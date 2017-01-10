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 Местонахождение украинского политзаключенного Карпюка до сих пор неизвестно: его увезли из Грозного 5 декабря, - Новиков

Николай Карпюк, этап которого из Грозного во Владимир для отбытия 22-летнего наказания начался еще месяц назад, до сих пор не прибыл на место назначения.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"Неизвестно (место нахождения. - Ред.). Если до украинцев доходят отголоски истории про Ильдара Дадина, который был осужден в России за проукраинский пикет, это сейчас очень громкая история, его не могли найти пять недель, в случае с украинцами будет то же самое, к сожалению", - сказал он.

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"Николая Карпюка увезли из Грозного в начале декабря, это было 5 декабря. Его повезли во Владимир вместо того, чтобы везти прямой дорогой на 1,5 тыс. км, его повезли окружным путем, там будет минимум 3 тыс., может даже больше. Его зачем-то повезли во Владимир через Ижевск. По какому маршруту повезут Стаса Клыха, мы не знаем, и сколько это займет, тоже не знаем", - добавил Новиков.

Также адвокат подтвердил, что задержанного в Грозном украинца Станислава Клыха уже этапировали из Грозного в Челябинск.

"Его увезли 7 января. Нам это стало известно вчера, в понедельник. Видимо, ближайшие три недели, это по опыту, мы ничего нового не услышим, потому что его повезли в сторону Челябинска. Пока он туда прибудет, эта система работает как "черный ящик", мы знаем, что в него вошло, но не знаем, что происходит внутри", - сказал он.

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Адвокат также рассказал, какие меры предпринимаются для освобождения украинцев.

"При том, что мы с коллегами готовим документы и для Европейского суда, и надзорную жалобу в российский Верховный суд, все равно по опыту на это плохая надежда. Единственное быстро решение, которое возможно в течении ближайших месяцев, это какой-то обмен, согласованный с политиками", - сказал он.
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Зато нам пиминутно докладывали о перемещениях некоей гади после снятия мешка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМестонахождение украинского политзаключенного Карпюка до сих пор неизвестно: его увезли из Грозного 5 декабря, - Новиков
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