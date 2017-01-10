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 "Это рукотворная деградация наших отношений", - Песков о новых санкциях США

Новые санкции США против РФ - это дополнительные шаги по рукотворной деградации двусторонних отношений, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА-новости.

"Это дополнительные шаги по такой, знаете, рукотворной деградации наших отношений", - сказал Песков журналистам, комментируя новые санкции США в отношении Москвы.

При этом он не ответил на вопрос о возможном введении ответных мер. "Этого я сейчас не могу сказать", - добавил Песков.

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В понедельник минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенаторы США представят в Конгрессе проект по "всеобъемлющим" санкциям против РФ

Напомним, Соединенные Штаты 29 декабря прошлого года в связи с кибератаками, приписываемыми России, объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США американская разведка опубликовала 6 января. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.
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Ну не хотят штаты иметь дел с вами, деградантами...
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Це ж треба набрати таких дурнів, які плещуть дурниці і пишаються своїм "словоблудієм". "Рукотворная деградація" - вироджений термін від виродженця, слуги виродженця, який править виродженою недодержавою.
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вот же паскуды эти козломордые... гадят где только можно, а как только получают по косоглазию, так сразу вопят, что их обидели... видать, Трамп будет вторым Рейганом - ухондошит кацапстан... дай Бог!
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tak u vas zje bil spisok dimi, v cjom delo to, zapisjite neskoljko amerikansov v etot spisok, zapretite vobsje amerikanskim ljudjam pomogatj detjam rasseji, zadumali idrinu matj omerikosi, na svjatoje, na barinov zamahnulis-
kstati da, vot spisok Magnitskogo - protev korumpantov, protiv bezzakoniju i jejo poosjeritelei(cjinovnikov vrodi prokurorov i drugih silovikov) a ruskije tak za eto obidelis, sjto ih korumpantov ogranicjivajet, sjto zdelai svoi spisok i zapretili pomogatj amerikasam ruskim detjam sirotam - vot eto udar po ......
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Топологическая загадка рузькой душонки - сидеть глубоко в заднице и при этом смотреть на всех свысока…
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какие еще "отношения", письков? вас ипут, а вы мужайте
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НУ ДА ЕСЛИ ПСИХА ИЗОЛИРУЮТ ОТ ОБЩЕСТВА ЭТО ЗНАЧИТ ОБЩЕСТВО ДЕГРАДИРУЕТ ВО ИДИОТ ЛИШНЕ ХРОМОСОМНЫЙ!!!
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Вот уже риторика изменилась с гневно- обличающей на плачущую- санкции идут на пользу раше? Или как ?
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"Американские власти также выслали 35 российских дипломатов"

Каких там "дипломатов" выслали? то 100% шпионы, резиденты и агенты иностранной разведки.
не надо дипломатов порочить!
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тем более, Обамыч еще не все подъезды в РФ обосцал...
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При этом он не ответил на вопрос о возможном введении ответных мер. "Этого я сейчас не могу сказать", - добавил Песков.Источник: http://censor.net.ua/n422682

Всё - "ответных мер" придумать не получается. Да и зачем - санкции ж только на пользу
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Рукотворная деградация это космический корабль "прогресс" и авианосец "кузя"
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"по такой, ЗНАЕТЕ"
З виступу Хрущова в ООН.
Н.С. Хрущев: Вы можете смеяться над этим! Но посмеетесь, когда мы, ЗНАЕТЕ, обгоним вас и скажем "Господа капиталисты! До свидания. Наш поезд сюда идет. Пожалуйста, за нами!" (смех в зале)
З тих пір нічого не змінилось, риторика та ж сама.
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Истерика и пустое бахвальство это их подсознание.
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"Рукотворная деградация", - Песков дрочить, шоле? )))
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Такими темпами к 2250 году никто из правящей "элиты " Расии не сможет въехать в США,
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а все что делает рососия на международном поприще, в том числе и заявления всяких личностей из мида рашки , на целено на сближение ?!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Это рукотворная деградация наших отношений", - Песков о новых санкциях США
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