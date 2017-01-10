 Польша готовит ноту Украине из-за разрушенного вандалами памятника на Львовщине, - посол Пекло

Об этом сообщил посол Польши в Украине Ян Пекло, пишет Gazeta Wyborcza, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
"Мы знаем об этом. Утром консул пойдет туда, и будет отправлена нота министру иностранных дел Украины", - сказал Ян Пекло.
Напомним, неизвестные вандалы повредили памятник убитым полякам, которые погибли от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута-Пеняцкая Бродовского района на Львовщине. Украинский историк, председатель Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович считает уничтожение памятника в Гуте-Пеняцкой провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений, выгодной третьей стороне.
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