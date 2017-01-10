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 Командование ВС РФ готовит материалы для российских СМИ про "обстрелы" силами АТО жилых зданий на Донбассе, - ГУР

Российское командование продолжает осуществлять целенаправленные информационные мероприятия с целью дискредитации сил АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"В г. Горловка специалистами Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ при участии военнослужащих 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) и с привлечением местных жителей осуществляется подготовка материалов о якобы "обстрелах" силами АТО жилых зданий для дальнейшего распространения российскими СМИ", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Винтовки у них из РФ. Подвозят их в коробках из-под сладостей в гумконвоях", - украинские воины об обстановке на луганском направлении. ВИДЕО


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А они не пробовали за поребрик убраться? Со своими орками. Сразу бы наступил мир.
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Если кацапов лишить возможности убивать - они теряют смысл своей жизни.
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Пусть Трамп подарит любимой роисе парочку Штатов для тренировок орудий на американцах. Как звучит?
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"В г. Горловка специалистами Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ при участии военнослужащих 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк)...", - пускай расскажут что там делают.
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Хорошая новость. Из-за тяжелой экономической ситуации Подольский электромеханический завод не может своевременно поставить оборудование для ракетных комплексов «Ярс». Пророк.

Свое дебилы копирайт развалили, теперь украинское производство хотят захватывать.
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Будут снова переключать своих хомячков с сирийского вопроса на украинский?
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Уже начали. Все чаще говорят про сирийский сценарий. Пока в блогах и желтизне, скоро на ток шоу будет наверняка.
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Готовят к силовому сценарию. Как пишет Таймс, Трамп преподнесет Украине Путину на блюде, связанную и разделанную.
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Это американские журналисты пишут ссылаясь на экспертов, причем здесь я. Мне плевать.
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При том, что россия этих журнализдов проплачивает.
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Ну да. Трампа Путин выбрал, Ле Пен тоже он выберет. Штаты купил, теперь Европу скупает. В общем, если против Украины, то Путин. Как дети прям.
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Дети это вы - россияне, если думаете нас захватить и удержать. Вас вырежут как недавно свиней в Крыму.
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Дай ссылку на Таймс,хочу в оригинале прочитать,кого там насильнику путину передать собрались.
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Не фига не выйдет, кроме кучи ваших трупов.
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Ваших - это каких?
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Они не мои. Да и трупы пока украинские по данным ООН.
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Ваши. И трупов вы уже грузом 200 навезли много, не останавливайтесь и потери будут больше.
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Кацап, а ты здорово "затаился", флаг американский, фамилия украинская, только воняешь ватой. К чему эти понты?
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Российские наемники массово дезертируют из «ДНР» и «ЛНР» - разведка
10.01.2017 | Коментування вимкнено

Украинская разведка установила факты дезертирства пророссийских наемников в ОРДЛО.
б этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

«9 января во время внезапной проверки комиссией 1 АК подразделений 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) с целью выяснения обстоятельств расстрела командиром отделения подчиненного 8 января обнаружено до 30 случаев самовольного оставления воинской части в дополнение к тем, что официально считались», - отметили в ГУР.
По данным украинской разведки, так называемое командование полка убедить членов комиссии, что военнослужащие самовольно покинули подразделения после указанного инцидента.
Напомним, как сообщал GuildHall ранее, украинская разведка установила, что кадровые российские военнослужащие изнасиловали в «ДНР» местную жительницу.
9 января в «ДНР» российский военный расстрелял подчиненного, отказавшегося выполнить приказ. http://ghall.com.ua/2017/01/10/rossyjskye-naemnyky-massovo-dezertyruyut-yz-dnr-y-lnr-razvedka/
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и так и сяк подгоняют под грузинский сценарий.
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шо значит готовит для сми?там одна и та же рука.одни стреляют-другие снимают и орут ,что это всу .там разделения нет,симбиоз.
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Новые российские наемники массово дезертируют из «ДНР» и «ЛНР»,так как всё было украдено до них - разведка
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