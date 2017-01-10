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 Украина должна будет провести в 2017 году три реформы, предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС, - Зеркаль

Украина должна будет провести в 2017 году три реформы, предусмотренные Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом: касающиеся процедуры госзакупок, создания фитосанитарной инспекции и действия Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в интервью "Европейской правде".

"В Соглашении об ассоциации записаны ключевые точки, какие мы уже должны были пройти. Например, в техническом регулировании нам нужно начинать переговоры с ACAA. Мы должны выполнить 4-5 пунктов для того, чтобы открыть эти переговоры, и это действительно важное задание, если мы облегчим экспорт в ЕС промышленной продукции", - рассказала Е.Зеркаль.

"То же касается фитосанитарии: у нас слишком долго длится процедура создания контролирующего органа, его наполнения и тому подобное. Хотя нам самим надо было сделать это быстро, чтобы облегчить выход сельхозпродукции на рынок ЕС. Эти два направления плюс госзакупки - вот три ключевых момента, на которых нам надо сконцентрироваться в 2017 году", - подчеркнула замминистра.

При этом она высказала мнение, что в 2017 году должно начаться "движение относительно ACAA", а также быть завершено создание институции, "которая будет способствовать сближению наших систем с европейскими в сферах ветеринарии, санитарии, что, конечно, ускорит выход наших товаров на рынок ЕС".

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Замминистра напомнила о проводившихся ранее трехсторонних переговорах с участием РФ, где также поднимались эти три направления. "Россияне концентрировались именно на этих направлениях: санитария-ветеринария, технические стандарты и регламенты. В Москве понимали: только мы меняем систему, для нас российский рынок становится неинтересным, поскольку открывается европейский", - отметила Е.Зеркаль.

Кроме этого, она выразила надежду, что в 2017 году Украина завершит подписание соглашения с ЕС об "открытом небе". "У нас есть основания для оптимизма. Сейчас Мариано Рахой (премьер Испании) обещал, что они будут придерживаться позиции об исключении малых аэропортов из соглашения, а это снимет проблему Гибралтара и откроет нам дальнейшее движение к "открытому небу", - добавила Е.Зеркаль, уточнив, что британская сторона уже дала на это свое согласие.
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Судя по темпам трех пршедших лет..Никаких реформ не будет.
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почему не будет, уже имеем инфляцию 93%, 3-х разовую девальвацию гривны, в 7 раз увеличилась стоимость отопления, предпринимателей зажали, также имеем целую свору чиновников, которые не стесняются декларировать десятки миллиардов налом на руках и им за это не наступает никаких последствий, то ли еще будет
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кем судя?
тобой?
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это и есть настоящие реформы...потому что быстро и тяп-ляп к реформам не относится
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Как раз в этом случае - постараются. Ведь речь идёт о создании очередных регуляторно-коррупционных схем.
И лозунг дебильный: либо российский рынок, либо европейский. Остальная часть планеты не для нас?
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Який може бути будівельник з троля, котрого постійно чмирять на форумі Цензора?
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Ну так необов'язково будувати в реальності , можна ж уявно , ну як база на Місяці , чи 69 річна війна з НАТО .
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Міст будує ..........есть другие заробитчане для этого
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а ЕС это соглашение подписало? ))) че там у Нидерландов? тянут кота за бубенцы но мы обязаны?
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У вас , это где на россии?
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Чтобы проводить реформы, люди должны окружить ВР и не выпускать ни одного депутата пока реформы не будут приняты.
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так не в європі справа і не асоціації, це речі добрі, а от рішення влади останнім часом не добрі.
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О кацап залез - назови страну, которая хорошо живет под внешним управлением россии?
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Подбери сопли гебня и не скули , ты же бывший русский , гордо лепи петуха .
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Кацап Майдан с большой буквы пишет,уже выдрессирован... )))
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а у них ваще большие буквы-это фетиш...барин научил.
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пускай проведут реформу после которой чиновник взявший взятку на видеокамеру, типа мосейчука, будет сидеть в тюрьме.
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Мосейчук не чиновник , а приближённый был к продвижению законов
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а шо не так с мосейчуком?вроде ж посидел...к тому же в раду его не назначали-а лохторат выбрал
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лохторат выбрал до содеянного преступления... и сколько он там посидел, где приговор?
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так он и до того сидел,шо не так?может скажешь майданил?
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так блін справді, бо я аграрій початківець і в разі неврожаю буду у страшній халепі, бо винен буду державі платити з нічого!
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Що означає аграрій початківець , що вирощуеш ?
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Які , вони що назви не мають , кажи конкретно , в нас пів області це робить , може щось підкажу .
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Фігасе , а збут куда маєш робити ? Чого не полуницю з малиною ? Яка область , води багато є ? Який грунт ?
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А порічки нащо , вони не користуються дуже великим попитом .
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Ну в нас так кажуть , на червоні і чорні порічки , на білі позички , він мав би знати .
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бо в рашке свои приоритеты...голубика,ползуника
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у мене є просто можливість розмножувати те що вже мали батьки, щось докупив з маточників, це найпростіший шлях на зараз (був), полуниця теж буде між молодими кущами допоки не підростуть. Збут на харківських ринках, та району потім видно буде, можливо експорт. грунт лучний дерново піщаний вологий біля сумської обл .
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На росію треба тікати від страху , там вилікуюють !
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Когда уже народ заставит этих швалей в ВР работать? Окружить ВР и пока не примут важные для Украины законы не выпускать депутатов, а те кто не захочет голосовать может покидать ВР только написав заявление об отставке и сложив мандат - эффективность таких методов будет 100%
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Не кизди задают , иди почитай программу едроссов от 2004 года и не указывай нам как жить .
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Зараз ти кацап перетворишся в банальний безіменний хрестик..
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При слове "Рехформы",раньше становилось смешно а теперь становится страшно ....
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Як там в Миколаєві , ватан , страшно жити ?
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Создадут министерство фитосанитарной инспекции , комитеты и комиссии , объявят конкурс на руководящие посты , назначат госсекретаря по этим трем реформам., ах да- зарплаты им. ну все как положено
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Є такі люди, які вважають, що хтось винен, а не вони. Наприклад, в рассеі під'їзди обіссяні тому, що їх обісцяв Обама.
В Україні московські тролі з ольгіно і українські зомбі у всьому звинувачують владу і особисто Порошенка.

А що зробив кожен із вас , який з таким завзяттям критикує владу , для того , щоби краще жилося нам всім ? Хто із вас , хоть однією гривнею допоміг нашій арміі ? Кругом зрада ? Мабуть вам тролі , щедро платять за такого роду провокації і відверту брехню для раша TV !
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Не перебільшуй , тут мабуть більшість перераховувала кошти для ЗСУ .
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Так и просится на язык бессмертное: "Шо?! Опять?!" Примерно месяц назад на "Цензоре" же клялись и божились, что все выполнено. И?! То ли кто-то врет, то ли одно из двух.
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предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС

Соглашение не ЕС не ратифицировано и требования выставлены ?
Самая главная реформа - разрушить "Диктатуру Олигархата" !
.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина должна будет провести в 2017 году три реформы, предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС, - Зеркаль
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