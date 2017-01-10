 Пилоты ВВС США обвинили российских летчиков в нарушении правил безопасности при полетах над Сирией, - WSJ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на The Wall Street Journal.
Американские военные заявляют о неоднократных нарушениях российскими военными меморандума о безопасности полетов на Сирией, который был подписан представителями России и США в октябре 2015 года.
"Они (пилоты ВКС РФ, - ред.) редко отвечают устно, если вообще отвечают. Они редко смещаются. Мы избегаем. Мы не знаем, что они видят, а чего не видят, но не хотим, чтобы они в нас врезались", - отметил генерал-майор Чарльз Коркоран.
По словам американских летчиков, их российские коллеги не знают правил безопасности при полетах, не могут или же не хотят пользоваться ими. Полковник Военно-воздушных сил США рассказал о том, как однажды российский самолет оказался всего в нескольких сотнях футов от американского истребителя и якобы "не знал об этом".
Командующие ВВС США опасаются того, что подобные инциденты могут усилить напряженность между Москвой и Вашингтоном и помешать мирному урегулированию сирийского конфликта.
"Когда разбивается самолет, по статистике, крушение чаще всего происходит из-за какой-нибудь механической неисправности, а не из-за того, что его кто-то сбил. Но в условиях неясности обстановки и несогласованности действий во время войны люди будут склонны думать, что самолет упал из-за вражеских действий", - сообщил полковник Военно-воздушных сил США Дениэл Меннинг.
Министерство обороны РФ не ответило на письменный запрос газеты о комментарии сложившейся ситуации.
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Козломордые в небе слепые как кроты,
и видят только кусочек неба над самолетом...
РЛС как правило нет а если и есть то фиг что может
увидеть кроме пассажирского лайнера...
Ну у самух продвинутых ватных джедаев,
привязан изолентой китайский туристический навигатор...
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Как они могут отвечать? они английского не знают. Спросите их по русскому, да ещё из матом. Получите ответ.
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Не забываем про беспилотники, в инете кучи видео, отличное качество и разрешение, прикольно посмотреть как боевики ползают по земле и таращатся в небо, пытаются типа спрятаться.
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И какие из самолетов может сбить правительственное ПВО
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Хотите об этом поговорить?
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Российский боец MMA нокаутировал соперника из Узбекистана во время приветствия
Российский боец смешанного стиля (MMA) Ибрагим Халилов нокаутировал представителя Узбекистана Бахтияра Баротова в рамках турнира WBK 22 в китайском Ханчжоу. Видеозапись поединка разместил пользователь Caposa в Twitter.
В первом раунде соперники сошлись для традиционного касания перчаток - приветствия, предваряющего поединки по правилам MMA. Едва коснувшись левой рукой Баротова, Халилов нанес сопернику мощный удар с правой в голову. Бой продолжался три секунды.
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Прислушайтесь... Слышите частый шуршащий звук?
Это ватники дрочат на меня! (С)
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Это, Машка, не херня, а война, чего ты, свинья, и добивалась
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«Они редко отвечают в эфире, если вообще отвечают. Они редко изменяют курс, если вообще изменяют. Мы уклоняемся [от столкновений]. Мы не знаем, что они видят и видят ли что-то вообще, мы не хотим, чтобы они врезались в кого-нибудь из нас», - рассказал изданию командир 380-го экспедиционного авиаполка ВВС США бригадный генерал Чарльз Коркоран, который сам участвует в боевых вылетах.
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Rossiiskie Kosmolety ne imeejut zhe oborudovania shtob vidit kakieto malenkie samoletiki, horosho esli u nih karta mira imeetsa...
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