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Все про:Великобритания (1436) визовый режим (336) Brexit (82) Галибаренко Наталья (1)

 Великобритания не готова пойти на упрощение визового режима для граждан Украины, - посол Галибаренко

Великобритания не готова пойти на упрощение визового режима для граждан Украины.

Об этом в интервью LB.ua сказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, правительство Великобритании не готово пойти нам навстречу из-за собственных планов ужесточения контроля за трудовой миграцией", - сказала посол.

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По ее словам, украинская сторона неоднократно ставила этот вопрос перед британским правительством.

Галибаренко считает, что данный вопрос двусторонней повестки дня находится под влиянием "Брексита".

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Треба ввести в'їзні візи для громадян Великобританії! Просто через те що ми не готові давати безвізовий в'їзд тим хто не готовий!
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Украина должна будет провести в 2017 году три реформы, предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС, - Зеркаль. И????
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В каком смысле и? Большая часть реформ, которые требует ЕС нужны скорее самой Украине, чем ЕС.
Побороть коррупцию в Украине для большинства украинцев в миллиарды раз ценнее любых безвизов.
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Соевые так просто живут на цензоре. На работу не ходят, личной жизни не имеют. Вот лафа - паразиты на теле Украины.
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Лена,у тебя депрессия ? Сходи куда-нибудь,развейся...
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Нет, я по характеру сангвиник. Прежде всего я хожу на работу. Только что приехала и скоро поеду. А развлекаемся мы в свободное время. Это у вас висеть на сайте - и работа, и развлечение. Лентяи бездарные. Рассуждают они об Украине, ни фига в неё не вкладывая. Поцриоты, мля.
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эти новости про безвиз уже начинают раздражать.
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Nu teh kto neponimajet o cjom recj, konesjno razdrozjajet, menja tozje razdrazjajet, jesli mne postojanno govorit vesjcji v kotorih ja nifiga ne sobrozjaju
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1. а что там понимать? захотят дать безвиз- дадут. смысл это каждый день обговаривать?
2. имейте уважение к своим собеседникам и используйте кириллицу. http://www.apronus.com/internet/ruskey.htm
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O bezvize s GB recj mozjet odin raz za polgoda, ja licjno cjitaju pervij raz.
Dai silku, kogda ti poslednij raz cjital vesti o bezvize s GB, ili vsiotaki ja bil prav.
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а я не про безвиз с ВБ говорил, а о теме безвиз вообще.
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Aha, a statja o GB, ili ti tak paljcom v nebo tikajesj, a sjto jesli popoidjosj.
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Bivsjije koloniji, i briti tuda jedut svobodno, podozjdi, no paki nee, oni nemogut tak svobodno tuda jehatj.
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У них английский - второй родной. Так исторически сложилось.
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Podozjdi, ne vtoroi rodnoi (za eto mozjno otgresti za oskorblenije semji) a vtoroi ili pervij gosudarstvenij.
Eto kak odin kacap hotel nam dokazatj, sjto on na odnu/tretj nemec, nu tak imu mi i objesnili - izvini, eto izvrasjcjenstvom podpahivajet, vedj v etom voprose inacje odna tretj nekak ne polucjajetsa.
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Не сравнивай Британское Содружество наций и остальные страны.
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А кто-нибудь разве готов? Все боятся нелегальных гастрабайтеров.
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Не гони на гастеров, из их детей, потом, мэры Лондона получаются!
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Я не гоню, европейцы гонят. Поэтому даже туристический безвиз не дают.
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Nu u Great Britain svoji zakoni, oni i v sjengen ne vhodjat, no jesli briti zahocjet jehatj v Ukrainu, i ja uveren, oni eto zahocjet, to ihneje praviteljstvo poidjot s prosboi k Ukraine o uprosjcjenije vizovova rezjima - tak Ono u nih so vsemi stranami Europi, nu ja dumal, Svobodnoi Europi, Belarus tut ne v tom cjisle a kacapija ne Europa, hotja geograficjeski malenkaja cjastj jestj.
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А никто и не будет готов ,пока у власти в Украине сплошь коррумпированное ворьё ....
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Мусульманское большинство англичан против...
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А мне нравилось получение визы в Британии. Прилетаешь, заполняешь бумажку, в течение минут 5-6, подходишь к офицеру иммиграции, отвечаешь на 2-3 вопроса... и у тебя штамп с визой. Не то что шенген!
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Но это только в Киеве, правильно?
Как быть человеку из Львова, Харькова и т.д. - лишняя поездка в Киев, правильно?
Почему бы им не выдавать визы в аэропортах по прилёту, как некоторые страны, если это так быстро и непринуждённо?
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Нет!!! Я вылетал из Одессы, через Стамбул, на Лондон. В Лондоне я проходил всю вышеописанную процедуру прямо в аэропорту.
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Что, серьёзно?
Можно лететь в Лондон без визы и на месте визу получить?
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Клянусь, я это проделывал трижды. Прилетая в самые разные аэропорты Британии. Однако, у вас должно быть основание. У меня такое основание было- посадка на судно. Мне открывали визу... я выходил... меня встречал агент, вез обычно в гостиницу, а на другой день я садился на судно.
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И кто вам подсказал такое?
И сколько виза обошлась?
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А если проблемы, то отправлять домой тем же рейсом?
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Шенген- оформление в Украине. А тут- виза по-прилету. Практически мгновенно.
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Jasno, nu da, eto mozjno objesnitj, Sjengenskaja po hlesjcje budet, tam celij spisok stran kuda mozjesj s nei jehatj i ne toljko EU no i EES
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Великобритания не готова пойти на упрощение визового режима для граждан Украины, - такой ответ есть основанием для введения виз для британцев.
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При введении виз Великобритании, очередь желающих въехать в Украину сократится вдвое т.е. до одного человека.
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cobalt_sinus ну да, они в основном в очереди за русвизой стоят
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Аналитики центра Chatham House провели опрос 2059 жителей туманного Альбиона. Жители Великобритании, как оказалось, совершенно не хотят посещать Северную Корею, Украину или Россию, зато в Австралию или Нидерланды путешествую с огромным удовольствием.
Также англичанам не нравятся Израиль и Иран, сообщило издание "Индепендент".
Опрос проходил онлайн с 6 августа по 12 августа прошлого года.

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Не посол,а пОслица,королева была в аФуе увидев её на приёме

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Там все дамы одевают вычурные капелюшки.
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Еще чего выдумай,у меня лишних деталей нет.
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Не была она ни в каком афуе. Она сама так ходит. Экстравагантный дресс-код. Трёхсотлетняя традиция.


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ще одна "українка" в українському МІСі. Висуванка Вальцмана, що й не дивно, я і Клімкінд із Зеркаль.
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Так англичане и не подписывали шенгенское соглашение. Так же как и единую валюту. Так что все естественно (тем более что они выходят из ЕС).
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И правильно делают. Где гарантии, что из лугандона тудой не попрут "нашиграждане" и "онижеждети"?
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В ФРГ беспрецедентное распространение фейковых новостей: "Такого размаха мы не видели ранее"

ВОТ и гибридная война началась в Германии...паРаша наступает, бабка Мсекель и со "Шрайбрехуном" сопли все жевали с путиным..
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ВНИМАНИЕ! Не сливайте перемещение войск США по нашей територии!!!
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Який безвіз??? Ви б пустили в свою квартиру сімейку, де папік злодій, мамця аферистка, а дітки жебраки???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВеликобритания не готова пойти на упрощение визового режима для граждан Украины, - посол Галибаренко
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