду Савченко.
10122 25
Я не доверяю следствию, - сестра убитого адвоката Грабовского(15)
Потерпевшая Грабовская отказалась от адвокатов. Суд перенесли(2)
Подозреваемые в убийстве адвоката Грабовского признались в ещё одном преступлении, - адвокат(39)
Причиной убийства адвоката Грабовского была его профессиональная деятельность, - Соколовская(23)
СРОЧНО! Турчинов требует от Порошенко немедленно созвать военный совет(14)
Мотивом убийства адвоката Грабовского не была его профессиональная деятельность, - Матиос(16)
Информация по убийству адвоката Грабовского будет обнародована до 15 августа, - Матиос(14)
Одну Е-декларацию в НАПК могут проверять полгода
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
кроме того грушника - все остальные, вроде как, граждане Украины!
Ответить
Ответить