EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  2258  17
Материалы по теме:
Все про:адвокат (774) Ефремов (1601) суд (19814)

 Адвокаты Ефремова против рассмотрения его дела в суде Луганской области

Защита бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова против рассмотрения его дела в Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом его адвокаты сообщили в интервью Українським Новинам.

В частности, адвокат Евгений Солодко отметил, что у Генеральной прокуратуры не было никаких оснований передавать дело для рассмотрения в суд в Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Ефремова будет передано на рассмотрение в Луганскую область, - ГПУ

"Мы считаем, что определение (подсудности) за Луганской областью безосновательно по ряду причин, которые мы сейчас оглашать не будем, чтобы не давать Генпрокуратуре возможность подготовить контраргументы. Но наша позиция такова, что дело должно слушаться здесь, в Киеве, потому что именно здесь находится орган досудебного расследования", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Ефремова на 17 января

Французский адвокат экс-депутата Максим Сасье сказал, что был шокирован решением Генпрокуратуры направить дело в суд в Луганской области.

"Я буду продолжать защищать господина Ефремова, но я поражен и шокирован тем, что рассмотрение дела переносится в Луганскую область, которая является нестабильным регионом и не совсем удобным для этого. Для меня это очень странно", - подчеркнул он.

По его мнению, уголовное преследование Ефремова в Украине является политически мотивированным.

Читайте также: ГПУ направила в суд обвинительный акт по делу Ефремова, - Луценко

Напомним, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева.

Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля". 24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания для А.Ефремова до 22 января.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а шо такое? Боятся,что краснорожего люди растерзают?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помните Устима(голубая каска) Герой Майдана, кто может, поддержка Громадська Організація «Родина Героїв Небесної Сотні» поширює

ДУЖЕ ВАЖЛИВЕ СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ!!!
10 січня 2017 року о 11:30 в Святошинському районному суді м. Київ за адресою вул. Жилянська, 142 відбудеться чергове засідання у справі щодо розстрілів 20 лютого, буде розглянуто епізод щодо вбивств Устима Голоднюка, свідчення буде надавати батько Устима Володимир Голоднюк. Звертаємось до журналістів: приходьте на засідання! Засідання буде дуже насиченим і важливим!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
больно было читать про этот случай, когда батя приехал опознать своего сына. Конечно голубая каска бросалась в глаза всем выродкам
 показать весь комментарий
Ответить
 
Суд в луганской области - это законно. А вот почему есть такой закон, адвокаты должны спросить у еще недавно первого человека самой большой фракции в Раде - у самого ефремова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я БЫ ПРОДАЖНЫХ АДВОКАТОВ ТОЖЕ ПОСАДИЛ.....СУДЬИ ПРОДАЖНЫЕ ТАК И ЭТИ ГНИДЫ ХОЧУ ТАК ХОЧУ ВОТ ТАК ОТВОДЫ И Т. Д. А ПРОСТО ПО МОРДЕ НЕ ХОЧЕШЬ !!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему адвокат продажный? Он делает свою работу, естественно за деньги. В частности этот за очень большие деньги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему они так боятся в Лоханске - это даже не кафе ветерок и не 17 этаж. Или они бы хотели в Ростове из законно изгнаным!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дело этой Анальной мрази нужно рассматривать в Китае, там где таких гнид ставят к стенке....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ефремов хочет суда в Киеве, потому что это создает нужный ему фон, т.е. политическое преследование, "киевская хунта в своем логове расправилась с инакомыслящим". Если его осудят в Луганске, это совсем другое дело, луганчане посадили луганского олигарха.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Где больше всего гадил-там пусть и судят.Там больше свидетелей и больше возможности их показаний.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
свидетелям не надо на поезде ехать и платить проживание.
 показать весь комментарий
Ответить
 
боится что передадут по обменному фонду плотве ?
а там суд уже не тот
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокаты Ефремова против рассмотрения его дела в суде Луганской области
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ боевик взрыв военнослужащие выборы Госпогранслужба ГСЧС дипломатия Донбасс Донецкая область задержание киберпреступление Киев Крым Нацполиция обстрел оккупация погода пограничники Россия санкции Сирия суд США теракт хакер Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти