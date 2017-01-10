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Все про:Львовщина (1254) осквернение (29) памятник (1989) вандализм (310) Дещица (136)

 Посол в Польше Дещица осудил осквернение памятника погибшим полякам на Львовщине

Посол Украины в Польше Андрей Дещица осуждает уничтожение памятника погибшим полякам во Львовской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Посол отметил: "Я осуждаю акт вандализма в Гуте Пеняцкой. Это явная провокация. Инициировано расследование. Преступники должны быть наказаны. Давайте не будем провоцировать".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Памятник погибшим от рук гитлеровцев полякам осквернен вандалами на Львовщине. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ, памятник погибших от рук гитлеровцев поляков в Гуте Пенявской на Львовщине был осквернен неизвестными.
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ФСБэшники начали активно памятники осквернять...
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А на манеже ,,,,одни и теже ! Кацапская агентура !
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почему кацапские свиньи абсолютно все до невозможности тупые?
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СБУ найдіть ціх потвор,чи ви лише здатні кришувати і рейдерством займатись )))))
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Все це через безкарність,ще жодного сепара не засудили,сепари вже знову мери та сери )))))
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Да мы все осуждаем.Это же кацапы диверсии делают.То они нас якобы трогают,то мы их.( памятники) Нужно понимать это .Кому это выгодно лбами нас столкнуть.
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Що фсбшники не роблять, а вбити кілок між поляками та українцями, не виходить у них. Пуйло їм, лацюгам, скоротить фінансування?
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А кацапи завжди всюди обгажують, де можуть. ПаРаша є паРаша......
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у нас конечно хватает своих идиотов среди правых радикалов, но что-то мне кажется, тут без кацапских свиней не обошлось
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Не будуть українці малювати SS на польських могилах. Згадайте - осквернення єврейської святині - спалення музею УПА - зруйнування польського пам'ятника. Тільки москалі можуть стояти за цим.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосол в Польше Дещица осудил осквернение памятника погибшим полякам на Львовщине
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