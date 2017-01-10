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Все про:пенсия (1484) соцвыплаты (422) территориальная целостность (97) Донбасс (11779) Розенко (377)

 Пенсии и соцвыплаты жителям оккупированного Донбасса будут выплачены после восстановления контроля Украины, - Розенко

Украина выплатит пенсии и другие социальные выплаты жителям оккупированного Донбасса после восстановления контроля над этими территориями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью Радио Свобода.

"Украина готова осуществить все необходимые расчеты, в том числе и за то время, когда не выплачивалась людям пенсия, когда были заморожены людям социальные выплаты не по вине Украины. После того как восстановится конституционная целостность Украины, после того как заработают органы государственной власти на территориях Луганской и Донецкой областей в полном объеме, то мы выполним перед людьми обязательства в полном объеме", - сказал он.

"Еще раз подчеркиваю: все начисления происходят. У нас есть абсолютно четкие и в Пенсионном фонде, и в органах социальной защиты реестры тех людей, которые остались на той территории, которые не могут из-за действий боевиков получить свои надлежащие пенсии, социальные выплаты. После того как будут в полном объеме выполнены Минские соглашения, восстановится территориальная целостность Украины, мы гарантируем выплату всех необходимых пенсий, социальных пособий тем людям, которые остались на оккупированных территориях", - добавил чиновник.

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"Мы говорим о восстановлении территориальной целостности нашего государства. Мы знаем, кому мы на сегодняшний день, в том числе не по нашей вине, прекратили выплату социальных выплат. После решения всех этих вопросов мы полностью выполним все обязательства государства перед нашими украинскими гражданами, которые сегодня живут на неподконтрольных территориях", - сказал он.

"Вопрос в том, должны ли получать пенсии от украинского государства те люди, которые участвуют в незаконных вооруженных формированиях и воюют против наших солдат, которые фактически на сегодняшний день являются участниками террористических группировок", - подчеркнул Розенко.



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жидву нужно убирать, эти скоты совсем оборзели
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Ніяких виплат пенсій колаборціоністам та сепаратистам не буде! Проросійський порошенко вже не встигне виплатити, а наступна влада вже не буде нічого виплачувати!
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Т.е. нужно переводить деньги в финансовые учреждения, которые контролируют оккупанты?
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В последнем абзаце суть! Какие нахрен пенсии врагам народа и государства?? Веревку им и мыло(хозяйственное)!
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все правильно: "Нет Украины-нет пенсий",
а то "путин памаги", и "почему Украина не платит пенсии" в одном флаконе...
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Vitaliy Shabunin
2 hrs ·

Натрапив на звіт Луценка про роботу ГПУ в 2016 р. http://bit.ly/2jcRRHl. Якщо це правда - результат вражає. На жаль, не знайшов жодного підвердження цим цифрам. Юрій Луценко підкажіть, будь ласка, де можна подивитися. Oleksa Shalayskiy, може ти десь бачив?
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Ти що ще до нині не зрозумів тактики Луценка, Родзенка, Порошенка і Ко???? Відповідь проста!!!! Говорити про себе добре і вихвалятись успіхами, яких перевірити неможливо.
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Ти, сволота, коли людям в Україні будеш платить зароблені ними пенсії!!!
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Что то этого великого комбинатора сегодня понесло. Целый день на всех ресурсах несет пургу.
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На Донбассе граждан Украины, которым Украина должна выплачивать соцвыплаты нет, как и российских солдат... а кто там есть хер поймешь...
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Алле, Паша, а депутаты еше в отпуске? В Австрии или Буковели? А зарплата им щелкает?
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А )(уй им пососать не дать? Пускай Педро, Гнойсман и Сабаков из своих наворованных денег и дают убийцам на пенсии...
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По Женевській конвекції Україна взагалі нічого не повинна платити, це обов"язок окупанта.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПенсии и соцвыплаты жителям оккупированного Донбасса будут выплачены после восстановления контроля Украины, - Розенко
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