 Посол в Польше Дещица осудил осквернение памятника погибшим полякам на Львовщине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Посол отметил: "Я осуждаю акт вандализма в Гуте Пеняцкой. Это явная провокация. Инициировано расследование. Преступники должны быть наказаны. Давайте не будем провоцировать".
Как сообщал Цензор.НЕТ, памятник погибших от рук гитлеровцев поляков в Гуте Пенявской на Львовщине был осквернен неизвестными.
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