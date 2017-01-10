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 После расстрела командиром отделения подчиненного значительно участились случаи дезертирства в рядах боевиков, - ГУР

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ увеличивается количество случаев дезертирства и самовольного оставления военнослужащими места службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"9 января с.г. во время внезапной проверки комиссией 1 АК подразделений 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка), с целью выяснения обстоятельств расстрела командиром отделения подчиненного 8 января с.г., обнаружено до 30 случаев самовольного оставления воинской части в дополнение к тем, что официально считались. Командование полка с целью оправдания пыталось убедить членов комиссии, что военнослужащие самовольно покинули подразделения после указанного инцидента", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рядах боевиков Донбасса вырос уровень дезертирства и бесчинства в отношении гражданских

Как сообщалось ранее, по данным группы ИС, боевики уничтожают собственных дезертиров, пытаясь "списать" это на обстрелы ВСУ.

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ну шо сбу? поговорили с гадей? объяснили ей почему публиковать нельзя списки

Надія Савченко додає 32 нові світлини.
9 хв. ·
Чому потрібно публікувати списки полонених і зниклих безвісті людей?
Та для того щоб їх можна було знайти!
Мій процес звільнення був публічним, моя сестра не боялася шпиняти Президента і владу щоб вони щось робили й тільки таким чином я змогла опинитися на свободі!
Тепер, як здійснюється обмін "всіх на всіх". Не треба вигадувати нічого нового. Класичний метод обміну в три етапи добре показав себе в багатьох країнах світу під час війн.
Етап перший: здійснюється обмін по списк...вот она и послушала. интересно, что ей будет? а не хрена...https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/photos/pcb.1146056628824969/1146054195491879/?type=3&theater
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у них за дезертирство пиз.лина и яма и домой. они же все считаются добровольцами. когда захотел пришел, когда захотел ушел. ну сейчас немного прижали и то эти из за поребрика, офицерье ватное. всю вату не местную надо срочно выводить. это она все баламутит, по заданию хуйла и фсб.
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У же скоро 3 месяца как Гиви выехал на Киев....Я начинаю переживать-валит снег а он на летней резине...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле расстрела командиром отделения подчиненного значительно участились случаи дезертирства в рядах боевиков, - ГУР
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