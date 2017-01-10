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 За минувшие сутки погибших нет. Ранены пятеро украинских воинов, - спикер АТО

5 украинских военнослужащих ранены в ходе АТО 9 января.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, пятеро воинов получили ранения", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация обострилась в районах к северо-востоку от Мариуполя: за два дня зафиксированы более 80 взрывов, - ОБСЕ

Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.
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Нардеп також описала класичний метод обміну в три етапи, який добре показав себе в багатьох країнах світу під час війн
Більше читайте тут: http://tsn.ua/politika/savchenko-opublikuvala-spiski-polonenih-ukrayinciv-i-zatrimanih-separatistiv-860293.html
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а гнойная манда савченко опубликовала списки пленных, эту суку нужно урыть плядину
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а за троих пропавших уже не слова,как будто и не было их,хотя никто не знает что случилось
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Сегодня, 12:43 Народный депутат Украины Надежда Савченко ослушалась СБУ и все-таки обнародовала списки пленных.
Источник: https://news.online.ua/764558/savchenko-ne-poslushalas-sbu-i-poshla-na-skandalnyy-shag/
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савчеенко смачно харкнула СБУ и жидяре в харю))))) вот показал, что наш президент - опущенный в сраку петух, умеющий только воровать
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки погибших нет. Ранены пятеро украинских воинов, - спикер АТО
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