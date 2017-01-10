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Все про:Будапештское соглашение (60) Великобритания (1437) Галибаренко Наталья (2)

 Великобритания рассматривает Будапештский меморандум как политический, юридически не обязывающий, документ, - посол Украины

В Лондоне рассматривают Будапештский меморандум как политический, юридически не обязывающий, документ. Посол Украины во время контактов с британцами не скрывает, что "украинское общество разочаровано неоправданными политическими гарантиями".

Об этом в интервью LB.ua сказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, передает Цензор.НЕТ.

"В Лондоне действительно рассматривают Будапештский меморандум как политический, юридически не обязывающий, документ", - сказала посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Соединенные Штаты и Великобритания полностью придерживаются Будапештского меморандума", - посол США Йованович

По ее словам, во время ее контактов с британскими партнерами она не скрывает, что "украинское общество разочаровано неоправданными политическими гарантиями, которые предоставил Будапештский меморандум. Так же как и тем, что лишена гарантий безопасности Украины фактически осталась один на один с агрессором".

Однако это не запрещает провести предусмотренные Меморандумом консультации с участием всех стран-подписантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания не самоустранится от "украинского вопроса", - посол Украины в Лондоне о Brexit

"Главной же преградой является то, что именно Россия игнорирует предложения. Как подписант этого документа, РФ его грубо нарушила и превратила в никчемный бумажку. Кстати, так же Россия поступила и в отношении всех базовых двусторонних соглашений с Украиной, в том числе Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве ", - сказала Галибаренко.
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Это подсказка!
...что Украина имеет право - востановить ядерное оружие!!!

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Совершенно верно!
Договора не бывают односторонними ...
И если "меморандум" - наша глупость, то её надо исправлять!
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чому ж не бувають? якщо британці не порушили жодного пункту з того мумрандуму - то які до них претензії?
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Я конечно в между народном праве не силен но на сколько я знаю будапештский меморандум небыл ратифицирован, о чем забыл упомянуть автор статьи... и инфантилизм в коментах по поводу ядерного оружияю содержать его стоит дохрена денег, мы б не потянули
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Дорого содержать арсенал, а пару бомбочек (на пару крупных городов) не дорого.
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Не дороже содержания власть придержащих ...

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Про ЯО говорить не нужно, просто начать строить завод по обогащению урана, а на вопрос зачем строите? ответ - для атомных эллектростанций.
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Значит нужно, пока что, заявить про создание ЯО (средства доставки найдутся). И єто тоже будет иметь политический вес.
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Всё найдётся - нужно строить завод по обогощению урана
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"Главной же преградой является то, что именно Россия игнорирует предложения. Как подписант этого документа, РФ его грубо нарушила и превратила в никчемный бумажку. Кстати, так же Россия поступила и в отношении всех базовых двусторонних соглашений с Украиной, в том числе Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве ", - для Украины преграды Британии не имеют значения. Там предусмотрена коллективная ответственность, а не у каждого своя. Если не хотят выполнять меморандум, то должны денонсировать его.
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Публичный отказ выполнения и есть фактическая денонсация...
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Надо еще документальный отказ Британии его выполнять.
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да оно и раньше было понятно, что любые бумажки подписанные на международном уровне, действуют до поры до времени...так что, мышцы качать нужно, мускулы, а тогда и друзей много будет.
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Турчинов , начинай лепить хоть грязные бомбы , хрен с этими подписантами , если проиграем так хоть до Москвы опять будет Дикое поле .
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Бля, навіть задницю Меморандумом не підітреш, папір грубий.)
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В задницу любые договоренности как с парашей(особенно) так и с Европой.Как показывает практика(тот же самый меморандум например),эти бумажки нефига ни для кого не стоят.Вообще история наглядно убеждает,что британцы,французы(европейцы) и особенно восточные орки никогда не были нормальными людьми.Каждый наипет по своему.Нах всех питоров,сами протянем.Ублюдки всякие задрали уже.Вот бы со всеми визовый режим ввести,настроить ядерного оружия и призедента с яйцами,чтобы не ссал это оружие использовать(заодно уродов из ВР перехерячил привселюдно).Тогда было бы просто идеально.
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"Я в 1994 году в Будапеште на саммите ОБСЕ подписывал Меморандум о гарантиях безопасности Украине со стороны ядерного клуба. Тогдашний Президент Франции Франсуа Миттеран сказал: "Сынок, не верь этому документу, тебя обманут", - рассказал Леонид Кучма
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Вообщем Украина должна восстановить ЯО!
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хто підписав? клінтон, наприклад...біл клінтон...
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КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ?

Jan. 10th, 2017 at 11:39 AM

Стройка века... Нет, не так. Стройка тысячелетия, похоже, всё отчётливее и отчетливее принимает контуры одного большого всенародного наеба... Кхм, извините, но согласитесь, Керченский мост это настолько небывалый разводняк лишнехромосомных, который и трудно вспомнить на своём веку. Но, от затянувшегося вступления к сути.

А суть проста - третий конкурс на строительство железной дороги к Керченскому мосту, равно как и первый и второй, погружается в клокочущее фиаско - количество заявок равно нулю! Если не понятно - заявок не было вообще! Никто не желает рисковать и подставляться под санкции.
Напомню, что в ходе первого конкурса на строительство "железки" подала заявку лишь компания АО «Железные дороги Якутии», которая, что забавно, не прошла квалификационный отбор... На второй конкурс не было подано ни одной заявки.
Собственно, что мы имеем? Вот и 2017-й наступил, а строить железную дорогу по Керченскому мосту никто не испытывает особого желания. Хотя, глядя на темпы строительства чудо-моста, ещё не факт, что и его достроят. А там, глядишь и деаннексия начнётся. Вот и без всяких ДРГ ВСУ вырисовывается весьма прелестная картинка загнивающего лона гавани. Привет с материка, скоро домой!

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Сильная Армия и технологии в ВПК помогут остановить орду упоротую. В том числе, это же заставит считаться с нами всяких англосакцев, любящих бабло путкина. Еще три года назад стало понятно, что меморандумы все лишь бумага...
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Европа сгнила нифиг вся до основания!!После этой статьи и последних лет это очевидно.Мы подписали все договора с гниющим трупом!!!
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а при чём Европа,если 25 лет кырманычи грабят Украину,тем самым ослабляя ее боеспособность?
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ТОбто ви віддайте зброю, а ми вам за це дамо бумажку, якою в разі потреби можете підтертися. На цьому стоїть все так зване "цивілізовоне міжнародне право". Єдиною гарантією в цьому світі є своя власна сила. Це знають всі, крім таких дебилів як ми. А тому тепер нічого скаржитись на поганих хлопчиків, які скривдили слухняного хлопчика. Можемо скільки завгодно розмазувати соплі а Криму нам не бачити, як своїх вух.
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Боровой: Нам еще предстоит многое узнать и ужаснуться после того, как российские войска уйдут из Донбасса



11:1410.01.2017

После окончания войны на Донбассе мир ужаснется правде о военных преступлениях, совершенных на этой территории; сегодня там имеет место "обычное бандитское варварство".
Такое мнение "Обозревателю" высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Комментируя заявление российского кинорежиссера Андрея Кончаловского о том, что "Донбасс - часть российской культуры", Боровой заявил: "Сегодня в Донбассе творится варварство, обычное бандитское варварство. Это не территория культуры, не территория гуманизма".
"Я думаю, что нам еще предстоит очень многое узнать о том, что происходило в Донбассе, после того как российские войска, всякие моторолы и другие бандиты уйдут оттуда. Я думаю, речь пойдет, и это уже ясно, об этнических чистках, о массовых захоронениях, о варварстве, несоизмеримом с человечностью и гуманизмом. Речь пойдет о военных преступлениях, которые совершались на этой территории. Нам еще предстоит ужаснуться по этому поводу", - сказал политик.
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спасуть Україну тільки розумні люди яки вміють думати
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Значить нам "Договір про нерозповсюдження ядерної зброї" треба розглядати як політичний, юридично не зообов"язуючий.
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ПАЛАДИНЫ В ПОЛЬШЕ (ФОТО)

Jan. 10th, 2017 at 11:12 AM

Не могу сказать, что это кошмар российских ура-патриотов, ведь все эти годы они мечтали о том, что бы НАТО и США таки начали шевелиться. Задирались, провоцировали, проливали кровь и захватывали. В общем - дождались.

На фото прибытие САУ M109 Paladin 3-го батальона 29-го полка полевой артиллерии 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии Армии США в Польшу, Дравско-Поморске. И это лишь небольшая часть того, что будет размещено в Восточной Европе в ближайшие дни, недели, месяцы… В прочем, это уже самое большое единовременное перемещение военной техники Армии США в Европе со времен окончания Второй мировой войны, что говорит о многом.
И возникает лишь один вопрос к ватноголовому стаду… Ещё три года назад США практически полностью уходили из Европы, НАТО находилось в состоянии глубокого анабиоза… но, вам нужен был внешний враг, вам нужно было дразнить быка своей зассаной, трехцветной тряпкой. У вас получилось. И что дальше? Вы готовы к тому, о чём каждый вечер в пьяном угаре спорили с соседом на провонявшейся сигаретным дымом кухоньке в 5 квадратов? А ведь они близко как никогда… А вы всё так же спорите о величие в пьяном угаре, хотя, на самом деле, пора уже давно стирать тряпку.
Переиграли!

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Мы озабочены ?
Тогда не не обессудьте !

Вот вам полная Гарантия защиты территориальной целостности Государства Украина.

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0+9%D0%A2219&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiU99vypqLRAhUDECwKHSPuAoYQ7AkIJg&biw=1702&bih=860#imgdii=0iKyk3mWR25fSM%3A%3B0iKyk3mWR25fSM%3A%3BFYtx2OHQS6jPKM%3A&imgrc=0iKyk3mWR25fSM%3A
Что изобретать велосипед?НОВОЕ - это хорошо забытое с т а р о е .
Профинансировать "Юж Маш" и Павлоградский Хим Маш для изготовления металла и
проектный НИИ В Днепре для восстановления тех . документации и проектных заданий на
изделия 9М76Б и 9М79 9М714В.( 500 км ).С разгонным блоком на 9оо км .
.Да , БУ (блоки управления ) на МИП-ах подновить для полетных заданий и можно запускать в серию с 9K79 не нарушая никаких Договоров .
http://military.tomsk.ru/blog/topic-193.html
А если добавить документацию "Темп -СМ" ,(до 12000 км) без финансовых нагрузок в это трудное для рядового Украинца времени -можно воссоздать недорогую МБР с тремя разделяющимися боевыми блоками на 300 кТ.
Вот вам и полная Гарантия защиты территориальной целостности Государства Украина.

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🇷🇴 Румынская сотня ‏@latiniano 2 ч.2 часа назад
СИС Молдовы сегодня задержан житель "приднестровья" участвовавший в незаконных боевых структурах "днр", ему грозит 7 лет, идет расследование


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В руках Рейгана и Тетчер любой Меморандум был бы полновесным документом с гарантиями и т.д.
А в руках современных политиков, типа Обамы и Кэмерона - это бумажка.
Вы думаете, что Обама бы ввёл бы войска, если бы Пуйло оккупировал Латвию? Хрена с два. Ввёл бы на пару санкций больше и заявил, что договор НАТО устарел и его давно надо было пересмотреть...
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В руках Рейгана и Тетчер любой Меморандум был бы полновесным документом с гарантиями и т.д

а для чого підписувати доумент виконання якого залежить від того, хто саме при владі у країнах-підписантах?
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А так было во всех странах и во все времена.
Одни подписывали, а следующие не желали выполнять...
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Ну так надо ядерный арсенал возобновлять раз это не обязующая ни к чему политическая бумажка.
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Вальцман навіть воду, газ і електроенергію не може перекрити в лугандонію, а Ви кажете про ядерну зброю. Ця влада прийшла для того, щоб набити собі кишені. Україна для них лише товар, який дає прибуток.
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Це доказ того, що британські "друзі" для нас нічим не кращі за німців та французів
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ток само и Украине нужно заявлять по своим долговым документам (векселя, облигации и прочее)
" Это политические документы и никому мы ничего не должны"
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Ага, когда взрывали / заливали бетоном шахты для ракет и приезжали проверяльщики с США и прочих стран смотреть, чтобы точно разрушили, то был документ, а теперь стала бумажка.
Послушайте, украинцы Вам не еврейские лохи и христианством сыты не будут. Когда США замучают тайфуны - а с этим делом у них ввиду изменения климата всегда будет похлеще, чем у нас, с континентом не повезло, сильно узковат - а Европу наводнения, хрен мы примем хоть одного беженца кроме как из Литвы и Канады. Лично на границе стану и не пропущу ни одного американца или англичанина, кроме Маккейна и Рупы Хук с семьями. Своим предательством Европа подписала себе смертный приговор ещё и потому, что часть наших хлеборобных земель, конечно, будет уничтожена Путиным, то есть случись что непредвиденное, хоть поднятие уровня океана, хоть война с ИГИЛом, на всех жрачки не хватит. Но мы теперь и не поделимся. Пусть едят бумажки - договоры, меморандумы... долларами могут ещё закусить на обед.
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деревня Дураково ‏@willi_rusland 4 ч.4 часа назад
Два брата в Хорватии, делают модели тяжелой техники из спичек. Потому, что в нищей Хорватии нет такого колличества говна, как в России.


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Народ!
Давайте смотреть трезво на "будапештский меморандум"!
1. В Украине за 23 года "руины"(извините по другому сей период Нашей Истории назвать не могу). Уничтожили, продали, разворовали 90% того что называлось ВСУ!
2. Если Гриценко и ему подобные продавали истребители. танки, вертолёты, аэродромы,полигоны и.т.д. Неужели Вы думаете что ядерные ракеты никто бы не продал?
3. кравчук, кучма, ющенко и им подобные "клоуны" тупо "развели" Украинцев как лохов обещаниями "нейтралетета" и спокойно готовили Украину к сдаче ватникам!
4. Уверен что (прошу не обзывать, не дочитав) Украине в первую очередь нужно тактическое оружие средней и ближней дальности, а также что то и более мощное НО, с обыкновенными боеголовками.
5. Вот смотрел Американский фильм 1984г про высадку (тогда ещё саветских войск в США). Так вот современная Война ведётся за територии, людские ресурсы а не из за выженной пустыни!
Прошу простить если обидел Ваши Патриотические чуства! Мне просто кажется что тема "ядерной дубинки" более подобает нищей орде!
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Гриценко? Так зрадофилы кричат что Гриценко нужно в президенты Украины!!!
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Официальная позиция США - подписанты меморандума обязались не применять ядерное оружие против Украины.
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Вот вам и готовый боевой блок к изделию "Гром".
3 разделяющихся головы 9Н74Б на 200 кТ.(документация цифровая в Украине )

Необходима только политическая в о л я .
Раз (Меморандум от 05 декабря 1994 года подписанный Премьер -министром Великобритании )
обычная -ничего не стоящяя бумага .


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Боеголовку нужно чем-то снаряжать. Что-то мне подсказывает, что кроме документации нужен оружейный уран (или плутоний) и дейтерид лития.
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Це зайве підтверджує, що для Україне НЕМАЄ І НЕ МОЖЕ БУТИ ІНШОГО СОЮЗНИКА (ГАРАНТА), АНІЖ НАША А Р М І Я. Котра має мати всі сили і засоби для захисту свого народу, країни, своєї культури.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВеликобритания рассматривает Будапештский меморандум как политический, юридически не обязывающий, документ, - посол Украины
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