 Адвокаты Ефремова против рассмотрения его дела в суде Луганской области





В частности, адвокат Евгений Солодко отметил, что у Генеральной прокуратуры не было никаких оснований передавать дело для рассмотрения в суд в Луганской области.



Как передает Цензор.НЕТ , об этом его адвокаты сообщили в интервью Українським Новинам. В частности, адвокат Евгений Солодко отметил, что у Генеральной прокуратуры не было никаких оснований передавать дело для рассмотрения в суд в Луганской области.

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"Мы считаем, что определение (подсудности) за Луганской областью безосновательно по ряду причин, которые мы сейчас оглашать не будем, чтобы не давать Генпрокуратуре возможность подготовить контраргументы. Но наша позиция такова, что дело должно слушаться здесь, в Киеве, потому что именно здесь находится орган досудебного расследования", - заявил он.

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"Я буду продолжать защищать господина Ефремова, но я поражен и шокирован тем, что рассмотрение дела переносится в Луганскую область, которая является нестабильным регионом и не совсем удобным для этого. Для меня это очень странно", - подчеркнул он.



По его мнению, уголовное преследование Ефремова в Украине является политически мотивированным. Французский адвокат экс-депутата Максим Сасье сказал, что был шокирован решением Генпрокуратуры направить дело в суд в Луганской области."Я буду продолжать защищать господина Ефремова, но я поражен и шокирован тем, что рассмотрение дела переносится в Луганскую область, которая является нестабильным регионом и не совсем удобным для этого. Для меня это очень странно", - подчеркнул он.По его мнению, уголовное преследование Ефремова в Украине является политически мотивированным.



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