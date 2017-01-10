 Украина должна будет провести в 2017 году три реформы, предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС, - Зеркаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в интервью "Европейской правде".
"В Соглашении об ассоциации записаны ключевые точки, какие мы уже должны были пройти. Например, в техническом регулировании нам нужно начинать переговоры с ACAA. Мы должны выполнить 4-5 пунктов для того, чтобы открыть эти переговоры, и это действительно важное задание, если мы облегчим экспорт в ЕС промышленной продукции", - рассказала Е.Зеркаль.
"То же касается фитосанитарии: у нас слишком долго длится процедура создания контролирующего органа, его наполнения и тому подобное. Хотя нам самим надо было сделать это быстро, чтобы облегчить выход сельхозпродукции на рынок ЕС. Эти два направления плюс госзакупки - вот три ключевых момента, на которых нам надо сконцентрироваться в 2017 году", - подчеркнула замминистра.
При этом она высказала мнение, что в 2017 году должно начаться "движение относительно ACAA", а также быть завершено создание институции, "которая будет способствовать сближению наших систем с европейскими в сферах ветеринарии, санитарии, что, конечно, ускорит выход наших товаров на рынок ЕС".
Замминистра напомнила о проводившихся ранее трехсторонних переговорах с участием РФ, где также поднимались эти три направления. "Россияне концентрировались именно на этих направлениях: санитария-ветеринария, технические стандарты и регламенты. В Москве понимали: только мы меняем систему, для нас российский рынок становится неинтересным, поскольку открывается европейский", - отметила Е.Зеркаль.
Кроме этого, она выразила надежду, что в 2017 году Украина завершит подписание соглашения с ЕС об "открытом небе". "У нас есть основания для оптимизма. Сейчас Мариано Рахой (премьер Испании) обещал, что они будут придерживаться позиции об исключении малых аэропортов из соглашения, а это снимет проблему Гибралтара и откроет нам дальнейшее движение к "открытому небу", - добавила Е.Зеркаль, уточнив, что британская сторона уже дала на это свое согласие.
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И лозунг дебильный: либо российский рынок, либо европейский. Остальная часть планеты не для нас?
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В Україні московські тролі з ольгіно і українські зомбі у всьому звинувачують владу і особисто Порошенка.
А що зробив кожен із вас , який з таким завзяттям критикує владу , для того , щоби краще жилося нам всім ? Хто із вас , хоть однією гривнею допоміг нашій арміі ? Кругом зрада ? Мабуть вам тролі , щедро платять за такого роду провокації і відверту брехню для раша TV !
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Соглашение не ЕС не ратифицировано и требования выставлены ?
Самая главная реформа - разрушить "Диктатуру Олигархата" !
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