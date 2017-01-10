 Великобритания рассматривает Будапештский меморандум как политический, юридически не обязывающий, документ, - посол Украины

Об этом в интервью LB.ua сказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, передает Цензор.НЕТ.
"В Лондоне действительно рассматривают Будапештский меморандум как политический, юридически не обязывающий, документ", - сказала посол.
По ее словам, во время ее контактов с британскими партнерами она не скрывает, что "украинское общество разочаровано неоправданными политическими гарантиями, которые предоставил Будапештский меморандум. Так же как и тем, что лишена гарантий безопасности Украины фактически осталась один на один с агрессором".
Однако это не запрещает провести предусмотренные Меморандумом консультации с участием всех стран-подписантов.
"Главной же преградой является то, что именно Россия игнорирует предложения. Как подписант этого документа, РФ его грубо нарушила и превратила в никчемный бумажку. Кстати, так же Россия поступила и в отношении всех базовых двусторонних соглашений с Украиной, в том числе Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве ", - сказала Галибаренко.
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Поведение Путина - это поведение бандита и убийцы. Трамп не сможет единолично признать Крым российским, - американские сенаторы(123)
Россия не выполнила Будапештский меморандум, а также нарушила ряд международных обязательств, - посол Великобритании в Украине(78)
Минский и нормандский форматы себя исчерпали, - Жебривский(44)
Рано или поздно мы должны перейти от "нормандского формата" как минимум к будапештскому, задействовав в переговорах гораздо больше государств, - Кравчук(68)
Наталья Галибаренко. Что она говорит и как выглядит в реальной жизни. ВИДЕО(0)
Климкин напомнил Совбезу ООН о гарантиях безопасности безъядерных стран(81)
Зарубежные партнеры в 2014 году постоянно просили не бряцать оружием, не проводить мобилизацию, в общем, "не провоцировать Россию", - Турчинов(395)
...что Украина имеет право - востановить ядерное оружие!!!
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Договора не бывают односторонними ...
И если "меморандум" - наша глупость, то её надо исправлять!
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Jan. 10th, 2017 at 11:39 AM
Стройка века... Нет, не так. Стройка тысячелетия, похоже, всё отчётливее и отчетливее принимает контуры одного большого всенародного наеба... Кхм, извините, но согласитесь, Керченский мост это настолько небывалый разводняк лишнехромосомных, который и трудно вспомнить на своём веку. Но, от затянувшегося вступления к сути.
А суть проста - третий конкурс на строительство железной дороги к Керченскому мосту, равно как и первый и второй, погружается в клокочущее фиаско - количество заявок равно нулю! Если не понятно - заявок не было вообще! Никто не желает рисковать и подставляться под санкции.
Напомню, что в ходе первого конкурса на строительство "железки" подала заявку лишь компания АО «Железные дороги Якутии», которая, что забавно, не прошла квалификационный отбор... На второй конкурс не было подано ни одной заявки.
Собственно, что мы имеем? Вот и 2017-й наступил, а строить железную дорогу по Керченскому мосту никто не испытывает особого желания. Хотя, глядя на темпы строительства чудо-моста, ещё не факт, что и его достроят. А там, глядишь и деаннексия начнётся. Вот и без всяких ДРГ ВСУ вырисовывается весьма прелестная картинка загнивающего лона гавани. Привет с материка, скоро домой!
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11:1410.01.2017
После окончания войны на Донбассе мир ужаснется правде о военных преступлениях, совершенных на этой территории; сегодня там имеет место "обычное бандитское варварство".
Такое мнение "Обозревателю" высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Комментируя заявление российского кинорежиссера Андрея Кончаловского о том, что "Донбасс - часть российской культуры", Боровой заявил: "Сегодня в Донбассе творится варварство, обычное бандитское варварство. Это не территория культуры, не территория гуманизма".
"Я думаю, что нам еще предстоит очень многое узнать о том, что происходило в Донбассе, после того как российские войска, всякие моторолы и другие бандиты уйдут оттуда. Я думаю, речь пойдет, и это уже ясно, об этнических чистках, о массовых захоронениях, о варварстве, несоизмеримом с человечностью и гуманизмом. Речь пойдет о военных преступлениях, которые совершались на этой территории. Нам еще предстоит ужаснуться по этому поводу", - сказал политик.
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Отсчёт пошёл
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Jan. 10th, 2017 at 11:12 AM
Не могу сказать, что это кошмар российских ура-патриотов, ведь все эти годы они мечтали о том, что бы НАТО и США таки начали шевелиться. Задирались, провоцировали, проливали кровь и захватывали. В общем - дождались.
На фото прибытие САУ M109 Paladin 3-го батальона 29-го полка полевой артиллерии 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии Армии США в Польшу, Дравско-Поморске. И это лишь небольшая часть того, что будет размещено в Восточной Европе в ближайшие дни, недели, месяцы… В прочем, это уже самое большое единовременное перемещение военной техники Армии США в Европе со времен окончания Второй мировой войны, что говорит о многом.
И возникает лишь один вопрос к ватноголовому стаду… Ещё три года назад США практически полностью уходили из Европы, НАТО находилось в состоянии глубокого анабиоза… но, вам нужен был внешний враг, вам нужно было дразнить быка своей зассаной, трехцветной тряпкой. У вас получилось. И что дальше? Вы готовы к тому, о чём каждый вечер в пьяном угаре спорили с соседом на провонявшейся сигаретным дымом кухоньке в 5 квадратов? А ведь они близко как никогда… А вы всё так же спорите о величие в пьяном угаре, хотя, на самом деле, пора уже давно стирать тряпку.
Переиграли!
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Мы озабочены ?
Тогда не не обессудьте !
Вот вам полная Гарантия защиты территориальной целостности Государства Украина.
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0+9%D0%A2219&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiU99vypqLRAhUDECwKHSPuAoYQ7AkIJg&biw=1702&bih=860#imgdii=0iKyk3mWR25fSM%3A%3B0iKyk3mWR25fSM%3A%3BFYtx2OHQS6jPKM%3A&imgrc=0iKyk3mWR25fSM%3A
Что изобретать велосипед?НОВОЕ - это хорошо забытое с т а р о е .
Профинансировать "Юж Маш" и Павлоградский Хим Маш для изготовления металла и
проектный НИИ В Днепре для восстановления тех . документации и проектных заданий на
изделия 9М76Б и 9М79 9М714В.( 500 км ).С разгонным блоком на 9оо км .
.Да , БУ (блоки управления ) на МИП-ах подновить для полетных заданий и можно запускать в серию с 9K79 не нарушая никаких Договоров .
http://military.tomsk.ru/blog/topic-193.html
А если добавить документацию "Темп -СМ" ,(до 12000 км) без финансовых нагрузок в это трудное для рядового Украинца времени -можно воссоздать недорогую МБР с тремя разделяющимися боевыми блоками на 300 кТ.
Вот вам и полная Гарантия защиты территориальной целостности Государства Украина.
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СИС Молдовы сегодня задержан житель "приднестровья" участвовавший в незаконных боевых структурах "днр", ему грозит 7 лет, идет расследование
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А в руках современных политиков, типа Обамы и Кэмерона - это бумажка.
Вы думаете, что Обама бы ввёл бы войска, если бы Пуйло оккупировал Латвию? Хрена с два. Ввёл бы на пару санкций больше и заявил, что договор НАТО устарел и его давно надо было пересмотреть...
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а для чого підписувати доумент виконання якого залежить від того, хто саме при владі у країнах-підписантах?
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Одни подписывали, а следующие не желали выполнять...
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" Это политические документы и никому мы ничего не должны"
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Послушайте, украинцы Вам не еврейские лохи и христианством сыты не будут. Когда США замучают тайфуны - а с этим делом у них ввиду изменения климата всегда будет похлеще, чем у нас, с континентом не повезло, сильно узковат - а Европу наводнения, хрен мы примем хоть одного беженца кроме как из Литвы и Канады. Лично на границе стану и не пропущу ни одного американца или англичанина, кроме Маккейна и Рупы Хук с семьями. Своим предательством Европа подписала себе смертный приговор ещё и потому, что часть наших хлеборобных земель, конечно, будет уничтожена Путиным, то есть случись что непредвиденное, хоть поднятие уровня океана, хоть война с ИГИЛом, на всех жрачки не хватит. Но мы теперь и не поделимся. Пусть едят бумажки - договоры, меморандумы... долларами могут ещё закусить на обед.
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Два брата в Хорватии, делают модели тяжелой техники из спичек. Потому, что в нищей Хорватии нет такого колличества говна, как в России.
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Давайте смотреть трезво на "будапештский меморандум"!
1. В Украине за 23 года "руины"(извините по другому сей период Нашей Истории назвать не могу). Уничтожили, продали, разворовали 90% того что называлось ВСУ!
2. Если Гриценко и ему подобные продавали истребители. танки, вертолёты, аэродромы,полигоны и.т.д. Неужели Вы думаете что ядерные ракеты никто бы не продал?
3. кравчук, кучма, ющенко и им подобные "клоуны" тупо "развели" Украинцев как лохов обещаниями "нейтралетета" и спокойно готовили Украину к сдаче ватникам!
4. Уверен что (прошу не обзывать, не дочитав) Украине в первую очередь нужно тактическое оружие средней и ближней дальности, а также что то и более мощное НО, с обыкновенными боеголовками.
5. Вот смотрел Американский фильм 1984г про высадку (тогда ещё саветских войск в США). Так вот современная Война ведётся за територии, людские ресурсы а не из за выженной пустыни!
Прошу простить если обидел Ваши Патриотические чуства! Мне просто кажется что тема "ядерной дубинки" более подобает нищей орде!
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3 разделяющихся головы 9Н74Б на 200 кТ.(документация цифровая в Украине )
Необходима только политическая в о л я .
Раз (Меморандум от 05 декабря 1994 года подписанный Премьер -министром Великобритании )
обычная -ничего не стоящяя бумага .
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