 Великобритания не готова пойти на упрощение визового режима для граждан Украины, - посол Галибаренко

Об этом в интервью LB.ua сказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, правительство Великобритании не готово пойти нам навстречу из-за собственных планов ужесточения контроля за трудовой миграцией", - сказала посол.
По ее словам, украинская сторона неоднократно ставила этот вопрос перед британским правительством.
Галибаренко считает, что данный вопрос двусторонней повестки дня находится под влиянием "Брексита".
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Побороть коррупцию в Украине для большинства украинцев в миллиарды раз ценнее любых безвизов.
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2. имейте уважение к своим собеседникам и используйте кириллицу. http://www.apronus.com/internet/ruskey.htm
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Dai silku, kogda ti poslednij raz cjital vesti o bezvize s GB, ili vsiotaki ja bil prav.
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Eto kak odin kacap hotel nam dokazatj, sjto on na odnu/tretj nemec, nu tak imu mi i objesnili - izvini, eto izvrasjcjenstvom podpahivajet, vedj v etom voprose inacje odna tretj nekak ne polucjajetsa.
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Как быть человеку из Львова, Харькова и т.д. - лишняя поездка в Киев, правильно?
Почему бы им не выдавать визы в аэропортах по прилёту, как некоторые страны, если это так быстро и непринуждённо?
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Можно лететь в Лондон без визы и на месте визу получить?
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И сколько виза обошлась?
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Также англичанам не нравятся Израиль и Иран, сообщило издание "Индепендент".
Опрос проходил онлайн с 6 августа по 12 августа прошлого года.
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ВОТ и гибридная война началась в Германии...паРаша наступает, бабка Мсекель и со "Шрайбрехуном" сопли все жевали с путиным..
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А як вам такий безвіз?! падло ще й живе в Україні!!!!
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