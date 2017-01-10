EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  1052  37
Все про:Афины (13) выборы (21379) Греция (466) иск (332) обещания (34) премьер (1503) суд (19814)

 Экс-премьер Греции Папандреу ответит в суде за невыполненные предвыборные обещания

В Афинах суд первой инстанции принял к рассмотрению иск к бывшему премьер-министру Греции Георгиосу Папандреу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", претензии предъявил лейтенант ВМС Греции в отставке Панайотис Стаматис. Он посчитал, что данные в 2009 году Папандреу предвыборные обещания выполнены не были. Стаматис требует возмещения "морального ущерба, причиненного невыполненными обещаниями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощник Путина Сурков посетил Грецию, несмотря на запрет въезда в ЕС, - Time
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не святые горшки лепят. У нас тоже такое возможно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
блажен верующий...
у нас в Украине хозяев жизни даже за реальные преступления не возможно к ответу привлечь, а уж за невыполненные обещания - не смеши.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Охренеть , интересно сколько статья провисит на ЦН ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в чем проблема? Ну чувак обратился в суд с иском к президенту... Тем более какой-то там Греции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прецедент , есть такая неудобная штука , у нас конечно непрецедентное право , но все равно жутко неудобная фигня для кое кого .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так и пинок яныку был прецендентом... Оказалось что так, с соблюдением определенных формальностей конешно, тоже можно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему ? Он что первый свергнутый президент в мире ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так прецедент это не только СССР , так можно считать что в Украине он первый сбежавший , что он первый два раза сидевший и сбежавший , что он первый завгар и сбежавший и т д .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты точно из Украины? У нас в СМИ власть ругают все кому не лень
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чи буде колись хтось відповідати за невиконання передвиборчої програми "Жити по-новому!"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такого не мона писати,бо шатун з несподіванки аж розгубився
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чего Папандреу обещал лично Панайотису Стаматису?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну может быть автобан Керкира - Афины , каждому греку по благоустроенной квартире , доход от богатств Греции каждому гражданину , и лидерство Греции в мировой экономике к 2015 году ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда же дойдет очередь поросенко - отвечать за преступления перед Украиной?

поросенко угробил экономику Украины, разорил народ, уничтожил с алкашкой гонтаревой национальную валюту, работает и платит налоги кацапии, тормозит деокупацию Крыма и донбасса, отдал Украину на разграбление олигархам, не выполнил ни одного предвыборного обещания....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вы все агенты хуйла и шатуны!
усомнились в безальтернативном мыролюбчестве и проценте прибыли самого чесТного мармеладного гидранта!
а то хуйло нападет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В 90-х, если не ошибаюсь, одним из кандидатов на пост мэра харькова (до следующих выборов - с маленькой) был Ходос - личность, имхо, неоднозначная, НО:
он свои предвыборные обещания заверил у нотариуса и предъявлял перед выборами соответствующий документ.
По-моему, весьма перспективная формула, типа, если изберусь, сделаю то и то, если не сделаю к такому-то сроку - все имущество отчуждаю в пользу государства и прошу об отставке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Nu eto o svojom imusjcjestve, a vedj kak znajem, naprimer u deputatov vtoraja polovinka po zjizni srazu nacjinajet uspesjnij bizness, dazje ocjenj uspesjnij - tak skazatj, glaza otkrivajetsa i posjlo pojehalo.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1. жена - вещь ненадежная.
2. формула, конечно, требует определенного усовершенствования, пока это так, наметка.
3. все-равно, любое хорошее начинание в Украине пока упирается в быдлоВАТОСТЬ большинства электората (например, в посте выше - харьков пока с маленькой буквы), надеюсь, пока.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая тюрьма?! Наш чиколадный уже на расстрел наобещал и дай Бог что бы поскорее это произошло!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой полезный опыт для украины.Взяв его,мы бы избавились от целой орды всяких люстрационный комитетов и им подобных служб.Сразу бы к ответу без всяких проволочек притянули практически всех предшественников Порошенко,а его самого заставили бы выполнять (пока срок не истёк) все реформы,"посадки коррупционеров",очистки прокуратур и судей.(С бизнесом Порошенко должен суд разбираться уж после его полномочий сводной спецкомиссией с участием влиятельных иностранных служб по международной преступности.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пєцік кампенсируєт усєм по одной соєвой шакаладкє....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Усім ша! Не критикуйте владу бо Хуйло напідході
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы так можно было у нас у Порошенко бы денег не хватило, чтоб компенсировать убытки гражданам при его обещании, что курс гривны не упадет ниже 12 грн. за доллар, он лично ответственен за потерю благосостояния всех тех кто потерял деньги поверив обещанию президента, пусть теперь продает все свое имущество и компенсирует...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
[СПИСОК ПОРОШЕНКО на 10.12.16]: Посмотри! http://ua24ua.net/spisok_poroshenko_na_10_12_16/

За єнто мона смело к стєнкє!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у нас есть закон о рекламе, но другое дело, что реклама типо : "жити по-новому" не содержит никаких обещаний, это просто у укролохов разыгралось воображение
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭкс-премьер Греции Папандреу ответит в суде за невыполненные предвыборные обещания
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ боевик взрыв военнослужащие выборы Госпогранслужба ГСЧС дипломатия Донбасс Донецкая область задержание киберпреступление Киев Крым Нацполиция обстрел оккупация погода пограничники Россия санкции Сирия суд США теракт хакер Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти