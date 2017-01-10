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Все про:благотворительность (260) дети (2854) волонтеры (2250)

 Волонтерам не хватает 20 тысяч гривен для организации поездки детей из "серой зоны" по городам Украины

Волонтеры фонда "Стрічка надії" продолжают сбор средств для рождественской поездки по городам Украины для детей из "серой зоны" Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Как сообщалось ранее, эту акцию основал три года назад Фонд Андрея Лопушанского. В этом году к нему присоединился Благотворительный фонд "Стрічка надії", взяв на себя организацию киевской части программы.

Проект "Поезд дружбы "Восток-Запад вместе" благотворительные фонды запускают совместно с департаментами просвещения Донецкой и Луганской областей.

Тур организован для 540 детей от 10 до 17 лет из малообеспеченных семей в "серой зоне".

"Есть дети, которые живут и слышат выстрелы каждый день. Конечно, вы можете сказать, что привыкнуть можно ко всему, но как привыкают к этому дети, живущие в зоне боевых действий? Которые с заходом солнца не включают ни свет в доме, ни фонарь во дворе, потому что снайпер работает совсем не далеко. В этих районах нет украинского телевидения и украинский флаг у них ассоциируется только с военными. Это не то, что жить в деревне и не видеть городов, а это жить в войне и не знать как жить в мире...

Главная цель поездки - вывезти детей хотя бы на несколько дней из того ужаса и показать, что для нас все дети одинаковые. Я недавно приехала из Европы, куда организовали поездку для этих детей. У нас была встреча с послами в каждом государстве. Под конец эти дети пели мне песни Майдана и разговаривали исключительно на украинском языке. Для нас то очень показательно. Они потянулись к нам, хотя сначала были "ёжиками". Мы понимаем, что с этими детьми нужно работать и тянуть к себе", - рассказала представитель фонда Оксана Лазебник (Ксюша Киевская).

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По ее словам, на каждые 20 людей едет один руководитель. Также маленьких украинцев будет сопровождать медицинский персонал и охрана. С 11 по 15 января поезд пересечет всю Украину с востока на запад по маршруту Лисичанск-Киев-Львов-Хырив. В каждом из пунктов для девочек и мальчиков готовят программу, которая поможет им окунуться в сказочную атмосферу, познакомиться с рождественскими традициями и завести друзей.

Также волонтер рассказала, что большая часть суммы для организации пребывания детей в Киеве уже собрана - 124 тысячи гривен. Осталось собрать еще 19 400 грн.

лазебник

лазебник

Розрахунковий рахунок БФ "Стрічка Надії" ЄДРПОУ/ДРФО 40442200, Київська філія, МФО 321842, №26007053167717


Карта Приват банку Лазебник Оксана (Ксюша Київська) 5363 5423 0543 0416


Контактні телефони:

Ксюша Київська - +38(063) 157-49-31

Юлія Леонідівна - +38(067) 449-03-70

Євген ­- +38(066) 154-24-13

Марат - +38(050) 337-37-40.
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Попробуйте спросить у блока Рошен, там сейчас все деньги.
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А кто родители этих детей? Сепары? Или те "зайчики" с автоматами, что за "волком из ВСУ" гоняют? Может, пусть они их и "развлекают"?
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20 тысяч? Всего-то меньше десяти раз заплатить комуналку за хрущевку по гойским тарифам? Смешная цифра
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По е-декларантам пройдитесь, там одна баба-чиновница плакала, что детей в школу не хватает денег собрать, а потом задекларировала миллионы налички. Она тоже мать, может войдет в ситуацию, для нее эти 20 тыс как раз в ресторан сходить.
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Повернись живим
· 1 хв. ·

Рівно 2 місяці тому, ми написали перші 10 листів до найзаможніших посадовців. У своїх зверненнях ми запропонували їм спрямувати частину показаних в е-деклараціях статків на потреби армії.
На сьогодні листи надіслано 56 "е-декларантам", серед яких найбагатші депутати різних фракцій і груп, міністри, мери міст, очільники обладміністрацій, прокурори та навіть судді. Крім того наші звернення отримали 10 депутатів-майданівців, до яких ми вирішили звернутися у третю річницю Революц...ії Гідності.

Які результати маємо за 2 місяці, що триває акція?
Лише 11 із 56 отримувачів "листів щастя", надіслали нам відповіді (хоча відповідно до Закону "Про звернення громадян" вони мали відповісти протягом місяця з дня отримання листа).
Надали допомогу троє із них. А саме: Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Різниченко (передав тепловізор «Народному тилу»), депутат ВРУ Ганна Гопко (зазначила у листі, що перерахувала кошти на рахунок «Повернись живим» (goo.gl/ph6pht) і Старший слідчий департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Юрій Кривобок (допоміг у придбанні для проекту "Броня" 60-ти планшетів SamsungGalaxy Tab3 із додатковими картами пам'яті).
З усіма відповідями отримувачів наших листів, і поточними результатами акції #еДесятина можна ознайомитися за посиланням: goo.gl/sjNnsz
Які висновки можемо зробити наразі? Перше, що переважна більшість топ-посадовців не має бажання навіть формально відповідати на звернення волонтерів (попри законодавство, що зобов'язує їх це робити).
Але, як бачимо, і серед можновладців є нормальні люди, яким не байдуже те, що в країні триває війна. Саме оця небайдужість, і дає змогу збирати кошти, які перетворюються у тепловізори, засоби захисту та навігації, авто-техніку і інші потрібні на передовій речі.
І серед вас, простих українців, оцих небайдужих людей, наразі виявляється більше, ніж серед депутатів та міністрів. І тому, сьогодні саме вас ми хочемо запитати кому на вашу думку слід надіслати наші наступні 10 звернень в рамках акції е-десятина?
Лишайте свої пропозиції у коментарях до цього посту, і не забувайте допомагати армії, яка захищає всіх нас, не залежно від того, які посади ми займаємо: goo.gl/to6ohT
Проект "Повернись живим"
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У нас нет государства? Кому мы тогда платим налоги 55%? А еще откаты с газа и угля? Может хватит сидеть молча?
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Олексій Арестович поширив світлину від Тактычная Група Беларусь.
Вчора о 9:39 ·

Хлопці з тактичноі групи "Білорусь", б'ються в АТО з літа 2014 року.
Ці люди, прийнявши рішення захищати Неньку, спалили свої мости нанівець, бо тепер їх повернення додому означає для них важки тюремні терміни.
Але вони є. Між кулями з російського боку та неможливістю повернутися на Батьківщину, наші білоруські брати стоять, закриваючи собою Україну.

Гинуть, але стоять.
Зараз вони звертаються до нас за допомогою.
Для них наша небайдужість - питання у буквальному сенсі виживання, тому, що у їх становищі, вони практично позбавлені можливості заробляти гроші, яких, зокрема, потребують задля допомоги родинам загиблих та поранених бійців.
- За вашу та нашу свободу, брати!..
Реквізити:
1. ПриватБанк 4149 6258 0009 7980 Душаева
2. WebMoney U648186160980, Z199660004837, E228502410263
3. Па iншых пытаннях пiсаць на tg.bielarus@gmail.com
Жыве Беларусь!

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Обратитьсь к депутатам у них шикарные е е декларациии
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Идиотизм какой-то. Вывозить детей из серой зоны, чтобы показать, что есть жизнь и без обстрелов?! Не, ну натурально идиотизм. Вывезти их жить оттуда, это я понимаю, а покатать по стране и закинуть обратно в ад? Кто это придумал и еще хотят денег под это собрать? Фейспалм.
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Увидев как живут в центральной и западной Украине, у многих, живущих в навязанных им стереотипах о том, что вся Украина кроме Донбасса депрессивна, наступает прозрение.
Своим детям родители поверят быстрее.
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У Ляшка нехай попросять. Він на всіх ефірах так сильно любить український народ, що готовий останні труси віддати.
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Люди, не будьте злыми буками, не кивайте на государство олигархов-феодалов и их холуёв депутатов, в том ваша непосредственная вина, что они при власти. То, что организовали волонтёры - это очень важное и хорошее вложение в будущее страны, которое трудно измерить деньгами. Но этого мало, нужно подумать ещё о будущем летнем отдыхе в лагерях, многие из которых закрыты уже несколько военных лет, если дети получат там теплоту и заботу своей родины, это оплатится в будущем активами, которые трудно даже сегодня оценить.
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А папы где?В " ополчении"?А мы их детей развлекать будем?Наша толерантность нас к хорошему не приведет...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВолонтерам не хватает 20 тысяч гривен для организации поездки детей из "серой зоны" по городам Украины
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