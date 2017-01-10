""Иду на допрос в прокуратуру в отношении печально известного инцидента", - Пашинский"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Пашинский подчеркнул: "Сегодня на 11.00 иду на допрос в прокуратуру в отношении печально известного инцидента, который произошел перед Новым годом. Хочу сказать следующее:
Я, как никто другой, заинтересован в объективном и публичном расследовании этой ситуации. Только объективное расследование, проведение следственных экспериментов и экспертиз смогут развеять ложь, которую вбрасывает в информационное пространство из-за "поребрика" всякая нечисть и которую, к сожалению, "полезные идиоты" с большим энтузиазмом распространяют у нас".
Он продолжил: "Друзья спрашивают, поступил бы я так же, если бы эта ситуация повторилась, учитывая то количество грязи, которая вылилась на меня за последнюю неделю?
Скажу так. Ежегодно в Украине происходят сотни убийств, тысячи случаев нанесения тяжелых телесных повреждений, 80 % из них - в состоянии алкогольного опьянения. Но это еще не все. 2/3 этих преступлений совершается не с целью грабежа или мести, они являются исключительно хулиганством. Ежегодно тысячи людей страдают от пьяных хулиганов. И если хотя бы 5% таких "химикусов" будут знать, что на попытку насилия они могут получить адекватный ответ, и это их остановит, а я верю, что так и будет, то я сделал все правильно. Не как народный депутат, а как гражданин, мужчина и отец своих детей".
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, пострадавший в дорожном инциденте мужчина утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.
Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм.
"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
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Иди, иди...
ПОТОМ "КЛИЗМУ" СДЕЛАЮТ И "ОТПУСТЯТ"...
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Так в тому-то й проблема, що вони не можуть отримати адекватну відповідь, бо нормальні законослухняні громадяни не мають права носити зброю.
Якщо Пашинський такий розумний, то хай підтримає законопроект про оббіг нарізної короткоствольної зброї.
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Тут швидше за все напад.
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пашинского напоить и дать ему бутылку бросить, а химикусу дать пистолет пострелять.
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https://www.youtube.com/watch?v=kl6RUgAMaiA&hd=1
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