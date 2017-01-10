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 Террористы из "ДНР" сообщили об "осуждении на 11 лет за шпионаж" гражданина Украины

В террористической "ДНР" сообщили о вынесении приговора "судом" для украинца, обвиняемого в "шпионаже".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на 112. Украина, об этом говорится на сайтах боевиков.

В сообщении сказано, что задержанный в феврале 2015 года гражданин Украины Олег Чулга был признан виновным в "шпионаже" и приговорен к 11 годам лишения свободы.

Боевики отмечают, что украинец поддерживал их в Славянске во время оккупации города в 2014 году, а затем якобы был "завербован СБУ". Его обвиняют в "передаче информации" о передвижении военной техники, дислокации военных подразделений боевиков, а также другой информации.

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шпионаж днр







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На очереди мясо и молоко. А в общем, жизнь прекрасна. Уровень удовлетворения от жизни у россиян высок, а главное рейтинг Путина зашкаливает!
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Ну,вот. Доатошились. Террористы украинцам реальные сроки шьют. Вы или войну заканчивайте.Или людям головы не морочьте. В какой стране такое от террористов терпят ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы из "ДНР" сообщили об "осуждении на 11 лет за шпионаж" гражданина Украины
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