 Ефремова обвиняют в сепаратизме, госизмене, поддержке терроризма и захвате учреждений, - адвокат Солодко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил адвокат Ефремова Евгений Солодко в интервью "Украинским новостям".
"У нас 5 позиций в обвинительном акте: организация захвата Луганской обладминистрации, пособничество путем предоставления советов при захвате здания Луганского управления СБУ, организационная поддержка террористической организации "ЛНР", изменение территориальных границ Украины и измена Родине", - рассказал он.
По его словам, доказательной базе в деле нет. "Абсолютно нет. Есть 54 гигабайта непонятного видео из YouTube. При этом первоисточники нам не дали, авторы этих роликов не допрошены, экспертиза роликов не проведена, часть из них смонтированы. Что касается свидетельских показаний, то они противоречат друг другу. И нет ни одного свидетеля, который бы указывал, что Ефремов такого-то числа в таком-то месте поручил кому-то что-либо", - добавил он.
Напомним, 30 июля в аэропорту "Борисполь" Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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пока липецкая барыга у власти, преступники режима януковича - наказаны не будут..
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Будут драть Ефремку за всех рыгоШакаладов, жертва искупления усех их грехов и небось
нехило ему компенсировали....
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Та по кожній статі розстріл і все пройде на Ура.
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Я так гадаю, що Ренат. Він же був "кідалом"
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