 Командование ВС РФ готовит материалы для российских СМИ про "обстрелы" силами АТО жилых зданий на Донбассе, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
"В г. Горловка специалистами Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ при участии военнослужащих 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) и с привлечением местных жителей осуществляется подготовка материалов о якобы "обстрелах" силами АТО жилых зданий для дальнейшего распространения российскими СМИ", - сказано в сообщении.
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Свое дебилы копирайт развалили, теперь украинское производство хотят захватывать.
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10.01.2017 | Коментування вимкнено
Украинская разведка установила факты дезертирства пророссийских наемников в ОРДЛО.
б этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
«9 января во время внезапной проверки комиссией 1 АК подразделений 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) с целью выяснения обстоятельств расстрела командиром отделения подчиненного 8 января обнаружено до 30 случаев самовольного оставления воинской части в дополнение к тем, что официально считались», - отметили в ГУР.
По данным украинской разведки, так называемое командование полка убедить членов комиссии, что военнослужащие самовольно покинули подразделения после указанного инцидента.
Напомним, как сообщал GuildHall ранее, украинская разведка установила, что кадровые российские военнослужащие изнасиловали в «ДНР» местную жительницу.
9 января в «ДНР» российский военный расстрелял подчиненного, отказавшегося выполнить приказ. http://ghall.com.ua/2017/01/10/rossyjskye-naemnyky-massovo-dezertyruyut-yz-dnr-y-lnr-razvedka/
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