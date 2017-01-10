 Решение о безвизовом режиме с ЕС, скорее всего, вступит в силу после выборов во Франции, - Зеркаль

Как информирует Цензор.НЕТ, о б этом в интервью "Европейской правде " сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
"Наш таймлайн, по которому мы сейчас движемся к безвизовому режиму (по крайней мере, как я его вижу), говорит о том, что окончательное решение о безвизе будет принято до выборов во Франции, но оно вступит в силу, скорее всего, не раньше этих выборов", - сообщила она.
Отвечая на вопрос журналиста, можно ли рассчитывать на то, что летом граждане Украины смогут ездить в ЕС с биометрическими паспортами, Зеркаль ответила: "Мы будем делать все, чтобы это было. И это для нас это действительно вопрос чести. От этого решения зависит, сможем ли мы выполнить свои обязательства в будущем. Это вопрос того, насколько эффективно мы можем сейчас взаимодействовать и доверять ЕС, учитывая что Евросоюз - это не только европейские институты, это также несколько столиц, которые очень сильно влияют на процессы принятия решений".
Напомним, в текущем году во Франции состоятся президентские выборы.
Как сообщалось, решение о дате введения безвизового режима с Европейским Союзом для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Европейского Совета и Европарламента.
15 декабря Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.
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для Пороха это будет свидетельством его "верности идеалам Майдана"
для путлера это будет пропагандистским поражением перед российским стадом
отсюда и муссирование .этой темы как кремлетроллями, так и отечественными любителями махания языком
главное для страны сейчас - это встроиться в европейскую экономику и всемерно развивать экспорт в страны Евросоюза, а также форсировать совместные с европейцами проекты, особенно в области машиностроения
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А я говорю, что не вступит после выборов во Франции. Посмотрим кто из нас окажется демагогом. А, Зеркаль?
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Источник: http://biz.censor.net.ua/n3015224
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