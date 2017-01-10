 Киев начал переговоры с Лондоном о будущих торгово-экономических отношениях после выхода Великобритании из ЕС, - посол Украины

Об этом в интервью LB.ua сказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы уже поставили вопрос о начале в перспективе обсуждения новых правовых рамок, регулирующих наши торгово-экономические отношения после выхода Британии из ЕС", - сказала посол.
Она подчеркнула, что переговоры по выходу Великобритании из ЕС начнутся только в марте этого года. "Но даже после формального начала переговоров и до момента выхода из Евросоюза Великобритания будет оставаться полноценным участником всех действующих для нее договоров в рамках ЕС, включая Соглашение об ассоциации с Украиной", - добавила Галибаренко.
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