 Защита Ефремова требует допросить Турчинова, Пашинского и Наливайченко, - адвокат Мельников

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил адвокат Ефремова Александр Мельников в интервью "Украинским новостям".
"Мной заявлены ходатайства о допросе таких людей, начиная с бывшего тогда (весной 2014 го.а - ред.) и. о. Президента Александра Турчинова, его главы Администрации Сергея Пашинского, экс-главы СБУ Валентина Наливайченко. Также мы просим допросить заместителя Пашинского Сенченко, который тогда приезжал в Луганск и очень много времени там провел в урегулировании конфликта", - сказал он.
Напомним, 30 июля в аэропорту "Борисполь" Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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АААааа, ему некогда-усьо книжки читаєт....
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красножокраснорылый!
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