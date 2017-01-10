 Экс-премьер Греции Папандреу ответит в суде за невыполненные предвыборные обещания

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", претензии предъявил лейтенант ВМС Греции в отставке Панайотис Стаматис. Он посчитал, что данные в 2009 году Папандреу предвыборные обещания выполнены не были. Стаматис требует возмещения "морального ущерба, причиненного невыполненными обещаниями".
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у нас в Украине хозяев жизни даже за реальные преступления не возможно к ответу привлечь, а уж за невыполненные обещания - не смеши.
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поросенко угробил экономику Украины, разорил народ, уничтожил с алкашкой гонтаревой национальную валюту, работает и платит налоги кацапии, тормозит деокупацию Крыма и донбасса, отдал Украину на разграбление олигархам, не выполнил ни одного предвыборного обещания....
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усомнились в безальтернативном мыролюбчестве и проценте прибыли самого чесТного мармеладного гидранта!
а то хуйло нападет.
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он свои предвыборные обещания заверил у нотариуса и предъявлял перед выборами соответствующий документ.
По-моему, весьма перспективная формула, типа, если изберусь, сделаю то и то, если не сделаю к такому-то сроку - все имущество отчуждаю в пользу государства и прошу об отставке.
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2. формула, конечно, требует определенного усовершенствования, пока это так, наметка.
3. все-равно, любое хорошее начинание в Украине пока упирается в быдлоВАТОСТЬ большинства электората (например, в посте выше - харьков пока с маленькой буквы), надеюсь, пока.
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За єнто мона смело к стєнкє!!!
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