 В Конгрессе США предлагают расследовать кибератаки России по образцу терактов 11 сентября

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.com.
Авторы инициативы предложили принять "Закон о защите нашей демократии", позволяющий создать комиссию, состоящую из 12 представителей Республиканской и Демократической партий. При этом члены этого независимого органа не должны состоять в Конгрессе.
Сенатор-республиканец Джон Маккейн, а также сенаторы-демократы Бен Кардин и Роберт Менендес заявили, что внесут в Конгресс проект "всеобъемлющих" санкций в отношении России из-за ее попыток повлиять на выборы в США 2016 года.
Ранее сообщалось, что с предложением ввести новые антироссийские санкции выступили Джон Маккейн и его соратник по партии сенатор Линдси Грэм. Отмечалось, что новые санкции будут касаться финансового и энергетического секторов российской экономики.
Напомним, Соединенные Штаты 29 декабря прошлого года в связи с кибератаками, приписываемыми России, объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
Незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США американская разведка опубликовала 6 января. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.
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бенладе нпутин терорист №1!
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Он легко может получить импичмент за заигрывание с пуйломм и манипуляции.
Президентом автоматически становится Майк Пенс - нормальный республиканец.
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На вопросы отвечает кандидат психологических наук, руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья, ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова:
Какова функция агрессии?
Это один из эффективных способов защитить свое «я», свои границы. [...] Когда у человека высокая температура, его все раздражает, но не потому, что все вокруг плохое, а потому что плохо ему самому. Агрессия в этом смысле как градусник: температура есть, а что за болезнь - непонятно. Если человек агрессивен, нужно выяснять, что с ним не в порядке. Агрессия - показатель неблагополучия. [...] Один из индикаторов уровня агрессии и благополучия страны в целом - количество корыстных убийств и самоубийств. Например, в 1967-1969 годах этот показатель у нас резко упал, в 1990-е вырос вдвое, а сейчас вновь снижается. Однако надо учитывать, что общество реагирует на меняющуюся ситуацию с некоторой задержкой. Так что спад убийств в конце 1960-х - это реакция на социальный оптимизм начала шестидесятых, а нынешняя ситуация - следствие стабильных 2000-х.
Можно ли сказать, что агрессия - оружие слабого?
[...] Как показало одно из наших исследований, в межнациональном конфликте наиболее агрессивно ведут себя люди, низко оценивающие свою нацию. Эпиграфом к этому исследованию могут стать слова Гилберта Кита Честертона: «Все хорошие люди - интернационалисты, все плохие - космополиты, поэтому каждый должен быть националистом». Националист (без шовинизма!) - это патриот, он высоко оценивает свою нацию, уверен в себе, терпим, толерантен и, следовательно, может вступать с представителями других культур в хорошие отношения. Напротив, тот, кто не уверен в себе и невысоко ставит свою культуру, обычно агрессивен по отношению к сильнейшим. Скажем, те, кто не считает американцев лучше себя, относятся к ним спокойно, кто считает (пусть и не признается в этом), постоянно на них нападает, хотя бы на словах. С помощью агрессии люди и нации с заниженной самооценкой заявляют: «мы ничуть не хуже». Так ведет себя, например, ИГИЛ. Мы тоже с готовностью подхватываем спускаемый сверху образ Америки как врага, потому что не можем осознать, кто мы: у нас плохо с самооценкой.
Мы подхватываем образы и других врагов. По ощущениям многих людей, уровень агрессии в России вырос в связи с событиями на Украине.
Кажется, Камю сказал: люди, которые голосуют за коммунистов в Париже, не так любят жителей Москвы, как ненавидят жителей Парижа. В России многие ненавидят себя, соседей, страну. Удобно списывать на других собственные неудачи и никчемность. У нас много людей, не вписавшихся в новую действительность: Россия в каком-то смысле уникальна - за время жизни одного поколения она перешла из одной формации в другую. При этом до сих пор у нас нет ответа на вопрос, справедливо ли было поделено богатство - и одни озолотились, а другие обеднели. Это опять же приводит к недовольству и агрессии. Масла в огонь подливает телевидение, показывающее жизнь богатых, преуспевающих. Люди чувствуют себя неудачниками, озлобляются. И тут им дают возможность выпустить пар, предлагая черно-белую картинку: вы за Украину или за Россию? Это простой выбор - никто не хочет думать о нюансах.
Как в России в целом относятся к проявлениям агрессии и насилия?
Чтобы исследовать легитимизацию насилия (как человек или группа людей принимает насилие и агрессию), мы создали собственный опросник. Мы исследовали три сферы: семью, политику и спорт. Выяснилось, что жители России не передают государству право на насилие. Они не верят власти и предпочитают разбираться со всем самостоятельно. Об этом говорит хотя бы тот факт, что люди не сообщают об огромном количестве насильственных преступлений, полагая, что государство не найдет или не накажет преступника. Обычно право на насилие властям дают граждане правовых стран, у нас же государство само забирает себе это право. В отличие от политики, мы вполне приемлем агрессию и насилие в спорте и в еще большей степени - в семье. В России допустимо наказывать ребенка, бить жену, мужа. В семейной жизни насилие у нас применяется очень широко. Мы также выяснили, что люди, которые легитимизируют насилие во всех трех сферах, с большей вероятностью совершают насильственные преступления.
Могли бы вы привести примеры того, как культура влияет на проявление агрессии?
Исследователь проблем мира и насилия Йохан Галтунг выделил три формы насилия: прямое (убийство, репрессии и т. д.), структурное (всевозможные формы геноцидов, эксплуатации) и культурное (все, что оправдывает насилие). Мы удивляемся, почему фашисты вдруг стали уничтожать евреев и немецкая нация легко пошла у них на поводу. Так вот за этим стояла немецкая наука, которая все это обосновывала, и люди ей верили.
Любые дефекты культуры отражаются на нашем поведении. Один из них, свойственный России, - снисхождение к пьяному: мы прощаем ему неправомерные действия, в том числе семейное насилие. [...]
Как религия связана с уровнем агрессии в обществе?
Обычно считается, что религия снижает общий уровень агрессии. В то же время - и эта точка зрения вызывает озабоченность - она способствует росту ксенофобии, интолерантности, потому что агрессия к «своим» ниже, чем к «чужим»: чужак всегда опасен. [...] Исследование агрессии двух категорий мусульман и православных (неофитов, то есть недавно обратившихся к религии, и тех, кто всю жизнь был религиозным), которое я проводил, показало интересную вещь. Выяснилось, что неофиты - авторитарные, высокоагрессивные, враждебные и радикальные, а «воцерковленные», наоборот, толерантные.
Чем это объясняется?
Все изменения в «я-концепции» ведут к агрессии. Когда человек переходит в новую конфессию или ипостась, он становится святее Папы Римского и всем это доказывает. Вспомните ранних большевиков и нацистов, упивающихся чувством собственного превосходства. Не случайно и мулл, и православных священников убивают не представители другой религии, а свои, считающие себя истинно верующими. Неофит опасен. А человек, для которого религия или идеологема всегда были частью его «я», уверен в себе и никому ничего не доказывает.
https://ukraine.dirty.ru/my-govorim-rossiia-podrazumevaem-agressiia-1280848/
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