 Адвокаты Ефремова против рассмотрения его дела в суде Луганской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом его адвокаты сообщили в интервью Українським Новинам.
В частности, адвокат Евгений Солодко отметил, что у Генеральной прокуратуры не было никаких оснований передавать дело для рассмотрения в суд в Луганской области.
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"Мы считаем, что определение (подсудности) за Луганской областью безосновательно по ряду причин, которые мы сейчас оглашать не будем, чтобы не давать Генпрокуратуре возможность подготовить контраргументы. Но наша позиция такова, что дело должно слушаться здесь, в Киеве, потому что именно здесь находится орган досудебного расследования", - заявил он.
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Французский адвокат экс-депутата Максим Сасье сказал, что был шокирован решением Генпрокуратуры направить дело в суд в Луганской области.
"Я буду продолжать защищать господина Ефремова, но я поражен и шокирован тем, что рассмотрение дела переносится в Луганскую область, которая является нестабильным регионом и не совсем удобным для этого. Для меня это очень странно", - подчеркнул он.
По его мнению, уголовное преследование Ефремова в Украине является политически мотивированным.
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Напомним, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева.
Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля". 24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания для А.Ефремова до 22 января.
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ДУЖЕ ВАЖЛИВЕ СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ!!!
10 січня 2017 року о 11:30 в Святошинському районному суді м. Київ за адресою вул. Жилянська, 142 відбудеться чергове засідання у справі щодо розстрілів 20 лютого, буде розглянуто епізод щодо вбивств Устима Голоднюка, свідчення буде надавати батько Устима Володимир Голоднюк. Звертаємось до журналістів: приходьте на засідання! Засідання буде дуже насиченим і важливим!!!
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а там суд уже не тот
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