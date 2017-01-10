 Волонтерам не хватает 20 тысяч гривен для организации поездки детей из "серой зоны" по городам Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Проект "Поезд дружбы "Восток-Запад вместе" благотворительные фонды запускают совместно с департаментами просвещения Донецкой и Луганской областей.
Тур организован для 540 детей от 10 до 17 лет из малообеспеченных семей в "серой зоне".
"Есть дети, которые живут и слышат выстрелы каждый день. Конечно, вы можете сказать, что привыкнуть можно ко всему, но как привыкают к этому дети, живущие в зоне боевых действий? Которые с заходом солнца не включают ни свет в доме, ни фонарь во дворе, потому что снайпер работает совсем не далеко. В этих районах нет украинского телевидения и украинский флаг у них ассоциируется только с военными. Это не то, что жить в деревне и не видеть городов, а это жить в войне и не знать как жить в мире...
Главная цель поездки - вывезти детей хотя бы на несколько дней из того ужаса и показать, что для нас все дети одинаковые. Я недавно приехала из Европы, куда организовали поездку для этих детей. У нас была встреча с послами в каждом государстве. Под конец эти дети пели мне песни Майдана и разговаривали исключительно на украинском языке. Для нас то очень показательно. Они потянулись к нам, хотя сначала были "ёжиками". Мы понимаем, что с этими детьми нужно работать и тянуть к себе", - рассказала представитель фонда Оксана Лазебник (Ксюша Киевская).
По ее словам, на каждые 20 людей едет один руководитель. Также маленьких украинцев будет сопровождать медицинский персонал и охрана. С 11 по 15 января поезд пересечет всю Украину с востока на запад по маршруту Лисичанск-Киев-Львов-Хырив. В каждом из пунктов для девочек и мальчиков готовят программу, которая поможет им окунуться в сказочную атмосферу, познакомиться с рождественскими традициями и завести друзей.
Также волонтер рассказала, что большая часть суммы для организации пребывания детей в Киеве уже собрана - 124 тысячи гривен. Осталось собрать еще 19 400 грн.
Розрахунковий рахунок БФ "Стрічка Надії" ЄДРПОУ/ДРФО 40442200, Київська філія, МФО 321842, №26007053167717
Карта Приват банку Лазебник Оксана (Ксюша Київська) 5363 5423 0543 0416
Контактні телефони:
Ксюша Київська - +38(063) 157-49-31
Юлія Леонідівна - +38(067) 449-03-70
Євген - +38(066) 154-24-13
Марат - +38(050) 337-37-40.
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Рівно 2 місяці тому, ми написали перші 10 листів до найзаможніших посадовців. У своїх зверненнях ми запропонували їм спрямувати частину показаних в е-деклараціях статків на потреби армії.
На сьогодні листи надіслано 56 "е-декларантам", серед яких найбагатші депутати різних фракцій і груп, міністри, мери міст, очільники обладміністрацій, прокурори та навіть судді. Крім того наші звернення отримали 10 депутатів-майданівців, до яких ми вирішили звернутися у третю річницю Революц...ії Гідності.
Які результати маємо за 2 місяці, що триває акція?
Лише 11 із 56 отримувачів "листів щастя", надіслали нам відповіді (хоча відповідно до Закону "Про звернення громадян" вони мали відповісти протягом місяця з дня отримання листа).
Надали допомогу троє із них. А саме: Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Різниченко (передав тепловізор «Народному тилу»), депутат ВРУ Ганна Гопко (зазначила у листі, що перерахувала кошти на рахунок «Повернись живим» (goo.gl/ph6pht) і Старший слідчий департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Юрій Кривобок (допоміг у придбанні для проекту "Броня" 60-ти планшетів SamsungGalaxy Tab3 із додатковими картами пам'яті).
З усіма відповідями отримувачів наших листів, і поточними результатами акції #еДесятина можна ознайомитися за посиланням: goo.gl/sjNnsz
Які висновки можемо зробити наразі? Перше, що переважна більшість топ-посадовців не має бажання навіть формально відповідати на звернення волонтерів (попри законодавство, що зобов'язує їх це робити).
Але, як бачимо, і серед можновладців є нормальні люди, яким не байдуже те, що в країні триває війна. Саме оця небайдужість, і дає змогу збирати кошти, які перетворюються у тепловізори, засоби захисту та навігації, авто-техніку і інші потрібні на передовій речі.
І серед вас, простих українців, оцих небайдужих людей, наразі виявляється більше, ніж серед депутатів та міністрів. І тому, сьогодні саме вас ми хочемо запитати кому на вашу думку слід надіслати наші наступні 10 звернень в рамках акції е-десятина?
Лишайте свої пропозиції у коментарях до цього посту, і не забувайте допомагати армії, яка захищає всіх нас, не залежно від того, які посади ми займаємо: goo.gl/to6ohT
Проект "Повернись живим"
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Вчора о 9:39 ·
Хлопці з тактичноі групи "Білорусь", б'ються в АТО з літа 2014 року.
Ці люди, прийнявши рішення захищати Неньку, спалили свої мости нанівець, бо тепер їх повернення додому означає для них важки тюремні терміни.
Але вони є. Між кулями з російського боку та неможливістю повернутися на Батьківщину, наші білоруські брати стоять, закриваючи собою Україну.
Гинуть, але стоять.
Зараз вони звертаються до нас за допомогою.
Для них наша небайдужість - питання у буквальному сенсі виживання, тому, що у їх становищі, вони практично позбавлені можливості заробляти гроші, яких, зокрема, потребують задля допомоги родинам загиблих та поранених бійців.
- За вашу та нашу свободу, брати!..
Реквізити:
1. ПриватБанк 4149 6258 0009 7980 Душаева
2. WebMoney U648186160980, Z199660004837, E228502410263
3. Па iншых пытаннях пiсаць на tg.bielarus@gmail.com
Жыве Беларусь!
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Своим детям родители поверят быстрее.
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