 Пенсии и соцвыплаты жителям оккупированного Донбасса будут выплачены после восстановления контроля Украины, - Розенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью Радио Свобода.
"Украина готова осуществить все необходимые расчеты, в том числе и за то время, когда не выплачивалась людям пенсия, когда были заморожены людям социальные выплаты не по вине Украины. После того как восстановится конституционная целостность Украины, после того как заработают органы государственной власти на территориях Луганской и Донецкой областей в полном объеме, то мы выполним перед людьми обязательства в полном объеме", - сказал он.
"Еще раз подчеркиваю: все начисления происходят. У нас есть абсолютно четкие и в Пенсионном фонде, и в органах социальной защиты реестры тех людей, которые остались на той территории, которые не могут из-за действий боевиков получить свои надлежащие пенсии, социальные выплаты. После того как будут в полном объеме выполнены Минские соглашения, восстановится территориальная целостность Украины, мы гарантируем выплату всех необходимых пенсий, социальных пособий тем людям, которые остались на оккупированных территориях", - добавил чиновник.
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"Мы говорим о восстановлении территориальной целостности нашего государства. Мы знаем, кому мы на сегодняшний день, в том числе не по нашей вине, прекратили выплату социальных выплат. После решения всех этих вопросов мы полностью выполним все обязательства государства перед нашими украинскими гражданами, которые сегодня живут на неподконтрольных территориях", - сказал он.
"Вопрос в том, должны ли получать пенсии от украинского государства те люди, которые участвуют в незаконных вооруженных формированиях и воюют против наших солдат, которые фактически на сегодняшний день являются участниками террористических группировок", - подчеркнул Розенко.
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а то "путин памаги", и "почему Украина не платит пенсии" в одном флаконе...
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2 hrs ·
Натрапив на звіт Луценка про роботу ГПУ в 2016 р. http://bit.ly/2jcRRHl. Якщо це правда - результат вражає. На жаль, не знайшов жодного підвердження цим цифрам. Юрій Луценко підкажіть, будь ласка, де можна подивитися. Oleksa Shalayskiy, може ти десь бачив?
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