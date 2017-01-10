 Российский дипломат Маланин умер в Афинах

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", дипломаты заявили, что смерть наступила по естественным причинам. По их словам, к такому выводу пришли медицинские эксперты.
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https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Як це? пішов покакати і вмер на унітазі?
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Хотя есть страны, где самосуд является частью местных традиций, в целом в мире это признак неработающих органов правопорядка. Если полиция отпустит насильника пять раз кряду, на шестой раз его отдадут копам уже кастрированным. Если отдадут.
Еще раз. Самосуд - следствие неработающих органов правопорядка.
Так вот, убитый российский посол - следствие чего-то похожего, только на мировом уровне.
Люди понимают, что убийцы должны быть наказаны. Но Совет Безопасности ООН, который должен стать чем-то вроде органов правосудия на мировом уровне, парализован этим же убийцей. Это чем-то сродни тому, как убийцей оказался сам судья, и сам же признал себя невиновным.
Отдельные маленькие люди мало что могут изменить на уровне Совета Безопасности ООН. Но они могут устраивать самосуд. Они не смогут дотянуться до "детей посыпают пылью" Чуркина. Но они смогут дотянуться до ближайшего россиянина. Или того, кто с этими россиянами сотрудничает.
Об убитом российском после
Вот есть некоторые детали, которые трогают меня за живое. Я смотрел на эти потертые подошвы туфель, и мне стало жалко этого человека. В голову полезли другие случаи, когда я испытывал нечто подобное.
***
Тело украинского солдата в луже крови. Я уже видел столько крови, когда при мне резали корову. Чья-то рука, вероятно - Мильчакова - держит отрезанное ухо этого солдата. Я задумываюсь о том, что, вот, у солдата есть друзья, может жена, мать, отец. Для них это невосполнимая потеря. И вот фото, где россиянин держит ухо их сына.
***
Украинские пленные со связанными руками, в советском "дубке". У некоторых "дубок" пропитался кровью. У многих на лице следы побоев. Видео идет и неизвестный человек, то ли россиянин, то ли пророссийских взглядов, начинает расстреливать пленных.
***
Блог россиянина, называющего себя ополченцем. Он пишет, как ржачно, когда хохлы умоляют не убивать, говорят "у меня матка". В комментариях полно радостной ваты.
***
Российская кореспондентка позирует на фоне стреляющих градов. Пригибается от шума, смеется.
***
Блог россиянина-артиллериста. Фотография на фоне пушек. Подпись «Всю ночь долбили по Украине».
***
Тело украинского депутата Рыбака, который решил защитить украинский флаг, и которого увезли в неизвестном направлении "мирные шахтеры". Тело нашли возле реки со вспоротым животом.
***
Фотографии с Донбасса. Не помню город. На фото такая же хрущевка, как и у нас. В том месте, где по планировке наша квартира, в стене дыра. Видно недорогую мебель из ДСП, выброшенные взрывом вещи - стол, скатерть, вазу. Какая-то украинская семья, может даже русскоязычная, жила там. Скопили на мебель, из своих скромных доходов украшали квартиру. Сейчас в стене дыра от российского снаряда.
***
Желтый автобус на блокпосте под Волновахой. Стекол нет, занавески шевелятся на ветру. Бока в дырках - это осколки от российского реактивного снаряда от града. Другие фотографии - пол залит кровью, трупы людей на тех местах, где они сидели. Лиц не видно.
***
Мариуполь. Фото после прилета реактивных снарядов российского града. Чье-то прикрытое белым полиэтиленом тело. Из-под непрозрачного полиэтилена растекается кровь. Рядом лежит стариковская палочка, обычная такая. Моя бабушка с такой же ходила.
***
Я могу продолжать этот список еще долго. Пора заканчивать, мне на работу. Уже после первого воспоминания туфли российского посла меня не трогают. Это пособник убийц. В то время, как российско-асадовские войска убивали в Алеппо женщин, детей и стариков, он готовил речь к выставке, призванной как-то ослабить имиджевые потери России от резни в Алеппо. Готовил речь, обсуждал списки приглашенных политиков и журналистов, утверждал расходы на освещение в СМИ.
Эти туфли с потертыми подошвами, они стоят дороже, чем пожитки украинской семьи, выброшенные из хрущевки взрывом. Может даже дороже самой квартиры. Думаю, я еще не раз увижу что-то подобное.
Не обязательно на после.
Это может быть журналист Раши тудей, застреленный неизвестным во Франции. Вот он лежит на полу своего подъезда, голова укрыта курткой, из-под куртки растекается кровь. Алая, как у украинского солдата, которому отрезал ухо предположительно Мильчаков. Камера показывает крупным планом руку. На тыльной стороне типичные царапины кошатника. По полу рассыпался кошачий корм из порванного бумажного пакета.
Это может быть эстрадный исполнитель, приехавший отдохнуть в Майями. Или майор в отставке, которого вальнули, чтоб не разболтал лишнего о том, в чем участвовал. Побывавшей на Донбассе отпускник, отравившийся боярышником. Учительница, вбрасывавшая бюллетени за Путина. Там каждый раз будет какая-то деталь, пробуждающая человечность. Старое советское кресло на американской вилле эстрадного исполнителя, один в один как у моего дяди стояло, даже цвет совпал. Сервант с фотографиями внуков в квартире майора, как у моих бабушки с дедушкой. Эмалированая кружка с синей ручкой у отпускника, как у моей бабушки на даче.
Каждый раз, увидев такую деталь, я буду говорить себе: «бедненький». А потом будут вспоминаться картины Донбасса. Дома, разрушенные россиянами. Люди, замученные и убитые россиянами. Детские трупы из разбомбленной россиянами школы. Резню в Алеппо. И эмалированная кружка уже не будет меня волновать.
Я вздохну и напишу сюда:
- Земля тебе стекловатой, тварь.
Источник: http://novich-ok.livejournal.com/
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