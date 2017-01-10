 ФСБ задержала украинца на границе с оккупированным РФ Крымом, - РИА "Новости"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости", об этом сообщает крымское погрануправление ФСБ.
По данным российского издания, инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска Перекоп, где пограничники остановили гражданина Украины 1973 года рождения. Сообщается также, что ранее по инициативе миграционной службы Краснодарского края ему был закрыт въезд в Россию до 2019 года.
В ФСБ утверждают, что мужчина решил обойти запрет и обратился в ЗАГС города Новая Каховка Херсонской области с заявлением о смене фамилии, после чего получил новый украинский паспорт.
"Сейчас украинец находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Если вина нарушителя будет доказана в суде, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет", - пишет российское издание.
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идипатриётов им, по логике, плодить да размножать надо бы.
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- Странная у вас фамилия, мадам Сортир...
- Да то мы поменяли.
- А какая раньше была?
- Сральник
- Удачно сменили....
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http://antikor.com.ua/articles/145883-v_germanii_proizoshla_stychka_aktivistov_s_rossijskimi_telehurnalistami_video
...
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Мы не долдны о них переживать !!! Если им на себя похер, чего мне изза него передивать ?!
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-Феликс Эдмундович,так создавайте,вам и карты в руки и бабло каждого БАРАНА РАБССИИ..
декабрь,1917 года..,до создания ВЧК оставалось всего ничего..
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К сожалению они цензор не читают,потому и совести нет.
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