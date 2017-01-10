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Все про:адвокат (774) Ефремов (1601) захват (740) измена (164) Луганщина (3552) расследование (1796) сепаратизм (12602)

 Ефремова обвиняют в сепаратизме, госизмене, поддержке терроризма и захвате учреждений, - адвокат Солодко

Бывший глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов обвиняется по 5 пунктам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил адвокат Ефремова Евгений Солодко в интервью "Украинским новостям".

"У нас 5 позиций в обвинительном акте: организация захвата Луганской обладминистрации, пособничество путем предоставления советов при захвате здания Луганского управления СБУ, организационная поддержка террористической организации "ЛНР", изменение территориальных границ Украины и измена Родине", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокаты Ефремова против рассмотрения его дела в суде Луганской области

По его словам, доказательной базе в деле нет. "Абсолютно нет. Есть 54 гигабайта непонятного видео из YouTube. При этом первоисточники нам не дали, авторы этих роликов не допрошены, экспертиза роликов не проведена, часть из них смонтированы. Что касается свидетельских показаний, то они противоречат друг другу. И нет ни одного свидетеля, который бы указывал, что Ефремов такого-то числа в таком-то месте поручил кому-то что-либо", - добавил он.

Напомним, 30 июля в аэропорту "Борисполь" Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.


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Ефрему компания нужна,скучно ему там одному.
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Пусть отправят к Чечетову и Бузине- веселее будет!
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Какой шикарный набор......странно будет когда его отпустят а шоколадный прокурор даже не потрудится пояснить почему...или будут мусолить как с гепой уже 4 года...
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На пожизняк заработал, причем на несколько. Жаль, что вышку отменили, а то еще содержать эту гниду за счет народа надо будет, пока не подохнет
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Только на пожизненное, кажись, в одиночку сажают и изредка на прогулку выводят.
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Короче , все ищут повод от него сдыхаться, щоб молчал.
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Нет свидетелей? 46 млн украинцев есть свидетелей
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Біля Єфремова на нарах мали бути ще 200-300 ригів і сепарів. Та й взагалі він - жертовний баран для електорату.
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да он святой...ни одного свидетеля, ни одного доказательства, похожий на него человек...и вообще, его в Украине в эти дни не было...адвокаты честно отрабатывают свое бабло, надеюсь, немалое....
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Какой краснорожий супермен оказался однако - стойко всего наделал! А остальные рыги не причем? Спокойно себя чухают, некоторые даже проводят решительные реФФормы в рядах БэПэПэ на благо счастья граждан и укрепления целостности Украины. Да?
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А Вилкулы, Гепа и Допа "занесли" вот их и не судят....
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Придет время и за Илловайск сидеть будут,даже если сейчас сидят в своих креслах.
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Уверен, что доказательства есть, но сомнения это хлеб его адвоката.
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Это все дружки поросенка..
пока липецкая барыга у власти, преступники режима януковича - наказаны не будут..
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Один только Ефремов что ли виноват? Это типа глаза пытаются замылить народу,типа работают...тьфу противно! Будете отвечать рано иои поздно!
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Вы бы еще аукцион Виолити штурманули бы,а то вся выручка идет на вооружение ЛДНР и РФ!!!Хозяева аукциона ЛНРовцы!!!Луценко проснись!
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Ердоган за пару днів арештував тисячі, а ці бля імпотенти одного червонопикого збитого льотчика мурижать вже хер зна скільки часу.
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Ви перший зрозуміли, що з такими тільки так, як зробив Ердоган.
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ОДИН за ВСЕХ!
Будут драть Ефремку за всех рыгоШакаладов, жертва искупления усех их грехов и небось
нехило ему компенсировали....
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Как то все вяленько и ненадежно...Не ощущается торжества справедливости.
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Дааааааааа
Та по кожній статі розстріл і все пройде на Ура.
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Ефрем видно в карты проиграл на рыговской сходке. Не поперло чуваку. Гепа с Допой чувствуют себя великолепно, Гудок тоже при делах. Все свои и ничего не изменилось. Один Овощ только лоханулся, а Петя весь банк взял. Суки.
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Цікаво, яка падло писала пулю.
Я так гадаю, що Ренат. Він же був "кідалом"
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Єдиний вихід Єфрьомє - "піти на співпрацю зі слідством" і заявити, що всі ПєаРасти були сепаратистами, зрадниками, терористами. Ну і саме собою розуміється - злодіями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕфремова обвиняют в сепаратизме, госизмене, поддержке терроризма и захвате учреждений, - адвокат Солодко
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