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 Киев начал переговоры с Лондоном о будущих торгово-экономических отношениях после выхода Великобритании из ЕС, - посол Украины

Украина начала работу с Великобританией о будущих торгово-экономических отношения между странами после окончательного выхода Великобритании из ЕС. До момента выхода из ЕС Великобритания будет оставаться полноценным участником Соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом в интервью LB.ua сказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже поставили вопрос о начале в перспективе обсуждения новых правовых рамок, регулирующих наши торгово-экономические отношения после выхода Британии из ЕС", - сказала посол.

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Она подчеркнула, что переговоры по выходу Великобритании из ЕС начнутся только в марте этого года. "Но даже после формального начала переговоров и до момента выхода из Евросоюза Великобритания будет оставаться полноценным участником всех действующих для нее договоров в рамках ЕС, включая Соглашение об ассоциации с Украиной", - добавила Галибаренко.
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Ну не о подключении же наконец-то Великой Британии к процессам обуздании кацапской агрессии обсуждать. Барыгам барыгово
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиев начал переговоры с Лондоном о будущих торгово-экономических отношениях после выхода Великобритании из ЕС, - посол Украины
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