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 ФСБ задержала украинца на границе с оккупированным РФ Крымом, - РИА "Новости"

Российские пограничники задержали украинца, изменившего фамилию, чтобы попасть в Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости", об этом сообщает крымское погрануправление ФСБ.

По данным российского издания, инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска Перекоп, где пограничники остановили гражданина Украины 1973 года рождения. Сообщается также, что ранее по инициативе миграционной службы Краснодарского края ему был закрыт въезд в Россию до 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала россиянина, который с помощью ФСБ переправлял нелегалов через украинскую границу

В ФСБ утверждают, что мужчина решил обойти запрет и обратился в ЗАГС города Новая Каховка Херсонской области с заявлением о смене фамилии, после чего получил новый украинский паспорт.

"Сейчас украинец находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Если вина нарушителя будет доказана в суде, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет", - пишет российское издание.
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пограничники остановили гражданина Украины 1973 года рождения.Источник: http://censor.net.ua/n422644. Вроде как отсюда.
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АЛЕППОнутая РАБссия строит стадион в Питере почти 10 лет,типа к Чемпийонату мира 2018...,пролистал футболные данные обо всём с 1930 года...,кабздец...КАЦАпСИНЫ чемпионы..
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Это часом не Порошенко был?
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У вас там все такие , или ты особо одаренный ?
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А в чем проблема? Тебя задело? Ну прости я просто пошутил.
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Да мне пофиг , что смешного в такой шутке , Задорнов вас всех уже оболванил .
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Чувство юмора у всех разное. А при чем тут Задорнов?
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А при чем здесь Порошенко ? Иди на ветку про грека , там уместней будут твои шутки .
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А тут типа сурьезные собрались?
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Фанфурик уже с утра опрокинул и тебе весело?
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Да я просто поржать зашел что ты так нервничаешь?
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Ну да Путин сказал что теперь надо ржать над вами. Вот отрабатываю лапоть щей.
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это он за ухой что ли сказал? Народ тащится с картины "Путин и рыбаки на зимней ловле"
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скинь ссылку поржу.
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Ну, значит у России есть уже два одинаково великих юмориста.
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Один вопрос: нахуz? Таких ударенных об голову идипатриётов им, по логике, плодить да размножать надо бы.
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Напомнило пародию "Мальчики в трико" :
- Странная у вас фамилия, мадам Сортир...
- Да то мы поменяли.
- А какая раньше была?
- Сральник
- Удачно сменили....
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Любому кацаПсину платят 200 долларов,типа будь в крыму на КПП в 10 утра,мы тебя сделаем ПОЦтрийотом и РАБссии и Украины Гоффно-Ньюс и Сикелёв-Гоффно-ТВ знают что дальше делать....
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Откуда(источник) такая инфа? Очень нужно.
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характерно, что сюжет о нападении на Russia Today транслирует подобное же тв-гавно - "звезда"
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Ему даже въезд был запрещен. Сам нарвался,пускай сам и разбирается.
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генерал КГБ Румынии Ион Пачепа расписал и сдал все заморочки кацаПсинские,другими словами сдал КГБ сссра дохлого и ФСБ РАБссии с потрохами..,надо всего лишь прочесть в Ютубе или его книгу ЗНАМЕНИТУЮ...
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А этого придурка на кого менять будем? И орден надо отлить за тупость и веру в Рашу.
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Обстоятельства бывают разные.Если он пытается поехать к "больному отцу или одинокой матери"-это понятно и можно только посочувствовать.Если он переживает за "оставленную квартирку" или "в гости к родне"....то,как не странно звучит ..я благодарен пограничникам РФ которые таким способом объясняют "ватному населению" Украины,что наши государства находятся в состоянии войны.Куда ты едешь?!..-ты не знаешь,что у нас военные действия и Крым оккупирован?!...-думаю,украинский "ватник" получил по заслугам...и познает всю "любовь Россиюшки".....
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За три года можно было забрать больного отца или одинокую мать .
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А если допустить ещё варианты ,,,,,,,, ? То лучше помолчать !
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Странное какое то стремление попасть в Крым ЛЮБЫМ способом...
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Обама хвашыст раскрыл шпионскую кацаПсинску сеть на территории США,прчём две крупные банды ФСБ,первую в 2011 году с Анной Чапмен,вторую недавно,перед новым годом,когда 35 баранов Путлера стали Персоной НОН-Грата во всём мире..
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В России решили отпраздновать 100-летие Октябрьской революции с реконструкцией последующих событий. Принять участие в реконструкциях решил и сам Путин. Но тут возник конфликт - дать Путину роль царя или одного из чекистов, расстрелявших царя вместе с семьей, врачом, поваром и камердинером?
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Революция была 27 Февраля 1917 года....в ноябре краснопузые бараны соорудили переворот..
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Пусть дадут роль носильщика ! Глубоко в образ входить не нужно !
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Чувак получил бабло за картинку по Сикелев-гоффно-тв,и не факт что 200 баксов..
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Да насрать и на этого долбоеба и на все других едущих на аккупированные Россией територии !!!
Мы не долдны о них переживать !!! Если им на себя похер, чего мне изза него передивать ?!
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Ем более, за барана, который добровольно ехал в говнострану рососия !
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на хрена ехать в логово дьявола ? хотя запретить эти катания давно было пора на государственом уровне ..
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-Дзержинский-,Владимир Ильич если мы создадим орган тотального контроля даже на мышами и крысами,мы победим весь мир.
-Феликс Эдмундович,так создавайте,вам и карты в руки и бабло каждого БАРАНА РАБССИИ..
декабрь,1917 года..,до создания ВЧК оставалось всего ничего..
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Не вижу ничего на что стоило юы обращать внимвние,долбоеб он и в крыму долбоеб,только теперь еще и официальный,ну чтож аквафреш ему в руки,дымовую шашку в очко и электричку на встречу.как говорится нехуй шастать.вообще то таким образом проститутки действуют,поеблась,жепортировали,сменила дома паспорт и опять в работу,может и этот также....
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А как ФСБ узнало, что он сменил фамилию? Или они в украинских базах данных роются? Мне не понятно.
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а то, что передали базу о всех переселенцах роССкомпании, которая якобы выграла тендер не удивляет?
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Надо мордой в унитаз с вопросом " кто это сделал, кто это сделал ?"
К сожалению они цензор не читают,потому и совести нет.
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Итальянская кинодива Орнелла Мути станет скоро кацаПсинской,видать её хахаль кацаПсинский гражданин Стивен Сигал...
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Эта инфа не должна так широко распространятся-это вообще не событие....Гибнут и пропадают наши бойцы.....как сделать их не уязвимыми?Как навсегда убрать вечно срущих Украине лицемеров?
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Идиоты не переводяться , скоко раз говорено нехер туда шастать
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФСБ задержала украинца на границе с оккупированным РФ Крымом, - РИА "Новости"
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