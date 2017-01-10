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 Ситуация обострилась в районах к северо-востоку от Мариуполя: за два дня зафиксированы более 80 взрывов, - ОБСЕ

В период с вечера 7 до вечера 8 января наблюдатели зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня.

Миссия констатировала сокращение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области 6 и 7 января, включая около 100 взрывов. Об этом ЛІГА.net сегодня сообщили в пресс-службе миссии, передает Цензор.НЕТ.

"Однако в период с вечера 7 до вечера 8 января наблюдатели зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня, включая 169 взрывов. Более половины взрывов, зарегистрированных в период с 7 по 8 января, произошли в районах к северо-востоку от Мариуполя", - отметили в пресс-службе.

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В районах к северо-востоку от Мариуполя зафиксированы более 80 взрывов за два дня.

7 января, находясь между селами Пищевик и Гнутово, наблюдатели слышали 40 взрывов, оцененных как разрывы гранат из автоматического гранатомета, два взрыва в воздухе, огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, а также 56 взрывов неопределенного происхождения.

Все эти эпизоды огневой активности были отмечены в 5-8 км к юго-юго-востоку.

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7 января в Светлодарске команда СММ слышала два взрыва неопределенного происхождения и очереди из крупнокалиберного пулемета в 3-6 км к востоко-юго-востоку.

Ночью 7 января наблюдатели слышали 11 взрывов неопределенного происхождения на расстоянии 4-8 км к востоко-юго-востоку, юго-юго-востоку и югу.

В светлое время суток 8 января миссия слышала 19 взрывов, оцененных как разрывы минометных мин (семи мин калибра 82 мм, шести - 120 мм и еще шести - неустановленного калибра) в 4-5 км к западу и в 3 км к юго-востоку, семь взрывов - как выстрелы из минометов (четыре калибра 82 мм и три - 120 мм) в 3 км к западу и 3 км к юго-востоку, один взрыв неопределенного происхождения в 6-8 км к востоку, а также многочисленные перекрестные очереди из стрелкового оружия, автоматических гранатометов и пушек боевых машин пехоты (БМП) в 3-4 км к юго-востоку.

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нечистая всегда в праздники выползает из своих нор
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Щас меня сослуживцы будут матюкать Когда у нас последний раз тренировалась готовность номер один? Т.е. прибывают командиры на места, личный состав выходит на позиции...
И так по всей армии, по всем родам войск.

И третий год войны идет, концепция готовности до сих пор не поменялась. Я еще когда предлагал ввести поэтапную готовность. Например, часовая готовность.
Что нужно сделать, чтобы это услышали?
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Интересно было бы знать - устраивают ли "нормандскую " четверку такие скрупулезные статистические данные по числу взрывов от мониторинговой миссии, равно как и скрупулезные статистические данные нашего штаба АТО, но уже не по числу взрывов, а обстрелов, на которые мы только в исключительных случаях, если есть прямая угроза жизни бойцов ( интересно - как можно определить угрозу жизни от взрыва?)- открываем ответный огонь?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация обострилась в районах к северо-востоку от Мариуполя: за два дня зафиксированы более 80 взрывов, - ОБСЕ
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