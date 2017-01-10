 В харьковском городском совете проходят обыски в деле о получении взятки, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на пресс-секретаря областного прокурора Виту Дубовик пишет издание "Объектив".
По ее информации, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ст. 368 (получение взятки) УК Украины.
Как сообщил "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь мэрии Юрий Сидоренко, полиция проводит следственные действия в юридическом департаменте.
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