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 Политика Украины
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Все про:выборы (21379) МИД (3758) Франция (1717) безвизовый режим (942) Евросоюз (11430) Зеркаль (30)

 Решение о безвизовом режиме с ЕС, скорее всего, вступит в силу после выборов во Франции, - Зеркаль

Решение о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС будет принято до выборов во Франции, но вступит в силу - после.

Как информирует Цензор.НЕТ, о б этом в интервью "Европейской правде " сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

"Наш таймлайн, по которому мы сейчас движемся к безвизовому режиму (по крайней мере, как я его вижу), говорит о том, что окончательное решение о безвизе будет принято до выборов во Франции, но оно вступит в силу, скорее всего, не раньше этих выборов", - сообщила она.

Отвечая на вопрос журналиста, можно ли рассчитывать на то, что летом граждане Украины смогут ездить в ЕС с биометрическими паспортами, Зеркаль ответила: "Мы будем делать все, чтобы это было. И это для нас это действительно вопрос чести. От этого решения зависит, сможем ли мы выполнить свои обязательства в будущем. Это вопрос того, насколько эффективно мы можем сейчас взаимодействовать и доверять ЕС, учитывая что Евросоюз - это не только европейские институты, это также несколько столиц, которые очень сильно влияют на процессы принятия решений".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Вопрос безвизового режима для украинцев не снят с повестки дня ЕС - он отложен, - Парубий. ВИДЕО

Напомним, в текущем году во Франции состоятся президентские выборы.

Как сообщалось, решение о дате введения безвизового режима с Европейским Союзом для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Европейского Совета и Европарламента.

15 декабря Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.


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Каждый крендель должон вякать про безвиз. Это уже не смешно.
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Глубоко фиолетово . Будет так будет , нет так нет ...
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Решение о безвизовом режиме с ЕС, скорее всего, вступит в силу после выборов во Франции, - или никогда, Зеркаль.
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"А может бить ворона, бла-бла, а может бить собака ,бла-бла ..." ))))
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Парашенко обещал прошлой осенью.Президет якобы. То по логике,что может наплести какая-то зеркаль ? )
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Та задовбала вже ця жуйка для лохтарату!!! Економікой займайтесь, хрякі декларовані ))))
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Они занимаются в поте лица. Только вот никто не говорил, что цель этой "экономики" - благосостояние рядового холопа.
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Это вопрос чести Порошенко. Которой у него нет. Коррупционеру безвиз не дадут.
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Как раз для него и членов его семьи проблем с пересечением границ нет. Так же как нет их и для любого украинского депутата, судьи и т.д. И всем в Европе глубоко плевать, честно ли заработаны деньги, которые у них потратятся. Они следят за тем, чтобы нищий сброд к ним не ехал.
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Вступит так вступит, зачем попкой тарахтеть...
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Лохтарату постійно потрібна жуйка,щоб не мукав,не заважав красти,тобто працювати і рехвормувати ))))
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Лохторату зачем? Выборы не скоро, а вот кремлю нааада...
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Головна загроза для будь якої влади це її власний народ)))))
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А вместе жить не пробовали, строить и двигаться вперед? Как те же немцы, поляки, и прочие...
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Українці повсякчас намогаються,але нажаль ,безрезультатно ))))
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безвизовый режим с ЕС для украинцев имеет не столько практическое, сколько пропагандистское значение
для Пороха это будет свидетельством его "верности идеалам Майдана"
для путлера это будет пропагандистским поражением перед российским стадом
отсюда и муссирование .этой темы как кремлетроллями, так и отечественными любителями махания языком
главное для страны сейчас - это встроиться в европейскую экономику и всемерно развивать экспорт в страны Евросоюза, а также форсировать совместные с европейцами проекты, особенно в области машиностроения
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После выборов точно не вступит. Ле Пен в Украину въезд запрещен, она припомнит
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То не беда , зато ей на Пидорашку можно ... Там её быстро научат блины с лопаты жрать и петухов из говна лепить ... А может даже Кадырка квартирку в центре Грозного подгонит ...
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Забыл про медведей и баллалайку. На здоровье!
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Накуя украинцам безвиз? Европе не нужны бабки украинских туристов, не нужны квалифицированные специалисты... Им ближе черножопые беженцы, сидящие на социале, трахающие их жен и дочерей, взрывающие, давящие сытых европейских бюргеров. Я принципиально два года не езжу в Европу на отдых...
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У кого есть деньги на туризм - найдутся и на визу.
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У меня есть деньги на туризм. Но ехать за визой в Киев или Одессу, терять там время, для того, чтобы потом толстозадым бюргерам отвезти свои бабки? Есть места, где виза не нужна или оплачивается в аэропорту прибытия.
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Решение о безвизовом режиме с ЕС, скорее всего, вступит в силу после выборов во Франции



А я говорю, что не вступит после выборов во Франции. Посмотрим кто из нас окажется демагогом. А, Зеркаль?
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це все тому, що в МІСі сидять не "петренко" з "матвіенко", а Клімкінд с Зеркаль. Какати їм на українців....
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пока ЕС не очистится от нахлынувших беженцев, о безвизе нечего и мечтать, не говоря уже о том, что Украина в зависшем состоянии войны
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Ага. Выберут Ле Пен и она сразу безвиз откроет. Опять вперед паровоза бегут.
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За такие тупые выводы сразу гнать надо в шею с работы.
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"И это для нас это действительно вопрос честиИсточник: http://censor.net.ua/n422663" ИМХО, вопроса нет - по причине отсутствия чести.
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14.11.XXXX 16:04 Порошенко о безвизе для Украины до 24 ноября.

Источник: http://biz.censor.net.ua/n3015224
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Не берите пример с Порошенко, не вангуйте насчёт дат. Многие события могут повлиять на окончательное решение о безвизе. Украина не может повлиять на ход процесса. Уже сделали или не сделали всё, что могли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение о безвизовом режиме с ЕС, скорее всего, вступит в силу после выборов во Франции, - Зеркаль
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