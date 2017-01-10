 Правоохранители ищут взрывчатку в здании харьковского суда, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Харьковской области.
По данным ведомства, на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции города Харькова, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
Сообщение внесено в Журнал единого учета правонарушений.
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