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Все про:взятка (3202) Харьков (3972)

 В харьковском городском совете проходят обыски в деле о получении взятки, - СМИ

В Харьковском городском совете сотрудники прокуратуры и управления защиты экономики Нацполиции проводят обыски.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на пресс-секретаря областного прокурора Виту Дубовик пишет издание "Объектив".

По ее информации, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ст. 368 (получение взятки) УК Украины.

Как сообщил "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь мэрии Юрий Сидоренко, полиция проводит следственные действия в юридическом департаменте.

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Не может быть,как им не стыдно,в Харькове.
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Выдадут именную инвалидную коляску и в ней запустят в сторону Кубани по керченскому наномосту...
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Перестаньте мріяти. Кернес та Добкін недоторканні при владі Шоколаду. Адже свої люди та багато чого знають. Плюс харківьяни за них горою стоять. Люблять вождів.
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любовь и преступления несовместимы. а, если и совместимы то только не долго. пидары они и сидеть будут в любом наборе вместе гидрантом который им дает свободу , это они гниды привели войну в мой дом, а у самих все прекрасно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ харьковском городском совете проходят обыски в деле о получении взятки, - СМИ
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