 Террористы из "ДНР" сообщили об "осуждении на 11 лет за шпионаж" гражданина Украины

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на 112. Украина, об этом говорится на сайтах боевиков.
В сообщении сказано, что задержанный в феврале 2015 года гражданин Украины Олег Чулга был признан виновным в "шпионаже" и приговорен к 11 годам лишения свободы.
Боевики отмечают, что украинец поддерживал их в Славянске во время оккупации города в 2014 году, а затем якобы был "завербован СБУ". Его обвиняют в "передаче информации" о передвижении военной техники, дислокации военных подразделений боевиков, а также другой информации.
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https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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