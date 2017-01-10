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 Правоохранители ищут взрывчатку в здании харьковского суда, - Нацполиция

Сегодня около 09-30 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции города Харькова поступило сообщение о том, что в помещении Хозяйственного суда на проспекте Независимости, якобы заложена взрывчатка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Харьковской области.

По данным ведомства, на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции города Харькова, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинские саперы предотвратили теракт у канала Северский Донец-Донбасс, - штаб. ФОТОрепортаж

Сообщение внесено в Журнал единого учета правонарушений.
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какое дело должны были разсматривать в эти дни?
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Бімба ! Бімба! Так ще азіров ніколи нешуткував
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підривати треба в момент коли судді вже повернулись, а менти ще не вийшли
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПравоохранители ищут взрывчатку в здании харьковского суда, - Нацполиция
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