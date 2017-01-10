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 Пилоты ВВС США обвинили российских летчиков в нарушении правил безопасности при полетах над Сирией, - WSJ

Пилоты Военно-воздушных сил США сообщили о неоднократных опасных сближениях российских самолетов с самолетами ВВС США в небе над Сирией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Американские военные заявляют о неоднократных нарушениях российскими военными меморандума о безопасности полетов на Сирией, который был подписан представителями России и США в октябре 2015 года.

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"Они (пилоты ВКС РФ, - ред.) редко отвечают устно, если вообще отвечают. Они редко смещаются. Мы избегаем. Мы не знаем, что они видят, а чего не видят, но не хотим, чтобы они в нас врезались", - отметил генерал-майор Чарльз Коркоран.

По словам американских летчиков, их российские коллеги не знают правил безопасности при полетах, не могут или же не хотят пользоваться ими. Полковник Военно-воздушных сил США рассказал о том, как однажды российский самолет оказался всего в нескольких сотнях футов от американского истребителя и якобы "не знал об этом".

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Командующие ВВС США опасаются того, что подобные инциденты могут усилить напряженность между Москвой и Вашингтоном и помешать мирному урегулированию сирийского конфликта.

"Когда разбивается самолет, по статистике, крушение чаще всего происходит из-за какой-нибудь механической неисправности, а не из-за того, что его кто-то сбил. Но в условиях неясности обстановки и несогласованности действий во время войны люди будут склонны думать, что самолет упал из-за вражеских действий", - сообщил полковник Военно-воздушных сил США Дениэл Меннинг.

Министерство обороны РФ не ответило на письменный запрос газеты о комментарии сложившейся ситуации.

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расеянские пелоты уверены в безнаказанности на 100% и не зря.
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Скорее всего все проще...
Козломордые в небе слепые как кроты,
и видят только кусочек неба над самолетом...
РЛС как правило нет а если и есть то фиг что может
увидеть кроме пассажирского лайнера...
Ну у самух продвинутых ватных джедаев,
привязан изолентой китайский туристический навигатор...

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Они (пилоты ВКС РФ - ред.) редко отвечают устно, если вообще отвечают.

Как они могут отвечать? они английского не знают. Спросите их по русскому, да ещё из матом. Получите ответ.
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Чот распоясалась американская военщина, они не в курсе, електид-президент Трампуша сказал что путя его Все! Как смеют они клеветать на космонафтов Рахи! Не удивлюсь если ТрампНаш затвитит - Я не верю нашим пилотам, надо разобраться с ними! Только дурак не хочет дружить с Рахой! Эти все события ни как не повлияли на выборы, а честно разгромил Хилари!
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Реальность, увы, другая. Вся территория Сирии под перекрестным сканом локаторов С300/С400, плюс "панцири", плюс вот израильтяне подтвердили что присутствуют установки "искандеров", которые еесесна тоже не могут быть без средств целеуказания.

Не забываем про беспилотники, в инете кучи видео, отличное качество и разрешение, прикольно посмотреть как боевики ползают по земле и таращатся в небо, пытаются типа спрятаться.
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Зря . Это доказал давеча турецкий пилот .
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Ну так американцы же не выучили русский , как русня может ответить , там же челюсть русскоговорящая .
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Ну так ответку не кидаете - вот они и борзеют...
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А кто американцам разрешал летать на суверенной Сирией? Залезли в чужую берлогу и ещё возмкщаются.
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Бомбит ? Купи лучше расеянским пелотам очки и английский разговорник , шоб не тыкались , аки кроты ...
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Ну так сбейте Задрот , у вас же космические войска .
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Тут надо разобраться, кто и по какому праву вообще находится в небе Сирии.
И какие из самолетов может сбить правительственное ПВО
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ну так пАгАварили бы кацапские летчики с американскими, выяснили...


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Nu zjdjoms trumpa, tot zje skazal, jesli ruskije imejet sblizjenije i jesli poscjitatj sjto jestj opasnostj - sbivatj, on zje skazal, ja ne takoi slabak kak Obama, budem sbivatj.
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вот турецкому пилоту как то пох было на свинособак
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Цензор умолчал что вскоре после этого на перекрестке в Стамбуле, кажись, подорвалось авто. рядом стоящий транспорт с 20+ пилотами - все. Стоил ли размен?
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No tam osjibka, ne pocjti 15 km a uzje boleje 15km, izvini, no oni s vcjerasjnimi faktami operirujet, a vedj bila nocj i podvezli cjornih panter, kotorih separi ne slisjali, ne videli, no jesli streljnuli, to dom azj sduvalo.
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Трамп пообещал сбивать. Скоро он приступит к своим обязанностям.
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Мы рады были вас видеть , заходите как нибудь после Пасхи .
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А вы вчера из Америки писали, Валера.
Хотите об этом поговорить?
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Те кто раздувает эту русофобию...


Российский боец MMA нокаутировал соперника из Узбекистана во время приветствия







Российский боец смешанного стиля (MMA) Ибрагим Халилов нокаутировал представителя Узбекистана Бахтияра Баротова в рамках турнира WBK 22 в китайском Ханчжоу. Видеозапись поединка разместил пользователь Caposa в Twitter.
В первом раунде соперники сошлись для традиционного касания перчаток - приветствия, предваряющего поединки по правилам MMA. Едва коснувшись левой рукой Баротова, Халилов нанес сопернику мощный удар с правой в голову. Бой продолжался три секунды.

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Тише! Замолчите! Сделайте полную тишину. Тише... Ещё тише...
Прислушайтесь... Слышите частый шуршащий звук?
Это ватники дрочат на меня! (С)
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Обыкновенные дешевые понты гопников. Это во всем мире пилоты - элита но в РФ что пилот , что президент - гопники и поведение соответствует.
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вообще то вот так сказал про слепых "космонавтов" -
«Они редко отвечают в эфире, если вообще отвечают. Они редко изменяют курс, если вообще изменяют. Мы уклоняемся [от столкновений]. Мы не знаем, что они видят и видят ли что-то вообще, мы не хотим, чтобы они врезались в кого-нибудь из нас», - рассказал изданию командир 380-го экспедиционного авиаполка ВВС США бригадный генерал Чарльз Коркоран, который сам участвует в боевых вылетах.
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Potshemu amerikantsy na svoih F-22 i F-35 ne hotjat verit etogo sho Vezdelety iz Rossiskih Kosmitsheskih voisk deistvitelno ne vidjat ih kogda oni rjadom snimi letajut ?
Rossiiskie Kosmolety ne imeejut zhe oborudovania shtob vidit kakieto malenkie samoletiki, horosho esli u nih karta mira imeetsa...
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потому что самолеты не видят, а вот локаторы с земли вполне видят. Там же не зона военных действий, со включенными маяками летают
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Eto zhe davno izvestno shto na zemle vse russkie tak normalno vypili shto ne mogut dazhe smotret kto i gde letaet, kak togda ese skemto govorit mogut?
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прекрасно! американцы летают по приборам, руски льотчики - вопреки боярышнику...
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Сбивайте их нахер ! И говорите ,что их там не было. Пусть докажут.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПилоты ВВС США обвинили российских летчиков в нарушении правил безопасности при полетах над Сирией, - WSJ
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