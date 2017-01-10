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Все про:налоги (2279) ГФС (2222)

 Сотрудники киевского предприятия уклонились от налогов и незаконно сформировали налоговый кредит на 134 млн, - ГФС

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили должностных лиц одного из предприятий, которые неправомерно сформировали валовые расходы и налоговый кредит на общую сумму почти 134 миллиона гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Установлено, что руководители киевского предприятия, которое занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком и кормами для животных, неправомерно отнесли к валовым расходам операции по приобретению у ряда компаний сельхозпродукции, в результате чего уклонились от уплаты налога на прибыль на сумму почти 59 миллионов гривен.

Как показала проверка, указанные операции были бестоварными и проводились с целью безосновательного завышения валовых расходов. Кроме того, должностные лица указанной компании осуществляли бестоварные операции для дальнейшего экспорта, за счет которых безосновательно наращивался налоговый кредит, и заявляли к возмещению из государственного бюджета Украины более 75 миллионов гривен.

В настоящее время в отношении руководителей компании открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) УК".

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Пошла охота на ведьм- сейчас и крупник разгонят и некому будет гроши на зарплаты депутатам делать. А на какие они будут в Альпах кататься.
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а все потому, что налоговый кодекс это позволяет.
но менять его не будут ибо сами такие же.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудники киевского предприятия уклонились от налогов и незаконно сформировали налоговый кредит на 134 млн, - ГФС
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