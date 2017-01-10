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 Защита Ефремова требует допросить Турчинова, Пашинского и Наливайченко, - адвокат Мельников

Защита бывшего главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова просит допросить нескольких должностных лиц высокого уровня по его делу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил адвокат Ефремова Александр Мельников в интервью "Украинским новостям".

"Мной заявлены ходатайства о допросе таких людей, начиная с бывшего тогда (весной 2014 го.а - ред.) и. о. Президента Александра Турчинова, его главы Администрации Сергея Пашинского, экс-главы СБУ Валентина Наливайченко. Также мы просим допросить заместителя Пашинского Сенченко, который тогда приезжал в Луганск и очень много времени там провел в урегулировании конфликта", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ефремова обвиняют в сепаратизме, госизмене, поддержке терроризма и захвате учреждений, - адвокат Солодко

Напомним, 30 июля в аэропорту "Борисполь" Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.


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На пашинского нельзя, у него пистолет и друг-сепаратюга науменко, черевато.
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В своё время конечно допросят - ВСЕХ допросят !!!
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И ещё нужно допросить ... кого бы ещё допросить? Для солидности, так сказать
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Ахметова почему то нет в списке для допроса
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В этой стране замкнутый круг, все повязаны одной цепью.
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А че исчо и не Крєндєля?????
АААааа, ему некогда-усьо книжки читаєт....
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Всі в наявності! Які проблеми, якщо Суд вирішитиь допитати.... Але, якщо стрільця будуть мурижить 5 місяців......, а потім буди пшик!? Вже пройшов МІСЯЦЬ! Ніхто нічого...... Ворон-ворону! То що це за влада.......
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То все пляски с бубеном , допрос во время суда...
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Доки нужны этого допроса в европейский суд.. хитровымаханные адвокатишки..
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Думаю,что вдобавок ко всей этой требухе и светлейший имеет прямое участие. Просто они торгуются,чтобы всем скопом не залететь.Змеиное кубло.
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Пашинский не свидетель . после того как его бутылкой по голове огрели ничего не помнит
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Да и откуда он так тачки меняет после Майдана и откуда у его родыны такие дворцы. Все сука забыл. Ему надо в тюрягу так лет на 15, что бы он там все вспоминал. А то он долбонутый в голову уже придумал, что это пророссийские силы на него устроили покушение
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Папу Римского тоже можно допросить. Если устраивать волокиту и саботаж-то по серьёзному.
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Єфремов не єврей - не відпустять, мочитимуть на повук - звітувати про якусь роботу треба. Заслужив. Правда, більше заслужили ті, хто у презиках походив і ходить.
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Все нормально, он должен сидеть. Вот только вопрос, почему он один будет сидеть?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗащита Ефремова требует допросить Турчинова, Пашинского и Наливайченко, - адвокат Мельников
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