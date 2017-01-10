 Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на востоке Украины. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие фотографии со списками она опубликовала на своей странице в Facebook.
"Почему нужно публиковать списки пленных и пропавших без вести людей? А для того чтобы их можно было найти!", - написала она
По ее словам, классический метод обмена в три этапа хорошо показал себя во многих странах мира во время войн: "Этап первый: осуществляется обмен по спискам, которые подтверждает каждая сторона со своей стороны удерживаемых пленных. Этап второй: из тех, кто остался в списках, разыскиваются по скрытым тюрьмам и подвалам, одной и другой стороной, все пленные, которые остались живы. Этап третий: всех, кого найти не удалось признаются мертвыми или без вести пропавшими. После чего начинается работа по разыску захоронений, эксгумации, идентификации и перезахоронение погибших".
Савченко отметила, что согласно спискам, есть две категории обмена.
"Первая категория это наши военнопленные, которые находятся на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей Украины. Украинской стороной подается запрос на 129 человек. Противоположная сторона подтверждает 42 человека. Еще Украиной разыскивается 494 без вести пропавших человека. Они пропорциональны обмену на заключенных в Украине по спискам, которые запрашивают представители оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей Украины. От "ДНР" в списках 524 человека, а от "ЛНР" 377 человек. Часть людей из этих списков украинская сторона также подтверждает, примерно 256.
При таких раскладах есть первый этап обмена подтвержденных человек с обеих сторон - это 42 на 256.
Вторая категория обмена это украинские политзаключенные, содержащиеся в российских тюрьмах и в оккупированном РФ Крыму. Их в настоящее время 44 человека. В Украине в тюрьмах тоже есть российские граждане, отбывающие наказание за преступления, совершенные против территориальной целостности Украины и против украинского народа в период с 2014 по 2016 г.г. Их в настоящее время 102 человека.
Есть первый этап обмена по второй категории "всех на всех" - это 44 на 102.
Далее начинается работа над вторым этапом: поиск людей из неподтвержденных списков. И когда мы внимательно посмотрим на списки то увидим, что руководители "ДНР" и "ЛНР" в списках своих людей подали очень много русских: 47 россиян в списках от "ДНР" (они отмечены оранжевым цветом) и 4 россиянина в списках от "ЛНР "(они помечены желтым цветом).
Для чего это сделали? И чтобы скрыть присутствие российских войск на территории Украины выдав их за сепаратистов и чтобы выменять их, под шумок, не отдав украинских политзаключенных из России и оккупированного РФ Крыма", - написала она.
Также Савченко добавила, что в этих списках, собранных мы собранных за девять месяцев после ее возвращения, могут быть неточности: "Поэтому обращаюсь ко всем людям, кому не безразлично чужое горе, давайте найдем наших ребят вместе. Если у вас есть какая-то информация или вы нашли себя или своих родных, знакомых, в этих списках и вам уже не нужна, или наоборот, нужна помощь то пишите мне на фб. Только вместе борясь за каждого мы сможем победить! Люди должны возвращаться из плена живыми! Войну пора заканчивать!".
Напомним, ранее народный депутат Надежда Савченко пообещала опубликовать списки военнопленных и пропавших без вести украинцев.
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