 Верховный Суд отказал Азарову в иске к СБУ, - Лубкивский. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лубкивский написал в Фейсбуке.
"Окончательное решение по этому делу принял 22 декабря 2016 года коллегия судей Верховного Суда Украины, отказав Азарову в допуске к производству по всем искам и заявлениям о пересмотре принятых судами решений", - отметил Лубкивский.
Азаров судится с СБУ и Лубкивского из-за якобы распространение недостоверной информации, которая нарушает личные неимущественные права истца - "право на уважение чести и достоинства, на неприкосновенность деловой репутации".
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