EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  2640  45
Все про:допрос (1012) Пашинский (457)

 "Иду на допрос в прокуратуру в отношении печально известного инцидента", - Пашинский

Народный депутат Украины Сергей Пашинский заявил, что сегодня в 11.00 идет на допрос в прокуратуру по факту происшедшего с ним дорожного инцидента со стрельбой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Пашинский подчеркнул: "Сегодня на 11.00 иду на допрос в прокуратуру в отношении печально известного инцидента, который произошел перед Новым годом. Хочу сказать следующее:

Я, как никто другой, заинтересован в объективном и публичном расследовании этой ситуации. Только объективное расследование, проведение следственных экспериментов и экспертиз смогут развеять ложь, которую вбрасывает в информационное пространство из-за "поребрика" всякая нечисть и которую, к сожалению, "полезные идиоты" с большим энтузиазмом распространяют у нас".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Водитель маршрутки фигурирует в деле Пашинского как свидетель, а не обвиняемый, - прокуратура

Он продолжил: "Друзья спрашивают, поступил бы я так же, если бы эта ситуация повторилась, учитывая то количество грязи, которая вылилась на меня за последнюю неделю?

Скажу так. Ежегодно в Украине происходят сотни убийств, тысячи случаев нанесения тяжелых телесных повреждений, 80 % из них - в состоянии алкогольного опьянения. Но это еще не все. 2/3 этих преступлений совершается не с целью грабежа или мести, они являются исключительно хулиганством. Ежегодно тысячи людей страдают от пьяных хулиганов. И если хотя бы 5% таких "химикусов" будут знать, что на попытку насилия они могут получить адекватный ответ, и это их остановит, а я верю, что так и будет, то я сделал все правильно. Не как народный депутат, а как гражданин, мужчина и отец своих детей".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура допросила Химикуса, который участвовал в конфликте с Пашинским, - адвокат

Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, пострадавший в дорожном инциденте мужчина утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм.

"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
""Иду на допрос в прокуратуру в отношении печально известного инцидента", - Пашинский"
Иди, иди...
ПОТОМ "КЛИЗМУ" СДЕЛАЮТ И "ОТПУСТЯТ"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
печально известный инцидент пошел на допрос?ну,надеюсь хоть владеть оружием запретят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А когда на допрос по поводу винтовки в багажнике на майдане?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если посмотреть трезвым глаом на этого дурака )) Смысл было этому идиоту устраивать эту канитель ? Ради чего ? Какой цели ? Уже не молодой и плешивый.Реальный придурок.Еще и законы нам пишет....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ни в этом случае, оно очень жизнь любит, с пистолетом. Хотя, мыло может и пригодится...
 показать весь комментарий
Ответить
 
И если хотя бы 5% таких "химикусов" будут знать, что на попытку насилия они могут получить адекватный ответ, и это их остановит, а я верю, что так и будет, то я сделал все правильно. Не как народный депутат, а как гражданин, муж и отец своих детей".

Так в тому-то й проблема, що вони не можуть отримати адекватну відповідь, бо нормальні законослухняні громадяни не мають права носити зброю.

Якщо Пашинський такий розумний, то хай підтримає законопроект про оббіг нарізної короткоствольної зброї.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скажу так тут 100% превышение самообороны!! Что поделать такие у нас законы!! слишком сильно власть боится народа и слишком жесткие законы на применение оружия поэтому как говорится что понаписали господа депутаты теперь и жрите!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну я так сказать отталкивался от версии Пашинского!! т.е. даже если принять его версию за правду все равно ему срок светит - это если по закону!! а если по беспределу то подумаешь ПАН прострелил ногу ХОЛОПУ тех холопов что собак нерезаных а ПАНОВ надо беречь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как надоел уже этот шатун и поребрик.Сами накосячат,а виноват поребрик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не раскачивай раскачку и не шатай шатунку !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хоть охрану в этот раз возьми..., вдруг по дороге ещё одна машина без габаритов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
выпьет с юГиком "чаю" и по домам. торжество правосудия пгокугатуга обеспечит позже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как же снятие неприкосновенности...югик по новинскому рассказывал что по депутату нельзя вести никаких следственных действий до снятия неприкосноенности...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Судя по фото репа Пашинского не пострадала, поэтому возникает вопрос, а была ли бутылка? Удар бутылкой по голове вырубил бы плешивого сразу. Можно провести следственный эксперимент - нанести удар бутылкой по репе Пашинского и посмотреть, как он сможет достать ствол и произвести выстрел в воздух, а потом по нападавшему.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И трижды повторить следственный эксперимент различными типами бутылок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А шо прокуратура = прачечная, которая отбелит не хуже чем "ваниш" . Вот если бы в плешивого стреляли, то было бы покушение на неприкосновенного. А так.... .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чи були якісь заяви НФ , Арсенія Петровича або пана Бурбака відносно цього прикрого інциденту?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таварісч Гєращєнко (тот , шо савєтнік Авакова) павєдал , шо по їво мнєнію , Пашинскій дєйствовал строго в целях самаабарони ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я тоже муж и отец, и тоже хочу пистолет, и тоже хочу отстреливать каждого пьяного, пославшего меня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это уникальный мерзавец,просто поразительно,как можно быть такой мразью ,слышь Пашинский ты давно должен висеть на ближайшем фонаре а не ходить,где-бы то ни было ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я готов это сделать. Только пусть выдадут мне красную робу, а в своём не буду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
справедливости ради.
пашинского напоить и дать ему бутылку бросить, а химикусу дать пистолет пострелять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
" отношении печально известного инцидента" - почему печального? Порадовало и взбодрило. Да и все кого знаю, отзываются с удовлетворением. Сожалеют разве что о ничтожно малом количестве контактов "бутылка - кумпол", и о зазря пострадавшем владельце самой бутылки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К дому Пашинского люди несут пустые бутылки.



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тепер на прохання підштовхнути авто, найчастіше питання буде: а бронік є?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Иду на допрос в прокуратуру в отношении печально известного инцидента", - Пашинский
 Облако тегов
Brexit Антитеррористическая операция армия РФ боевик Великобритания военнослужащие выборы ГСЧС Донбасс Донецкая область задержание киберпреступление Киев Крым МИД Нацполиция непогода обстрел оккупация погода пограничники Россия санкции СБУ снегопад суд США теракт хакер Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти