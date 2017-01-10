 "Это рукотворная деградация наших отношений", - Песков о новых санкциях США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА-новости.
"Это дополнительные шаги по такой, знаете, рукотворной деградации наших отношений", - сказал Песков журналистам, комментируя новые санкции США в отношении Москвы.
При этом он не ответил на вопрос о возможном введении ответных мер. "Этого я сейчас не могу сказать", - добавил Песков.
В понедельник минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.
Напомним, Соединенные Штаты 29 декабря прошлого года в связи с кибератаками, приписываемыми России, объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
Незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США американская разведка опубликовала 6 января. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.
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kstati da, vot spisok Magnitskogo - protev korumpantov, protiv bezzakoniju i jejo poosjeritelei(cjinovnikov vrodi prokurorov i drugih silovikov) a ruskije tak za eto obidelis, sjto ih korumpantov ogranicjivajet, sjto zdelai svoi spisok i zapretili pomogatj amerikasam ruskim detjam sirotam - vot eto udar po ......
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Каких там "дипломатов" выслали? то 100% шпионы, резиденты и агенты иностранной разведки.
не надо дипломатов порочить!
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Всё - "ответных мер" придумать не получается. Да и зачем - санкции ж только на пользу
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З виступу Хрущова в ООН.
Н.С. Хрущев: Вы можете смеяться над этим! Но посмеетесь, когда мы, ЗНАЕТЕ, обгоним вас и скажем "Господа капиталисты! До свидания. Наш поезд сюда идет. Пожалуйста, за нами!" (смех в зале)
З тих пір нічого не змінилось, риторика та ж сама.
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