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Все про:история (1220) памятник (1988) Польша (3552) вандализм (309) Пекло (21)

 Польша готовит ноту Украине из-за разрушенного вандалами памятника на Львовщине, - посол Пекло

Польша собирается направить ноту Министерству иностранных дел Украины из-за инцидента с памятником погибшим полякам во Львовской области, разрушение которого зафиксировано на обнародованном видео.

Об этом сообщил посол Польши в Украине Ян Пекло, пишет Gazeta Wyborcza, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Мы знаем об этом. Утром консул пойдет туда, и будет отправлена нота министру иностранных дел Украины", - сказал Ян Пекло.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Памятник погибшим от рук гитлеровцев полякам осквернен вандалами на Львовщине. ВИДЕО

Напомним, неизвестные вандалы повредили памятник убитым полякам, которые погибли от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута-Пеняцкая Бродовского района на Львовщине. Украинский историк, председатель Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович считает уничтожение памятника в Гуте-Пеняцкой провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений, выгодной третьей стороне.




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циничные бандеры! украинская оккупация - временна!
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Не відповідайте тролю. Ви звернули увагу на його навіть не маргінальний, а імбецильний нік?
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История с пропавшими бойцами АТО принимает неожиданные обороты: в штабе АТО готовят резонансное заявление.
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Не мешайте СБУ экономить камеры наблюдения!
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чето в Германии памятник Бандере уже раз 3 или 4-ый вандалят и богатые немцы по сей день не сподобились на камеры наблюдения.
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Ну так Бандера не за Германию боролся, как бы там россияне не врали.
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а какое это имеет отношение к камерам наблюдения?
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Погуглите, сколько памятников украинцам было разрушено в Польше... - и где ноты украинского МИД?
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Поляки вже неодноразово руйнували і паплюжили українські могили ,топтали українські національні і державні символи ,вигукували антиукраїнські гасла ,тому хай затулять свої пельки і шукають злочинці серед своїх прихильників Путіна і "польского Львува".
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Пусть ноту отправляют сразу в Москву , за одно пусть напомнят за Леха Качинского .
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А третья сторона провоцирует и радуется как мы друг друга нотами забрасываем...
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Надо найти козлов которые памятники рушат умершим!!!!Кем бы они не были- это умершие!И только козлы могут разрушать могилы!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПольша готовит ноту Украине из-за разрушенного вандалами памятника на Львовщине, - посол Пекло
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