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Все про:Азаров (8909) СБУ (12958) Лубкивский Маркиян (281)

 Верховный Суд отказал Азарову в иске к СБУ, - Лубкивский. ДОКУМЕНТ

Экс-премьер-министр Николай Азаров проиграл все судебные инстанции в деле против СБУ и экс-советника бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко - Маркияна Лубкивского

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лубкивский написал в Фейсбуке.

"Окончательное решение по этому делу принял 22 декабря 2016 года коллегия судей Верховного Суда Украины, отказав Азарову в допуске к производству по всем искам и заявлениям о пересмотре принятых судами решений", - отметил Лубкивский.

Азаров судится с СБУ и Лубкивского из-за якобы распространение недостоверной информации, которая нарушает личные неимущественные права истца - "право на уважение чести и достоинства, на неприкосновенность деловой репутации".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Азаров проиграл суд экс-советнику главы СБУ Лубкивскому. ДОКУМЕНТ

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный Суд отказал Азарову в иске к СБУ, - Лубкивский. ДОКУМЕНТ
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