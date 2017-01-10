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Все про:Александров (226) убийство (4542) Грабовский Юрий (50)

 Найден труп моего помощника, который последним перед убийством видел адвоката Грабовского, - Соколовская

В Одессе найден труп неизвестного мужчины со следами насильственной смерти.

Адвокат Оксана Соколовская опознала в нем своего помощника Сергея Федосенко, который последним из знакомых в Киеве перед убийством видел известного адвоката Юрия Грабовского, защищавшего в суде российского спецназовца Александра Александрова.

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Об этом Соколовская рассказала "Цензор.НЕТ". "5 января мне позвонили из службы розыска людей, пригласили на опознание трупа. По фотографии я опознала Сергея. Уверена, что это он - лоб у него был специфический, ну и другие отличительные черты. Даю 99,9 процентов, что это он! Хотя меня смущает, что мама его отказывается ехать на опознание. Она рассказывает, что месяц назад выходила с ним на связь", - рассказала Оксана Соколовская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы раскрыли убийство адвоката Грабовского в течение неполных трех недель, - Матиос

Напомним, 31 октября 2016 года Соколовская сообщила о том, что исчез ее помощник - Сергей Федосенко. Он проходил свидетелем по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского, который защищал в суде одного из двух российских ГРУшников Александра Александрова. Юрий Грабовский исчез в начале марта 2016. На второй день после исчезновения Юрий Грабовский в сопровождении неизвестных мужчин приехал в свой офис, где как раз и находился помощник Соколовской Сергей Федосенко. Позже он был убит. К концу марта были задержаны двое подозреваемых в его убийстве (дело об убийстве Грабовского сейчас в закрытом режиме слушается в Шевченковском суде Киева).

29 марта 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос обнародовал видео, на котором Юрий Грабовский, находясь якобы под воздействием каких-то препаратов, заявляет, что отказывается защищать Александра Александрова.

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Александр Александров и Евгений Ерофеев были захвачены в бою под Счастьем. Они сознались, что являются военнослужащими Главного разведуправления Генштаба РФ. Их обвинили в совершении теракта, в результате которого погиб украинский военнослужащий Вадим Пугачев.

Голосеевский районный суд приговорил их к 14 годам лишения свободы. После чего Ерофеев и Александров были обменяны на Надежду Савченко.

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это на сто лет минимум. вот так создали и бабло рубят и голову морочат.
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Одесса ужасно криминальный город с ужасно криминальной властью.Как на это одесситы смотрят я не знаю,но там жить просто опасно для жизни.А как на это смотрит президент и Луценко непонятно,это для них нормальная ситуация?Если для них все нормально ,а для народа ужасно,то кому они служат? Криминалу?
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это традиционно. плохая традиция, плохая. Ростов папа, Одесса мама.
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Никакой традиционности,только огромное желание со стороны власти ничего не менять. У каждой такой "традиционности" есть имя и фамилия.
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фамилия это понятно. но туда с любой фамилией поставь будет тоже самое. это порочная советская система и больше ничего. это по всей стране так. план и отчитаться и в карман положить главное.
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вопросы хорошие у нас одесситов есть такое же мнение Киев столица и ужасный криминальный город весь криминал во власти сидит в центре Киева в квадрате четырех улиц Хрещатик-Банковская-Институтская- Грушевского.. Киевляне! вас это не напрягает???!!!
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кто там следующий тот подумает два раза как фашистов из за поребрика защищать.
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тут с вами не соглашусь, адвокат был назначен, не он так другой. Все вопросы к параси, у нас войны нет, у нас АТО, а потому адвокат положен
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он имел право отказаться. пусть с рашки выписывают и того укокошим суку. они наших парней убивали. а их на свободу...
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ну их можно было поменять на наших, что и было сделано, правда лучше бы их ебнули, чем на пидараску гадю выменяли
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Грабовський був адвокатом за призначенням, тобто державним адвокатом якого забов'язана надати держава. Тому не беруть гріх на душу.
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нет, это ты дурной такое писать. Приставь как люди попали ведя это дело. И по всей вероятности всем пис...ец
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Что в стране творится ! Ав - ав.....Аваков,ты где ,мать твою ? !
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У педерастов вообще все по жизни сложно, от "отношений" до психических проблем. Вон любовник пристрелил Версаче за "измену", и все дела.
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В стране дураков и дебилов другого и бить не может ! Из-за постоянного пьянства утратили способность думать !
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а при чем тут россия?
кроме того грушника - все остальные, вроде как, граждане Украины!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНайден труп моего помощника, который последним перед убийством видел адвоката Грабовского, - Соколовская
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